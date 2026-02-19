ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ຂອງ ທ້ອງຖິ່ນ
ກາວບັ່ງ ເພີ່ມຄວາມໄວໃນການຫັນເປັນດີຈີຕອນຢູ່ຂັ້ນຮາກຖານ
ແຂວງ ກາວບັ່ງ ກຳນົດວ່າ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນກາຍເປັນໜ້າທີ່ລຸລ່ວງ, ຕິດພັນກັບການສັບຊ້ອນປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ 2 ຂັ້ນ, ເຊິ່ງເປັນບາດກ້າວທີ່ມີລັກສະນະຍຸດທະສາດ, ທັງເປັນມີຂີດໝາຍສະເພາະຂອງທ້ອງຖິ່ນເຂດພູດອຍຊາຍແດນ. ກາວບັ່ງ ໄດ້ນຳເອົາບັນດາ platform ດີຈີຕອນ ເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວ, ເຊັ່ນ: ລະບົບຂໍ້ມູນແກ້ໄຂລະບຽບການບໍລິຫານ, ລະບົບຄຸ້ມຄອງເອກະສານ ແລະ ບໍລິຫານ, platform ເກັບໂຮມ ແລະ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ (LGSP), platform “ພົນລະເມືອງດີຈີຕອນ ກາວບັ່ງ”. ບັນດາ platform ນີ້ ໄດ້ເຊື່ອມຕໍ່ກັບຖານຂໍ້ມູນແຫ່ງຊາດຢ່າງຄົບຊຸດ, ຮັບປະກັນແບ່ງປັນຂໍ້ມູນຮັບໃຊ້ການຊີ້ນຳນຳພາ, ບໍລິຫານຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ. ໄລ່ມາຮອດປັດຈຸບັນ, 100% ລະບຽບການບໍລິຫານທີ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂທາງອອນໄລ; 85% ສຳເນົາເອກະສານວຽກງານຂັ້ນຕາແສງ ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂທາງອອນໄລ; 91% ຫົວໜ່ວຍປະຕິບັດກົນໄກ “4 ກັບບ່ອນ”; ອັດຕາຄວາມເພິ່ງພໍໃຈຂອງປະຊາຊົນບັນລຸກວ່າ 95%. ເອື້ອຍ ວີທິທິ່ງ (ຢູ່ຕາແສງ ນຸ່ງຈີກາວ) ແບ່ງປັນວ່າ:
“ພາຍຫຼັງໂຮມຕາແສງເຂົ້າກັນ ແລະ ເມື່ອໄປເຮັດໜັງສື, ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ທຸກລະບຽບການໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຢ່າງວ່ອງໄວກວ່າ. ຂ້າພະເຈົ້າໄປເຮັດຊີວະປະຫວັດ ເສຍເວລາພຽງແຕ່ປະມານ 10 ນາທີເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອໄດ້ຊົມໃຊ້ຜົນປະໂຫຍດຈາກບັນດາສິ່ງເລັກໆນ້ອຍໆທີ່ສຸດນັ້ນ ກໍແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າຍາມໃດກໍລໍຄອຍ ແລະ ຮູ້ສຶກວ່າດີໃຈທີ່ສຸດ”.
ປັດຈຸບັນ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນຂອງແຂວງ ກາວບັ່ງ ພວມໄດ້ຮັບການລົງທຶນຢ່າງຄົບຊຸດ ແລະ ແຂງແຮງ. ພາຍຫຼັງປະຕິບັດສຳເລັດການສັບຊ້ອນ, ຈັດຕັ້ງກົງຈັກອຳນາດການປົກຄອງຕາມຮູບແບບ 2 ຂັ້ນ, 100% ຕາແສງ ມີໂຄງລ່າງສາຍກາບໃຍແກ້ວ, ລະບົບອິນເຕີເນັດເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນສະເພາະ, ລະບົບປະຊຸມແບບທາງໄກ; ສ່ວນຫຼາຍໄດ້ປະກອບຄອມພິວເຕີ, ລາຍເຊັນດີຈີຕອນລັດຖະການ ແລະ ສັບຊ້ອນພະນັກງານປະຕູດຽວ. ທົ່ວແຂວງມີສະຖານີຮັບສົ່ງສັນຍານຫຼາຍກວ່າ 1.200 ແຫ່ງ; 100% ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ ນຳໃຊ້ລະຫັດ QR ໃນການຊຳລະ; 97% ປະຊາຊົນມີບັນຊີສຸຂະພາບແບບເອເລັກໂຕນິກ…. ຈຸດເນັ້ນໜັກທີ່ມີລັກສະນະບຸກທະລຸໃນຍຸດທະສາດນີ້ຂອງແຂວງ ກາວບັ່ງ ແມ່ນຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການສາທາລະນະໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ. ເອື້ອຍ ນົງຖຸ່ຍຢຸງ (ຢູ່ຕາແສງ ເຕີນຢາງ) ໄປເຮັດເອກະສານສ່ວນຕົວຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ:
“ເມື່ອກ່ອນນີ້, ລະບຽບການບໍລິຫານມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ, ຫຼາຍເອກະສານພໍສົມຄວນ, ສະນັ້ນ ປະຊາຊົນຕ້ອງໄປມາຫຼາຍເທື່ອ, ແຕ່ປັດຈຸບັນນີ້ສະດວກກວ່າຫຼາຍແລ້ວ. ພະນັກງານໄດ້ໃຫ້ການແນະນຳຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ. ໂດຍເປັນພົນລະເມືອງຜູ້ໜຶ່ງ, ເມື່ອຮູ້ເປົ້າໝາຍລວມຂອງແຂວງ ແມ່ນມຸ່ງໄປເຖິງຄວາມຜາສຸກຂອງປະຊາຊົນນັ້ນ, ພວກຂ້້າພະເຈົ້າກໍມີຄວາມເຫັນດີເຫັນພ້ອມ ແລະ ດີໃຈທີ່ສຸດ”.
ເຖິງວ່າບັນລຸໄດ້ຫຼາຍໝາກຜົນກໍຕາມ, ແຕ່ໃນວິວັດທະນາການຫັນເປັນດີຈີຕອນຂອງ ກາວບັ່ງ ຍັງປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກບໍ່ແມ່ນໜ້ອຍ. ສິ່ງທ້າທາຍໃຫຍ່ທີ່ສຸດແມ່ນໄລຍະຫ່າງກ່ຽວກັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ທັກສະດີຈີຕອນ. ປັດຈຸບັນ, ແຂວງ ກາວບັ່ງ ຍັງມີ 138 ບ້ານ ຍັງບໍ່ທັນມີສັນຍານໂທລະສັບມືຖື ແລະ 29 ບ້ານ ຍັງບໍ່ທັນມີຕາໜ່າງໄຟຟ້າ; ອັດຕາຄອບຄົວທີ່ມີອິນເຕີເນັດມີສາຍບັນລຸພຽງປະມານ 60% ເທົ່ານັ້ນ, ຕ່ຳກວ່າລະດັບສະເລ່ຍຂອງທົ່ວປະເທດ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ, ແຫຼ່ງບຸກຄະລາກອນດີຈີຕອນ, ພິເສດແມ່ນຢູ່ຂັ້ນຕາແສງ, ຍັງຂາດແຄນ ແລະ ອ່ອນແອ; ເລື່ອງດຶງດູດບັນດາວິສາຫະກິດເຕັກໂນໂລຢີໃຫຍ່ມາລົງທຶນເຂົ້າແຂວງ ແມ່ນຍັງຈຳກັດຢູ່…
ເພາະສະນັ້ນ, ໄລຍະ 2025 – 2030, ແຂວງ ກວາບັ່ງ ກຳນົດການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນເສົາຄ້ຳຍຸດທະສາດເພື່ອຫັນຄວາມຄາດຫວັງພັດທະນາໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ, ສຸມໃສ່ເປົ້າໝາຍເຊື່ອມຕໍ່ຢ່າງຄົບຊຸດ, ວ່ອງໄວ, ມີປະສິດທິຜົນຂອງຮູບແບບອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນສອງຂັ້ນ. ທ່ານນາງ ນົງທິແທັງຮວ່ຽນ, ຫົວໜ້າພະແນກວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ ແຂວງ ກາວບັ່ງ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ການກຳນົດທິດຮອດປີ 2030, ທ້ອງຖິ່ນວາງເປົ້າໝາຍປະຕິບັດສຳເລັດອຳນາດການປົກຄອງດີຈີຕອນ, ພັດທະນາເສດຖະກິດດີຈີຕອນ ແລະ ສ້າງສັງຄົມດີຈີຕອນຮອບດ້ານຢ່າງແຂງແຮງ, ໃນນັ້ນ ຖືປະຊາຊົນເປັນໃຈກາງຂອງທຸກນະໂຍບາຍ:
“ທາງພະແນກໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາຕາແສງໃນການຜັນຂະຫຍາຍບັນດາ platform, ຊອບແວທີ່ໃຊ້ຮ່ວມກັນເພື່ອຮັບໃຊ້ການຄຸ້ມຄອງ, ບໍລິຫານ ແລະ ສະໜອງການບໍລິການສາທາລະນະແບບທາງໄກ, ປະກອບສ່ວນຍົກສູງປະສິດທິຜົນເຮັດວຽກຂອງອຳນາດການປົກຄອງຂັ້ນຮາກຖານ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ, ກໍເພີ່ມທະວີການຜັນຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນຂອງໜ່ວຍງານເຕັກໂນໂລຢີດີຈີຕອນຊຸມຊົນ, ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດເປັນແຂນຕໍ່ຍາວຂອງອຳນາດການປົກຄອງໃນການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ແນະນຳ, ໜູນຊ່ວຍປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດ. ພວກຂ້າພະເຈົ້າກໍສົມທົບກັບສະຖາບັນເຕັກໂນໂລຢີ ໄປສະນີໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສ້າງບັນດາແບບຟອມສຳຫຼວດຄວາມສາມາດນໍາໃຊ້ດີຈີຕອນຂອງພະນັກງານ, ລັດຖະກອນຂັ້ນຕາແສງ, ຈາກນັ້ນ ກໍຈັດຊຸດ, ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການຫັນເປັນດີຈີຕອນຢູ່ແຂວງ ກາວບັ່ງ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ”.
ການຫັນເປັນດີຈີຕອນຢູ່ ກາວບັ່ງ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນການປະຕິວັດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຢີເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງແມ່ນວິວັດທະການປ່ຽນແປງຈິນຕະນາການ, ຫັນສິ່ງທ້າທາຍດ້ານພູມີສາດກາຍເປັນກຳລັງໜູນເພື່ອໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນບຸກທະລຸ, ບືນຕົວຂຶ້ນກາຍເປັນແບບຢ່າງ “ແຂວງດີຈີຕອນເຂດຊາຍແດນ”./.