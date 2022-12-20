ເພື່ອນມິດ ກັບ ຫວຽດນາມ
ນັກສະຖາປະນິກ Lucas Conan- ຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ໃນການອອກແບບ ແລະ ການປັບປຸງເດີ່ນຫຼິ້ນໃນເມືອງ
ທ່ານ Lucas Conan ເກີດຢູ່ ເຢຍລະມັນ ເມື່ອປີ 1997 ແຕ່ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ອາໄສຢູ່ປະເທດ ຝຣັ່ງ. ເພິ່ນໄດ້ສຶກສາ ດ້ານ ສະຖາປັດຕະຍະກໍາທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Montreal, Quebec (ການາດາ). ຫຼັງຈາກຮຽນຈົບມະຫາວິທະຍາໄລ, ທ່ານ Lucas Conan ໄດ້ເຮັດວຽກເປັນຜູ້ຊ່ວຍການສອນຢູ່ໃນ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ເຮັດວຽກໃຫ້ Oxalis Associated Landscape Architects. ທ່ານ Lucas Conan ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພິ່ນເລືອກເຟັ້ນ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຍ້ອນປັດໄຈສ່ວນຕົວ, ຫວຽດນາມ, ກຳປູເຈຍ ແລະ ລາວ ແມ່ນປະເທດທີ່ເພິ່ນຕີລາຄາສູງດ້ານວັດທະນະທຳຢ່າງແທ້ຈິງ. ທ່ານ Lucas Conan ມີຄອບຄົວເຮັດວຽກຢູ່ ກໍາປູເຈຍ. ພິເສດແມ່ນໃນໄລຍະຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ຄູສອນຂອງເພິ່ນແມ່ນທ່ານ Danielle Labbé, ນັກຊ່ຽວຊານການສຶກສາຕົວເມືອງຢູ່ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ Lucas Conan ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດຄົ້ນຄວ້າຂອງຕົນກັບບັນດາຄູ່ຮ່ວມມືຄື ບັນດາວິສາຫະກິດສັງຄົມຄິດກ່ຽວກັບສະໜາມຫຼິ້ນໃນເມືອງ (Thinkplaygrounds) ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລກໍ່ສ້າງ.
ທິວທັດຕົວເມືອງຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ ເຮັດໃຫ້ເພິ່ນຮູ້ສຶກປະຫຼາດໃຈຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ. ຊາວ ຮ່າໂນ້ຍ ດຳລົງຊີວິດຢູ່ທຸກຊອຍຂອງນະຄອນຫຼວງ ແລະ ເມື່ອຊອກຫາເລິກເຊິ່ງ, ຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນຕິດພັນກັບປະຫວັດສາດ ແລະ ສະຖາປັດຕະຍະກຳບູຮານ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ ຮ່າໂນ້ຍ ມີເອກະລັກສະເພາະ, ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນ ແລະ ມີຊີວິດຊີວາບໍ່ຄືກັບບາງນະຄອນທີ່ມີມາດຕະຖານສາກົນໃນໂລກ.
ມາ ຫວຽດນາມ ແລະ ຮ່ວມມືກັບ Thinkplaygrounds, ທ່ານ Lucas Conan ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການອອກແບບ “ເດີ່ນຫຼິ້ນ ສວນປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ເບີ່ ເວີ່ ຊົງ ໂຮ່ງ” ຢູ່ຖະໜົນ 139 ເຈືອງເຢືອງໂດ້. ກ່ອນໜ້ານີ້, ສະຖານທີ່ນີ້ ເປັນບ່ອນຂຸດຄົ້ນທີ່ມີມົນລະພິດຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມຢ່າງຮ້າຍແຮງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊີວິດຂອງປະຊາຊົນ. ດ້ວຍປະສົບການຂອງ ເພິ່ນໃນເວລາ ເຮັດວຽກ ກັບໂຄງການອອກແບບ ພູມສັນຖານໃນ ການາດາ ແລະ ເອີຣົບ, ທ່ານ Lucas Conan ໄດ້ມີການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານ ວິຊາການ (ສະຖາປັດຕະຍະກໍາພູມສັນຖານ ແລະ ການອອກ ແບບກະສິກໍາໃນຕົວເມືອງ) ສໍາລັບໂຄງການ. ນີ້ແມ່ນໂຄງການທີ່ເພິ່ນມັກ.
ເມື່ອສະໜາມເດັກຫຼິ້ນຖືກອອກແບບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງ ຄົບຖ້ວນ, ຈະເປີດໃຫ້ເຫັນທິວທັດທຳມະຊາດທີ່ສວຍງາມ ຢູ່ແຄມແມ່ນ້ຳແດງ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ອາໃສຢູ່ເຂດນີ້ ໂດຍສະເພາະເດັກນ້ອຍກໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສທີ່ມີຄວາມໝາຍ. ເມື່ອສວນປ່າເລີ່ມໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງ, ມີຫຼາຍກຸ່ມຊາວໜຸ່ມທີ່ມາຈາກ 4 ນະຄອນຄື: ເມັກຊິໂກ, ປາຣີ, ມອນເຕີຣີ ແລະ ຮ່າໂນ້ຍ ເພື່ອປຶກສາຫາລືບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມສາທາລະນະສຸກຢູ່ທີ່ນີ້. ທ່ານ Lucas Conan ແມ່ນຜູ້ສ້າງຂົວໄປສູ່ຊຸມຊົນສວນປ່າຢູ່ຫວຽດນາມ - ການາດາ - ຝຣັ່ງ.
“ເດີ່ນຫຼິ້ນສວນປ່າໄມ້ຊຸມຊົນ ເບີ່ ເວີ່ ຊົງ ໂຮ່ງ ” ເລີ່ມການກໍ່ສ້າງ ແຕ່ຕົ້ນປີ 2021 ໂດຍການຮ່ວມມືຂອງສະຫະພັນແມ່ຍິງ ເມືອງ ເຈືອງເຢືອງ ແລະ ປູກຕົ້ນໄມ້ເພື່ອສ້າງເປັນສວນປ່າໄມ້ສີຂຽວ. ທ່ານ Lucas Conan ມາທີ່ນີ້ເພື່ອສໍາຫຼວດ, ເຮັດວຽກ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ ໄດ້ສ້າງຄວາມໃກ້ຊິດກັບປະຊາຊົນ ຢູ່ທີ່ນີ້, ເພິ່ນ ໄດ້ເປັນພະຍານເຖິງການປ່ຽນແປງ ປະຈໍາວັນຂອງ ແຕ່ລະ ລາຍການໃນໂຄງການ. ພື້ນທີ່ສະໜາມເດັກຫຼິ້ນໄດ້ຖືກ ສ້າງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ສວນ ປ່າໄມ້ຊຸມຊົນກາຍເປັນພື້ນ ທີ່ທີ່ມີຊີວິດຊີວາ.
ຮູບແບບສວນປ່າຊຸມຊົນແຫ່ງທຳອິດຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ຮັບ ການອອກແບບໂດຍ Lucas Conan ຕາມວິທີທຳມະຊາດ, ບໍ່ມີສານເຄມີ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຄືອຂ່າຍສວນຊຸມຊົນ ໃນນະຄອນ. ຄວາມສຸກທີ່ສຸດຂອງເພິ່ນໃນໂຄງການນີ້ ແມ່ນໄດ້ເຫັນຮອຍຍິ້ມເທິງໃບໜ້າຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ເດັກນ້ອຍຢູ່ທີ່ນີ້ເມື່ອມີສະໜາມເດັກຫຼິ້ນສີຂຽວເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງພື້ນ ທີ່ດໍາລົງຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າບາງຢ່າງ.
ນອກຈາກສະໜາມຫຼິ້ນແຫ່ງນີ້, ທ່ານ Lucas Conan ຍັງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການອອກແບບ ແລະ ສ້ອມແປງສະໜາມຫຼິ້ນ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມ 2 ເຕິນມາຍ, ຮ່າໂນ້ຍ. ນີ້ຍັງເປັນບ່ອນ ຫຼິ້ນໃໝ່, ສວຍງາມ ແລະ ສະດວກສະບາຍ ເຊິ່ງເດັກນ້ອຍພິການ ສາມາດຫຼິ້ນຕາມທີ່ເຂົາເຈົ້າມັກ.
ນອກຈາກບັນດາໂຄງການສະໜາມເດັກຫຼິ້ນຕາມຖະຫນົນ, ທ່ານ Lucus Conan ຍັງເຂົ້າຮ່ວມການດໍາເນີນການຄົ້ນຄວ້າກັບເຄືອຂ່າຍວິທະຍາສາດ (ລວມທັງມະຫາວິທະຍາໄລ Montreal, ສະຖາບັນວິທະຍາສາດສັງຄົມ ຫວຽດນາມ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລວິສະວະກໍາໂຍທາ ຮ່າໂນ້ຍ) ກ່ຽວກັບປະສົບການທາງດ້ານພື້ນທີ່, ການບໍລິການສາທາ ລະນະຂອງໄວໜຸ່ມ (ອາຍຸແຕ່ 16 – 30 ປີ) ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ.