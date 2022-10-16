ອາຫານການກິນ
ຍຳຍອດພ້າວ ພາກຕາເວັນຕົກ
ພາກຕາເວັນຕົກ ຂອງ ຫວຽດນາມ ປະກອບດ້ວຍ 13 ແຂວງ, ໃນນັ້ນມີຫຼາຍແຂວງ ມີເນື້ອທີ່ປູກໝາກພ້າວເຖິງ 90% ເຊັ່ນ: ເບັ໋ນແຈ (ກວ່າ 72.000 ເຮັກຕາ), ຈ່າວິງ (ເກືອບ 20.000 ເຮັກຕາ), ຕ່ຽນຢາງ (ກວ່າ 14.000 ເຮັກຕາ), ຫວິ໊ງລອງ (ກວ່າ 7.000 ເຮັກຕາ). ຕົ້ນພ້າວ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມຕິດພັນ ກັບປະຊາຊົນ ໃນດິນແດນແຫ່ງນີ້ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງປະດິດສ້າງ ຜະລິດຕະພັນພິເສດ ທີ່ມີຊື່ສຽງຢູ່ ທົ່ວທຸກຫົນແຫ່ງ. ຍຳຍອດພ້າວ ແມ່ນລາຍການອາຫານ ທີ່ສົດແຊບ ແລະ ເຂັ້ມຂົ້ນ ໄປດ້ວຍລັກສະນະທ້ອງຖິ່ນ.
ເພື່ອປຸຸງແຕ່ງລາຍການອາຫານ ຍຳຍອດພ້າວ ພາກຕາເວັນຕົກ, ປະຊາຊົນ ຈະຕ້ອງຕັດ ຕົ້ນພ້າວ ຕົ້ນໜຶ່ງ ທີ່ປູກມາເປັນເວລາຫຼາຍປີ ເພື່ອເປັນວັດຖຸປຸງແຕ່ງ. ຍອດພ້າວ ແມ່ນສ່ວນສີຂາວອ່ອນ ຢູ່ໃນ ລຳຕົ້ນ, ລວມທັງ ຍອດອ່ອນທີ່ຍັງບໍ່ທັນແຕກອອກນອກ ແລະ ກ້ານໃບ. ນີ້ແມ່ນອາຫານ ທີ່ອຸດົມໄປດ້ວຍທາດບໍາລຸງ ແລະ ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ.
ເລືອກສ່ວນຂາວທີສຸດຂອງຍອດພ້າວ ນຳໄປແຊ່ນໍ້າກ້ອນ, ບີບນ້ຳ ໝາກນາວເລັກນ້ອຍ ເພື່ອໃຫ້ ຍອດພ້າວ ຂາວ ກອບ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຊອຍ ຍອດພ້າວ ເປັນປ່ຽງບາງໆ ເທົ່າຂໍ້ມື. ສ່ວນປະກອບໄປພ້ອມເພື່ອປະສົມເຂົ້າກັນໃຫ້ເປັນຍຳ ປະກອບດ້ວຍ: ຜັກສົດເຊັ່ນ: ຫົວກາຣົດ, ໝາກແຕງກວາ, ຫົວຜັກບ່ົວໃຫຍ່ສີມ່ວງ, ຜັກ ຫອມປ້ອມ. ນອກນັ້ນ ຍັງມີກຸ້ງປອກ ເອົາແຕ່ສ່ວນຊີ້ນ, ຫູໝູຕົ້ມສຸກແລ້ວຊອຍເປັນເສັ້ນ. ສຸດທ້າຍ ປະສົມເຄື່ອງປະກອບທຸກຢ່າງເຂົ້າກັນ ກັບນໍ້າຊອດສົ້ມຫວານ ແລ້ວຖືວ່າ ລາຍການອາຫານ ຍຳຍອດພ້າວ ໄດ້ສຳເລັດ.
ທ່ານ ເລຫງອກກວນ, ພໍ່ຄົວຮ້ານອາຫານ ເຈີ້ເກວ (ຕະຫຼາດ ບ້ານ ນາ)ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕົວເພິ່ນເອງເຄີຍໄດ້ໄປທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ ຢູ່ ຫວຽດນາມ ເພື່ອປຸງແຕ່ງລາຍການອາຫານພື້ນເມືອງຫຼາຍເຍື່ອງ, ແຕ່ເມື່ອເຮັດຍຳຍອດພ້າວ ພາກຕາເວັນຕົກ, ເພິ່ນໄດ້ມີແຮງບັນດານໃຈຫຼາຍ. ຍ້ອນວ່າເມື່ອອາຫານສຳເລັດ ແລະ ຈັດວາງໃສ່ຈານ ຜູ້ຮັບປະທານ ຄືໄດ້ຊົມຮູບແຕ້ມແຜ່ນໜຶ່ງ ທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ກັບ ສີຂາວນວນ ຂອງ ຍອດພ້າວ, ສີແດງສົດໃສ ຂອງ ກຸ້ງ, ສີຂາວ ຂອງຫູໜູ, ສີຂຽວເຢັນ ຂອງ ຜັກຫອມປ້ອມ, ສີແດງ ຂອງ ຫົວກາຣົດ... ທັງໝົດໄດ້ປະສານ ເຂົ້າກັນ ເພື່ອສ້າງເປັນລາຍການອາຫານ ຍຳຍອດພ້າວ ພາກຕາເວັນຕົກ ທີ່ແຊບເຖິງໃຈ.
ນັກຊີມສາມາດເພີດເພີນກັບອາຫານຢູ່ຮ້ານອາຫານ ເຈີ້ເກວ:
ເລກທີ່ 1, ຖະໜົນ 163 ຮວ່າງເງິນ, ບ້ານ ຈຸງຮ່ວາ, ເມືອງ ເກົ່າໄຢ໋, ຮ່າໂນ້ຍ.
ຊັ້ນ 2 - ຕຶກ My Way Hotel & Residence - ເລກທີ 2, ຮ່ອມ 86 ຢຸຍເຕິນ, ເມືອງ ເກົ່າໄຢ໋, ຮ່າໂນ້ຍ. ເບີໂທ: 093 657 1080