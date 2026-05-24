ເສດຖະກິດ
ຖະໜົນຍາມຄ່ຳຄືນຢູ່ນະຄອນ ເຫ້ວ-ການຂຸດຄົ້ນເສດຖະກິດ ຕິດພັນກັບການຮັກສາສີສັນມໍລະດົກ.
ໃນທ້າຍເດືອນເມສາ ທີ່ຜ່ານມາ, ລາຍການ “ງານລ້ຽງອາຫານຄ່ຳໃນພະລາຊະວັງ” ຖືກຈັດຂຶ້ນຢູ່ໂຮງລະຄອນ ຢວຽດທິເດື່ອງ, ພະລາຊະວັງ ເຫ້ວ ໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງແຂກທ່ອງທ່ຽວທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດເປັນຈຳນວນຫຼາຍ, ປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວຍາມຄ່ຳຄືນຂອງເຂດກຸງເກົ່າອຸດົມສົມບູນຂຶ້ນຕື່ມ. ໃນໂອກາດນີ້, ລາຍການ “ພະລາຊະວັງແຫ່ງເທບນິຍາຍ” ກໍ່ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ໄດ້ຈັດທົດລອງໃນຍາມກາງຄືນຢູ່ພະລາຊະວັງ ເຫ້ວ ຊື່ງໄດ້ດຶງດູດການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ປຊຊ ແລະ ແຂກທ່ອງທ່ຽວເປັນຈຳນວນຫຼາຍ. ເລື່ອງເປີດປະຕູໂດຍບໍ່ເກັບຄ່າ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ມະຫາຊົນມີໂອກາດເຂົ້າຢ້ຽມຊົມເຂດພະລາຊະວັງໃນຍາມຄ່ຳຄືນ ຊື່ງແມ່ນການລົງຕົວຈິງທີ່ກ່ອນນີ້ຖືກຈຳກັດ. ເອື້ອຍ ຫງວຽນເຍິດກວິງ ແຂກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າຮ່ວມການລົງຕົວຈິງແບ່ງປັນວ່າ
ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ນ້ອງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ, ມີຫຼາຍໂອກາດເພື່ອລົງຕົວຈິງບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຍາມຄ່ຳຄືນ, ພິເສດແມ່ນໃນພະລາຊະວັງ ເຫ້ວ ຄືແນວນີ້. ເຫ້ວ ມີຫຼາຍປັດໄຈທີ່ສາມາດພັດທະນາກວ່າອີກກ່ຽວກັບດ້ານຮ່ອງຮອຍປະຫວັດສາດ, ມໍລະດົກ, ຊື່ງອາດສາມາດແຜ່ກະຈາຍຄຸນຄ່ານີ້ໄປຍັງເພື່ອນມິດສາກົນ.
ຖະໜົນຍາມຄ່ຳຄືນພະລາຊາວັງ ເຫ້ວ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນນັບແຕ່ທ້າຍເດືອນເມສາ ປີ 2022, ເຄື່ອນໄຫວແຕ່ເວລາ 19-23 ໂມງຂອງທຸກວັນສຸກ, ວັນເສົາ ຊື່ງໄດ້ສ້າງເປັນຈຸດພົ້ນເດັ່ນໃນການທ່ອງທ່ຽວ ເຫ້ວ ຍາມຄ່ຳຄືນ. ຖະໜົນຍາມຄ່ຳຄືນພະລາຊາວັງ ເຫ້ວ ແມ່ນຜະລິດຕະພັນທີ່ໄດ້ສົມທົບລະຫວ່າງຖະໜົນຍ່າງ ແລະ ບັນດາລາຍການສະແດງສິລະປະ, ບັນດາເຂດວາງສະແດງ, ຂາຍຜະລິດຕະພັນອາຊີບພື້ນເມືອງ ແລະ ອາຫານການກິນ ເຫ້ວ. ຢູ່ທີ່ນີ້ມີເວທີສະແດງຕົ້ນຕໍ 3 ເວທີ, ສະຖານທີ່ສະແດງຊຸມຊົນ 4 ຈຸດ ແລະ ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງ, ວາງສະແດງຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳພື້ນເມືອງ 27 ຮ້ານ ພ້ອມດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະຊາຄົມພົນລະເມືອງ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ນະຄອນ ເຫ້ວ ກໍ່ໄດ້ລົງທຶນລະບົບໄຟສະຫວ່າງສິລະປະ ແນໃສ່ປະກອບສ່ວນຍົກສູງຄຸນຄ່າມໍລະດົກ, ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາບັນດາການເຄື່ອນໄຫວການບໍລິການ, ການທ່ອງທ່ຽວຍາມຄ່ຳຄືນໃນບໍລິເວນ. ປ້າ ໂຮ່ທິກີມກຸກ ຊາວນະຄອນ ເຫ້ວ ແບ່ງປັນວ່າ:
ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ນະໂຍບາຍດັດປັບເຂດອ້ອມແອ້ມພະລາຊະວັງ ເພື່ອພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຂະແໜງປາຍແຫຼມຂອງແຂວງ, ນີ້ແມ່ນນະໂຍບາຍທີ່ດີທີ່ສຸດ, ຕ້ອງພັດທະນາກວ່າອີກ.
ການພັດທະນາເສດຖະກິດຍາມຄ່ຳຄືນໄດ້ຮັບຄວາມຫວັງວ່າ ຈະບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີການເຄື່ອນໄຫວການບໍລິການເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງໄດ້ສ້າງພາບພົດນະຄອນ ເຫ້ວ-ຕົວເມືອງມໍລະດົກທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍສີສັນເປັນເທື່ອລະກ້າວ ພ້ອມທັງນຳມາເຊິ່ງບັນດາການລົງຕົວຈິງທີ່ມີຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວທັງຍາມກາງເວັນ ແລະ ກາງຄືນ. ທ່ານ ເຈິ່ນຫີ້ວຖຸ່ຍຢາງ ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການ ປຊຊ ນະຄອນ ເຫ້ວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ການພັດທະນາເສດຖະກິດຍາມຄ່ຳຄືນໃນບໍລິເວນນະຄອນ ເຫ້ວ ອາດເວົ້າໄດ້ວ່າ ບໍ່ທັນໄດ້ຄືດັ່ງຄວາມມຸ່ງຫວັງເທື່ອ. ເຂດຖະໜົນຍ່າງ ຟ້າມງູ້ລາວ-ຈູວັນອານ-ຫວໍ້ທິເສົາ ພວມໄດ້ດຶງດູດແຂກທ່ອງທ່ຽວທີ່ສຸດ. ທາງນະຄອນພວມສຳຫຼວດກວດຄືນ, ຕີລາຄາຄືນບັນດາເຂດຖະໜົນຍາມຄ່ຳຄືນ ເພື່ອມີມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ.
ໃນເວລາຈຸດສຸມ, ແຕ່ລະຄືນກໍ່ມີແຂກທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດແຕ່ 15.000-20.000 ເທື່ອຄົນມາຢ້ຽມຊົມເຂດພະລາຊະວັງ ເຫ້ວ. ບັນດາລາຍການຢ້ຽມຊົມເຂດປູສະນີຍະສະຖານໃນຍາມກາງຄືນ ສົມທົບກັບການສະແດງສີລະປະໃນວັງ, ຊື່ງໄດ້ວາດພາບຄືນພິທີກຳພື້ນເມືອງ, ການຮັບປະທານອາຫານພື້ນເມືອງ ແລະ ໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີໄຟສະຫວ່າງ ໄດ້ ແລະ ພວມນຳມາເຊິ່ງບັນດາຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ໃໝ່ອ່ຽມໃຫ້ແກ່ແຂກທ່ອງທ່ຽວ. ທ່ານ ຮວ່າງຫວຽດຈຸງ, ຜູ້ອຳນວຍການສູນອະນຸລັກຮັກສາເຂດປູສະນີຍະສະຖານກຸງເກົ່າ ເຫ້ວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ທາງນະຄອນກໍ່ຄືສູນປາດຖະໜາວ່າ ຈະມີສະຖານທີ່ເຄື່ອນໄຫວເປັນປະຈຳເພື່ອໃຫ້ບັນດາບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວທີ່ພາແຂກມາຈະມີການບໍລິການລົງຕົວຈິງຍາມກາງຄືນ. ຈຸດປະສົງແມ່ນເພີ່ມເວລາພັກເຊົ່າ, ເພີ່ມການລົງຕົວຈິງໃຫ້ແກ່ແຂກ.
ໃນໄລຍະທີ່ຈະມາເຖິງ, ພື້ນທີ່ເສດຖະກິດຍາມຄ່ຳຄືນຂອງ ເຫ້ວ ໄດ້ຮັບການເປີດກ້ວາງອອກສູ່ແຄມຝັ່ງທາງທິດເໜືອຂອງແມ່ນ້ຳ ເຮືອງ, ເຊື່ອມຕໍ່ກັບສວນສາທາລະນະ ເທືອງບາກ ໄປຮອດຕະຫຼາດ ດົງບາ, ຖະໜົນເກົ່າ ຢາໂຮ້ຍ, ພັດທະນາບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຄ້າຂາຍ, ຮ້ານກິນດື່ມ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວທາງນ້ຳ ຕິດພັນກັບບົດເພງ ເຫ້ວ ຢູ່ແມ່ນ້ຳ ເຮືອງ. ສູນອະນຸລັກຮັກສາເຂດປູສະນີຍະສະຖານກຸງເກົ່າ ເຫ້ວ ຈະສືບຕໍ່ຄົ້ນຄ້ວາ, ສ້າງບັນດາຜະລິດຕະພັນທ່ອງທ່ຽວຍາມກາງຄືນໃຫ້ສຳເລັດຕາມຂັ້ນຕອນທີ່ເໝາະສົມ, ຮັບປະກັນຄວາມກົມກຽວລະຫວ່າງການເສີມຂະຫຍາຍຄຸນຄ່າມໍລະດົກ ແລະ ສ້າງກຳລັງດຶງດູດໃໝ່ຕື່ມອີກ./.