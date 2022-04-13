ພາບຊີວິດ
ປອ ຫງວຽນຖຸ້ຍແອງ: “ທູດ ແຫ່ງຄວາມຮູ້ສຶກ”
ດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຫົວໃຈ ທ່ີອົບອຸ່ນ ໃນບົດບາດຂອງນັກສຶກສາຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ປອ ຖຸ້ຍແອງ ຄິດວ່າ ຕົວເອງຕ້ອງເຮັດສິ່ງໃດສິ່່ງໜຶ່ງ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນ ສາຍທາງເດີນເປັນພໍ່ແມ່ ຂອງ ໝູ່ເພື່ອນ ຂອງທ່ານນາງ.
ໃນປີ 2010, ສະໂມສອນ “ອ່ານປຶ້ມ ພ້ອມກັບ ລູກ” ໄດ້ກຳເນີດຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກຄວາມຄິດກັງວົນ. ຄໍາຂວັນ ຂອງ ສະໂມສອນ ໄດ້ສະແດງ ໃຫ້ ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບ ພາລະກິດ ແລະ ຄວາມປາດຖະໜາ ຂອງ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງຄື: "ອ່ານປຶ້ມພ້ອມກັບລູກ - ເຕີບໂຕພ້ອມກັບລູກ”.
ໃນການດຳເນີນຊີວິດ ຄັ້ງທໍາອິດ, ສະໂມສອນ ໄດ້ຮັບການລົງທະບຽນ ຈາກ 200 ຄອບຄົວ. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ສະໂມສອນອ່ານປຶ້ມພ້ອມກັບລູກໄດ້ກາຍເປັນ “ຊາຍຄາລວມ” ຂອງເດັກນ້ອຍ.
ໃນເວລາອ່ານປຶ້ມແຕ່ລະຄາບນັ້ນ, ລະດັບການອ່ານປຶ້ມ ປອ ຖຸ້ຍແອງ ໄດ້ວາງແຜນຢ່າງລະອຽດ. ຈາກການອ່ານປຶ້ມຕາມຫົວຂໍ້ ໄປຈົນເຖິງ ການອ່ານປຶ້ມ ໂດຍມີການເຂົ້າຮ່ວມ ຂອງແຂກຜູ້ຮັບເຊີນ, ນັກຂຽນ, ນັກກະວີ... ອັນໄດ້ສ້າງແຮງກະຕຸ້ນ ເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍເຂົ້າໃກ້ກັບປຶ້ມ ທັງເຈາະຈີ້ມຄວາມຮູ້ສຶກ, ກະຕຸ້ນຄວາມຄິດ ມະໂນພາບ ໃຫ້ເດັກນ້ອຍ ມີຄວາມກ້າ ແລະ ໝັ້ນໃຈຕົນເອງ ໃນການປະດິດສ້າງ.
ໃນປີ 2014, ສະໂມສອນ ອ່ານປຶ້ມພ້ອມກັບເດັກນ້ອຍ ໄດ້ຖືກ ຄັດ ເລືອກ ໂດຍສະພາກຳມະການສາກົນ ເປັນຕົວແບບ ໃນການເຄື່ອນ ໄຫວ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ໃນຂອບລາງວັນ ຕົວແບບ ການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີ ປະສິດທິຜົນ ຄັ້ງທີ 10, ລາງວັນສາກົນ Dubai.
ປອ ຖຸ້ຍແອງ ໄດ້ອອກແບບ, ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ທົດສອບ ເພື່ອສ້າງຂະບວນການດຳເນີນງານ ສະໂມສອນ ແລະ ນໍາໂຄງການດັ່ງກ່າວ ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູສອນ, ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງນັກຮຽນ ຢູ່ບັນດາໂຮງຮຽນ, ຜູ້ ແນະນຳສະໂມສອນ ຢູ່ບັນດາເມືອງ ຂອງບາງແຂວງຄື: ດ້ຽນບຽນ, ແທງຮ໋ວາ, ກວ໊າງຈີ້, ກວ໊າງງ໊າຍ, ຖ໋າຍບິ່ງ, ຮ່າຢາງ... ບັນດາໂຄງການທີ່ໄດ້ດຳເນີນປະຕິບັດ ໂດຍ ປອ ຖຸ້ຍແອງ ທີ່ ສາມາດກ່າວເຖິງຄື: ວິໄສທັດໂລກ, ພື້ນທີ່ອ່ານປຶ້ມ, ເຂົ້າ ກັບຊີ້້ນ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມຝັນ, ປຶ້ມສໍາລັບເດັກໆ ເປັນຕົ້ນ.
ແຕ່ເດືອນ ຕຸລາ 2014 ຮອດ ເດືອນ ຕຸລາ 2015, ປອ ຖຸ້ຍແອງ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄູສອນ ຈໍານວນ 368 ຄົນ ຢູ່ບັນດາເມືອງ ວິຊວຽນ, ດົ່ງວັນ, ແມ່ວວາກ, ກວ໊າງບ້າ ແລະ ອຽນມິງ (ແຂວງ ຮ່າຢາງ), ພ້ອມທັງຮ່ວມມື ແລະ ແບ່ງປັນ ຕົວແບບນີ້ ກັບໂຮງຮຽນອະນຸບານ, ໂຮງຮຽນປະຖົມ ແລະ ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ຫຼາຍແຫ່ງ ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ອີກດ້ວຍ.
|ໃນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ ທີ່ ປອ ຖຸຍແອງ ໄດ້ດຳເນີນປະຕິບັດປະສົບ ສຳເລັດຜົນ ນັ້ນແມ່ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຊ່ວຍໃຫ້ເດັກນ້ອຍສຳຜັດ ກັບສິລະປະພື້ນເມືອງຄື: ຂັບຕ່ວງ, ຂັບແຈ່ວ, ລະຄອນ ແລະ ອື່ນໆ. ນີ້ ແມ່ນບັນດາການເຄື່ອນໄຫວ ຊຶ່ງທ່ານນາງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: “ບຳລຸງສ້າງ ຄວາມຮັກ ຕໍ່ບັນດາຮູບແບບ ສິລະປະ ພື້ນເມືອງ ຊ່ວຍໃຫ້ໄວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ມີພື້ນຖານ ວັດທະນະທຳ ທີ່ໝັ້ນຄົງ ເພື່ອກາຍເປັນພົນ ລະເມືອງໂລກ”. ຄ້າຍພັກແລ້ງ ເຍົາວະຊົນ EcoCamp-ຄ້າຍພັກແລ້ງ ເພື່ອແນະນຳ ປະກອບອາຊີບ ໄດ້ກາຍເປັນ ກິດຈະກໍາ ທີ່ບັນດາເດັກໆ ລໍຄອຍໃນທຸກໆ ປີ.
ນອກຈາກການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ພາຍໃນປະເທດ, ປອ ຖຸ້ຍແອງ ຍັງເຂົ້າຮ່ວມການສອນພາສາ ແລະ ແນະນຳວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ວົງ ຄະນະຍາດ ຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ Warsaw, ໂປໂລຍ ແລະ ວົງຄະນາ ຍາດຊາວ ຫວຽດນາມ ຢູ່ Stuttgart, ເຢຍລະມັນ ຫຼື ເຂົ້າຮ່ວມງານ ມະໂຫລານ ປະດິດແຕ່ງວັນນະຄະດີ ໂດຍສະມາຄົມນັກປະພັນ ລັດເຊຍ ຈັດຂຶ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ໄວໜຸ່ມ ຫວຽດນາມ ທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກບ້ານເກີດເມືອງນອນ ສາມາດເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮັກພາສາ ຫວຽດ ຍິ່ງຂຶ້ນ.
ໃນທຸກການເຄື່ອນໄຫວ ຫຼື ໂຄງການໃດ ທີ່ໄດ້ຈັດຂຶ້ນກໍ່ຕາມ, ຜູ້ຄົນ ຈະເຫັນ ຢູ່ ປອ ຖຸ້ຍແອງ ນັ້ນແມ່ນຜູ້ມີຈິດໃຈປອດໃສ, ມີຄວາມຮັກຕໍ່ວຽກງານ- ຮັກເດັກນ້ອຍ, ມີພະລັງຊີວິດ ໃນແງ່ດີ ພ້ອມກັບສານທີ່ມີຄຸນຄ່າ ກ່ຽວກັບອາຊີບເປັນຄູສອນ. ນັ້ນແມ່ນ ຂໍ້ອ້າງທີ່ຫຼາຍຍຄົນໄດ້ເອີ້ນ ປອ ຖຸ້ຍແອງ ວ່າ “ທູດແຫ່ງຄວາມຮູ້ສຶກ”.