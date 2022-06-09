ອາຫານການກິນ
ນໍ້າຫວານ ມັນຕົ້ນ
ມັນຕົ້ນ ຖືວ່າ ເປັນສະບຽງອາຫານ ຂອງ ເຂດຊົນນະບົດ ຫວຽດ ນາມ, ຄືກັນກັບມັນທຸກຊະນິດ, ຖົ່ວດິນ, ສາລີ... ຢູ່ຕາມເຂດ ຕ່າງໆ ຈະມີຊື່ເອີ້ນຕ່າງກັນ. ມັນຕົ້ນ ຖືກເກັບກູ້ ໃນລະດູໜາວ ຕໍ່ລະດູບານໃໝ່ ແລະ ນໍ້າຫວານມັນຕົ້ນແມ່ນ ປະເພດ ຂອງ ຫວານ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ຈາກຊາວ ຫວຽດນາມ.
ຕາມບົດຮຽນທີ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃນໝູ່ປະຊາຊົນ, ມັນຕົ້ນ ທີ່ເລືອກ ມາ ປຸງແຕ່ງເປັນຂອງຫວານ ແມ່ນປະເພດມັນຕົ້ນເປື່ອຍ (ສີຂາວ), ຫຼັງຈາກປອກເປືອກ, ຕັດເປັນທ່ອນຮູບທໍ່ ແລ້ວຈະນຳ ໄປຕົ້ມ ກັບເກືອເລັກນ້ອຍ, ເອົາເສັ້ນໃຍໃຈກາງອອກ ແລະ ຕັດເປັນ ປ່ຽງພໍດີຄໍາ. ຕໍ່ໄປ, ໃຊ້ນໍ້າຕານ ທີ່ຂ້ຽວ ຈາກນໍ້າອ້ອຍ ຕາກຈົນແຫ້ງ ຕົ້ມກັບນໍ້າ, ຄົນເພື່ອເຮັດໃຫ້ນໍ້າຕານລະລາຍ, ຈາກນັ້ນ ຕື່ມຂີງໜ້ອຍໜຶ່ງເພື່ອໃຫ້ມີລົດຊາດທີ່ອົບອຸ່ນ. ສຸດທ້າຍ, ເອົາປ່ຽງມັນຕົ້ນ ລົງໃສ່ໝໍ້ ແລ້ວຕົ້ມໃຫ້ຟົດດ້ວຍໄຟຄ່ອຍໆ. ເພື່ອໃຫ້ ນໍ້າຫວານມັນຕົ້ນ ມີຄວາມຂຸ້ນໜຽວ ອາດຈະໃຊ້ ແປ້ງມັນ ສະຄູ ປະສົມກັບນໍ້າ ໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລ້ວເທລົງໃສ່ໝໍ້ນໍ້າຫວານ ເພ່ືອ ໃຫ້ມີຄວາມ ຂຸ້ນໜຽວ ຕາມທີ່ຕ້ອງການ.