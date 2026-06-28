ຫວຽດນາມ- ສັງກາດໃໝ່
ຂີດໝາຍ ITLOS 2026: ຄວາມໄວ້ວາງໃຈຕໍ່ແນວທາງການທູດທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ
ນີ້ແມ່ນຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງປະຊາຄົມສາກົນຕໍ່ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຖານະບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ, ແມ່ນຂີດໝາຍໃໝ່ໃນການພົວພັນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຝ່າຍ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງທາງດ້ານກົດໝາຍສາກົນຂອງ ຫວຽດນາມ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຫັນປ່ຽນຈາກການເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ໄປສູ່ການປະກອບສ່ວນທີ່ນັບມື້ນັບແທດຈິງເຂົ້າໃນວິວັດທະນາການສ້າງສາ, ພັດທະນາ ແລະ ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະຖານ, ຫຼັກເກນລວມຂອງປະຊາຄົມສາກົນອີກດ້ວຍ.
ໃນໄລຍະທາງແຫ່ງການເຊື່ອມໂຍງສາກົນອັນຍາວໄກ, ຈາກປະເທດເປັນເຈົ້າການເຊື່ອມໂຍງ ແລະ ມີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການປະຕິບັດກົດໝາຍສາກົນ, ຫວຽດນາມ ພວມນັບມື້ນັບເຂົ້າຮ່ວມວິວັດທະນາການປຶກສາຫາລື, ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາບັນດາຫຼັກການ, ມາດຕະຖານດ້ານກົດໝາຍສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງກວ່າ. ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນຫຼາຍຢ່າງໃນບັນດາກົນໄກ ແລະ ຂະບວນວິວັດດ້ານກົດໝາຍທີ່ສຳສັນ, ເຊັ່ນ: ຄະນະກຳມະການກົດໝາຍສາກົນ, ຄະນະກຳມະການນິຕິກຳ - ເຕັກນິກ ຂຶ້ນກັບອົງການສິດອຳນາດພື້ນມະຫາສະໝຸດສາກົນ, ຄະນະກຳມະການກົດໝາຍການຄ້າສາກົນ (UNCITRAL) ແລະ ບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍອື່ນໆອີກດ້ວຍ.
ບັດໄວ້ວາງໃຈໃຫ້ແກ່ແນວທາງການທູດທີ່ຖືກຕ້ອງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ
ITLOS ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາສະຖາບັນພິພາກສາສາກົນສຳຄັນທີ່ສຸດກ່ຽວກັບກົດໝາຍສາກົນ ເວົ້າລວມ, ກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ ເວົ້າສະເພາະ. ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ ຫວຽດນາມ ອອກສະໝັກເລືອກຕັ້ງ ແລະ ມີຜູ້ຕາງໜ້າໃນສານ ITLOS ນັບແຕ່ເມື່ອສານເລີ່ມເຄື່ອນໄຫວແຕ່ປີ 1996. ເລື່ອງບັນດາປະເທດສະມາຊິກ UNCLOS 1982 ໄວ້ວາງໃຈເລືອກຕັ້ງ ທ່ານ ຮສ.ປອ. ນາງ ຫງວຽນທິລານແອັງ ເປັນຜູ້ພິພາກສາ ITLOS ດ້ວຍຈຳນວນບັດສະໜັບສະໜູນສູງແຖວໜ້າໃນຈຳນວນບັນດາຜູ້ອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງນັ້ນ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຕີລາຄາອັນຕັ້ງໜ້າຈາກບັນດາປະເທດສະມາຊິກ UNCLOS 1982, ຈາກປະຊາຄົມສາກົນ ຕໍ່ກັບຄວາມມຸ່ງມາດປາດຖະໜາຢາກປະກອບສ່ວນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນການຍົກສູງ ແລະ ຮັບປະກັນບົດບາດເຄົາລົບຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລສາກົນ. ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໂດະຮຸ່ງຫວຽດ, ຫົວໜ້າຄະນະຜູ້ຕາງໜ້າ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປຊ, ຖືວ່າ:
“ໝາກຜົນນີ້ ຢັ້ງຢືນໃຫ້ເຫັນຄວາມເຄົາລົບນັບຖືຕໍ່ ຫວຽດນາມ, ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເພື່ອນມິດສາກົນຕີລາຄາສູງຕໍ່ບົດບາດທີ່ຕັ້ງ ແລະ ການປະກອບສ່ວນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນຕະຫຼອດໄລຍະຍາວ. ໝາກຜົນນີ້ກໍຢັ້ງຢືນໃຫ້ເຫັນຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງເພື່ອນມິດສາກົນຕໍ່ເລື່ອງຊຸກຍູ້, ເພີ່ມທະວີກົດໝາຍສາກົນຂອງ ຫວຽດນາມ, ໃນນັ້ນ ມີສົນທິສັນຍາກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 ແລະ ບົດບາດຂອງບັນດາກົນໄກແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ້ງກັນ, ພິເສດແມ່ນສານກົດໝາຍທະເລ”.
ເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງຜູ້ພິພາກສາສານກົດໝາຍທະເລສາກົນ ກໍສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ປະສິດທິຜົນຂອງແນວທາງການຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງດ້ວຍຕົນເອງ, ສັນຕິພາບ, ມິດຕິພາບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາ, ຫັນການພົວພັນຕ່າງປະເທດເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ ແລະ ຫຼາຍຝ່າຍ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ. ທ່ານ ຫງວຽນມິງຫວູ ຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການອອກສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງຂອງສ່ວນບຸກຄົນເທົ່ານັ້ນ, ຫາກກ່ອນອື່ນໝົດໝາກຜົນນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ຖານະບົດບາດ ແລະຄວາມສາມາດປະກອບສ່ວນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາບັນຫາສາກົນ ແລະ ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດກົດໝາຍສາກົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລ. ແລະ ສິ່ງດັ່ງກ່າວ ກໍເປັນພະຍານຫຼັກຖານອັນມີຊີວິດຊີວາ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນແນວທາງການຕ່າງປະເທດອັນຖືກຕ້ອງຂອງພັກ, ລັດ ຫວຽດນາມ ໃນການເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນສະມາຊິກທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນປະຊາຄົມສາກົນ”.
ປະຕິບັດວິໄສທັດຍຸດທະສາດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ
ສຳລັບ ຫວຽດນາມ ແລ້ວ, ເລື່ອງເປັນຄັ້ງທຳອິດມີນັກຊ່ຽວຊານດ້ານກົດໝາຍສາກົນໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງຜູ້ພິພາກສາ ITLOS ແມ່ນບາດກ້າວຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງການຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກຍົກອອກມາ, ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງລະອຽດໃນມະຕິເລກທີ 06 ຂອງກົມການເມືອງກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງການຕ່າງປະເທດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກ. ໝາກຜົນດັ່ງກ່າວ ສ້າງທ່ວງທ່າເພື່ອສືບຕໍ່ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນຕ່າງປະເທດຕາມທິດເປັນເຈົ້າການກວ່າ, ຕັ້ງໜ້າກວ່າ, ແທດຈິງກວ່າ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າ. ທ່ານ ຫງວຽນມິນວູ, ຮອງລັດຖະມົນຕີຜູ້ປະຈຳການກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
“ສານໃນໄລຍະຈະມາເຖິງແມ່ນ, ຫວຽດນາມ ຈະສືບຕໍ່ ແນວທາງ: ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນບັນດາບັນຫາສາກົນ ແລະ ພາກພື້ນ, ຍົກສູງການເຄົາລົບກົດໝາຍ ແລະ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າບັນດາບັນຫາຄື ກົດໝາຍສາກົນ ເພື່ອໃຫ້ສົນທິສັນຍາສະຫະປະຊາຊາດກ່ຽວກັບກົດໝາຍວ່າດ້ວຍທະເລປີ 1982 ສືບຕໍ່ແມ່ນກົດບັດກ່ຽວກັບທະເລ ແລະ ມະຫາສະມຸດຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍ”.
ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ ຫວຽດນາມ ມີຜູ້ພິພາກສາ ITLOS ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນຄວາມເອກອ້າງທະນົງໃຈຂອງການຕ່າງປະເທດ ຫວຽດນາມ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນກຳລັງໜູນສຳຄັນເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ເສີມຂະຫຍາຍຖານະບົດບາດ, ອິດທິພົນຊື່ສຽງ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນບັນດາວຽກງານລວມຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນອີກດ້ວຍ.