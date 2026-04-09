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ຫວຽດນາມ ສັງກາດໃໝ່

ການ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ຂອງ​ພູມ​ປັນ​ຍາ, ຄຸນ​ນະ​ທາດ ແລະ ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ

ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະເລິກ, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 16 ພວມດຳເນີນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ບູລະນະກົງຈັກການນຳຫຼັກແຫຼ່ງຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍ, ເປັນຂີດໝາຍການມອບຮັບໜ້າທີ່ສຳຄັນບໍລິຫານປະເທດຊາດໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.
 
ວາ​ລະ​ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ (ພາບ: quochoi.vn)
ວາ​ລະ​ໄຂ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ (ພາບ: quochoi.vn)

ຜ່ານ​ສາມ​ບົດ​ກ່າວ​ປາ​ໄສ​ຮັບ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອງ​ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ, ​ຂອງນາ​ຍົກ​ລັ​ດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ, ຂອງ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຕໍ່ ປ​ຊ​ຊ ວົງ​ຄະ​ນາ​ຍາດປະ​ເທດ​ຊາດ, ປ​ຊ​ຊ ​ຫັນ​ແຈ້ງ​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ທີ່​ທັນ​ສະ​ໄໝ, ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຢ່າງຂ້ຽວ​ຂາດ ແລະ ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສຸດ​ຈິດ​ສຸດ​ໃຈ ເພື່ອ​ພ້ອມ​ກັນ​ນຳ​ພາ​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃນ​ໄລ​ຍະ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ.

ອາ​ຍຸ​ການ 2026-2031 ເປີດ​ກາ​ລະ​ໂອ​ກາດ​ໃໝ່​ທີ່​ມີ​ລັກ​ສະ​ນະ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ, ຮຽກ​ຮ້ອງ​ໃຫ້​ປະ​ເທດ​ຊາດບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ສືບ​ຕໍ່​ພັດ​ທະ​ນາ​ເທົ່າ​ນັ້ນ, ຫາກ​ຍັງ​ຕ້ອງ​ບຸກ​ທະ​ລຸ​ບືນ​ຕົວ​ຂຶ້ນ​ອີກ​ດ້ວຍ; ​ມີ​ການເຊື່ອມ​ໂຍງ ແລະ ຍົກ​ສູງ​ອິດ​ທິ​ພົນ​ຊື່​ສຽງ; ​ຕ້ອງ​ມີ​ການເຕີບ​ໂຕ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ໄວ​ວາ, ຍືນ​ຍົງ, ກວມ​ລວມ ແລະ ຍົກ​ສູງ​ຊີ​ວິດ, ຄວາມ​ຜາ​ສຸກ​ຂອງ ປ​ຊ​ຊ.

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກ່າວ​ຮັບ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ (ພາບ:VGP)
ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກ່າວ​ຮັບ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ (ພາບ:VGP)

ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ຮັບ​ໃຊ້: ຖື ປ​ຊ​ຊ ເປັນ​ກົກ​ເຄົ້າ, ຖື​ຊາດ​ເປັນ​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ

ໃນບັນ​ດາ​ບົດ​ກ່າວ​ປາ​ໄສ​ຮັບ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ, ບັນ​ດາ​ການ​ນຳ​ລ້ວນ​ແຕ່​ໄດ້​ຈັດ​ຕົນ​ເອງ​ເຂົ້າ​ທີ່​ຕັ້ງ “ຮັບ​ໃຊ້”. ທ່ານ ໂຕ​ເລິມ, ເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫ່​ຍ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ຢ້ຳ​ຄືນ​ທິດ​ສະ​ດີ​ປັດ​ຊະ​ຍາ “ຖື ປ​ຊ​ຊ ເປັນ​ກົກ​ເຄົ້າ”, ໂດຍຢັ້ງ​ຢືນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ສຸດ​ທ້າຍ​ແມ່ນ ປ​ຊ​ຊ ໄດ້​ຊົມ​ໃຊ້​ໝກ​ຜົນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ. ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິນ​ຮຶງ ໃຫ້​ຄຳ​ໝັ້ນ​ສັນ​ຍາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລັດ​ຖະ​ບານ “ສ້າງ​ສາ ແລະ ຮັບ​ໃຊ້”, ມີຄວາມ​ສັດ​ຊື່ ແລະ ມີ​ຄວາມຮັບ​ຜິດ​ຊອບ. ສ່ວນ​ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝີ້ນ ປາດ​ຖະ​ໜາ​ວ່າ ​ຈະ “ອຸ​ທິດ​ສ່ວນ​ຈົນ​ສຸດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ຕົນ​” ເພື່ອ​ໃຫ້​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ປະ​ຕິ​ບັດ​ພາ​ລະ​ໜ້າ​ທີ່​ສ້າງ​ລັດ​ແຫ່ງ​ນິ​ຕິ​ບັດ​ຍັດ​ສັງ​ຄົມ​ນິ​ຍົມ​ໃຫ້​ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ.

ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ 16 ກ່າວຮັບ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ (ພາບ: TTXVN)
ທ່ານ​ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ຊຸດ​ທີ 16 ກ່າວຮັບ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ (ພາບ: TTXVN)

ການເຕົ້າ​ໂຮມນີ້​ໄດ້​ສ້າງ​ໃຫ້​ມີ​ກຳ​ລັງ​ແຮງ​ສັງ​ລວມ. ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ຂອງ​ການ​ນຳ ໄດ້​ປະ​ສົມ​ກັບ​ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ​ຂອງ​ ປ​ຊ​ຊ 100 ລ້ານ​ຄົນ ຈະ​ສ້າງ​ເປັນຈິດ​ໃຈ​ສະ​ຫງ່າ​ຜ່າ​ເຜີຍ​ໃໝ່ຂອງ​ຊາດ​. ຄື​ດັ່ງ​ຄຳ​ຢືນ​ຢັ​ນ​ຂອງ ທ່ານເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫ່​ຍ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ ທີ່​ວ່າ:

ບໍ່​ສາ​ມາດ​ປະໃຫ້​ປະ​ເທດ​ຊາດ​ຖືກ​ຖອຍຫຼັງ, ປ​ຊ​ຊ ເສຍ​ໂອ​ກາດ​ພັດ​ທະ​ນາ, ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ກະ​ທຳ​ເພື່ອ​ອະ​ນາ​ຄົດ​ອັນ​ຍາວ​ໄກ ແລະ ສົດ​ໃສ​ໃຫ້​ແກ່​ຊາດ. ດ້ວຍ​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຂອງ​ເພື່ອນ​ມິດ​ສາ​ກົນ, ແນ່ນອນ​ວ່າ ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ຂຽນ​ໜ້າ​ໃໝ່​ຢ່າງ​ຮຸ່ງ​ເຮືອງ​ກວ່າ​ອີກ​ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ, ປະ​ຕິ​ບັດ​ສຳ​ເລັດ​ບັນ​ດາ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ຍຸດ​ທະ​ສາດ​ທີ່​ໄດ້​ວາງ​ອອກ.

ພັດ​ທະ​ນາອີງ​ຕາມ​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ສອດ​ຄ່ອງ​ກັບ​ທ່າ​ອຽງ​ຍຸກ​ສະ​ໄໝ

ທ່ານເລ​ຂາ​ທິ​ການ​ໃຫ່​ຍ, ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ໂຕ​ເລິມ, ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ​ຈະ​ໃຫ້​ບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ສ້າງ​ລະ​ບົບ​ຊີ​ວະ​ພາບ​ພັດ​ທະ​ນາ​ໃໝ່, ບ່ອນ​ທີ່ “ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ແລະ ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ຕົ້ນ​ຕໍ”. ໃນຂະ​ນະ​ນັ້ນ, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິນ​ຮຶງ ໄດ້​ວາງ​ອອກ “ຄຳ​ສັ່​ງ​ພັດ​ທະ​ນາ” ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ສິ່ງ​ທ້າ​ທາຍ​ດ້ວຍ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ GDP ສະ​ເລ່ຍ​ກວ່າ 10%/ປີ. ລັດ​ຖະ​ບານ​ກຳ​ນົດ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ທະ​ຍາ​ສາດ, ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ ແລະ ການ​ຫັນ​ເປັນ​ດີ​ຈີ​ຕອນ​ແມ່ນ​ບຸກ​ທະ​ລຸ​ສຳ​ຄັນ​ອັນ​ດັບ​ໜຶ່ງ, ແມ່ນ​ກຳ​ລັງ​ໜູນ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ເພື່ອ​ພັດ​ທະ​ນາ​ກຳ​ລັງ​ການ​ຜະ​ລິດ​ທັນ​ສະ​ໄໝ​ຢ່າງວ່ອງໄວ​, ຍົກ​ສູງ​ສະ​ມັດ​ຕະ​ພາບ:

ສະ​ມາ​ຊິກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ແຕ່​ລະ​ທ່ານ ຕ້ອງ​ເວົ້າ​ໄປ​ຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​ເຮັດ, ບໍ​ລິ​ຫານ​ດ້ວຍ​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ບໍ​ລິ​ຫານທີ່ທັນ​ສະ​ໄໝ, ເປັນ​ເຈົ້າ​ການ, ມີ​ໄຫວ​ພິບ​ໃນ​ທຸກ​ກໍ​ລະ​ນີ​ເພື່ອ​​​ປະ​ຕິ​ບັດສຳ​ເລັດໜ້າ​ທີ່​ຕໍ່​ພັກ ແລະ ປ​ຊ​ຊ ໃຫ້ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ​ທີ່​ສຸດ​.

ທ່ານ​ ເຈິ່ນ​ແທັງ​ເໝີ້ນ ປະ​ທານ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ 16 ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ເຖິງເລື່ອງ​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ​ນິ​ຕິ​ກຳ, ສ້າງ “ສະ​ພາ​ແຫ່​ງ​ຊາດ​ດີ​ຈີ​ຕອນ” ແລະ ໝູນ​ໃຊ້​ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ ເພື່ອ​ໃຫ້​ການປະ​ກາດ​ໃຊ້​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ ​ຍາມ​ໃດ​ກໍ່​ໄປ​ກ່ອນ, ເປີດ​ທາງ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ:

ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຂໍ​ອຸ​ທິ​ສ່ວນ​ຈົນ​ສຸດ​ຄວາມ​ສາ​ມາດ​ຂອງ​ຕົນ, ຮັບ​ໃຊ້​ປະ​ເທດ​ຊາດ, ຮັບ​ໃຊ້ ປ​ຊ​ຊ; ພ້ອມ​ກັບ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ຄະ​ນະ​ປະ​ຈຳ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ, ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ແລະ ບັນ​ດາ ສ​ສ​ຊ ສືບ​ຕໍ່​ປ່ຽນ​ແປງ​ໃໝ່, ຍູ້​ແຮງ​ການ​ໝູນ​ໃຊ້​ວິ​ທະ​ຍາ​ສາດ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ, ນະ​ວັດ​ຕະ​ກຳ, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ດີ​ຈີ​ຕອນ, ປັນ​ຍາ​ປະ​ດິດ, ຍົກ​ສູງ​ຄຸນ​ນະ​ພາບ ແລະ ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ, ເວົ້າ​ໄປ​ຄຽງ​ຄູ່​ກັບ​ເຮັດ, ເຮັດ​ໃນ​ທັນ​ທີ, ເຮັດ​ຖືກ, ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ, ເຮັດ​ຈົນ​ສຸດ​.

ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ໄດ້​ພິ​ສູດ​ວ່າ ແຕ່​ລະ​ໄລ​ຍະ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາ​ດ ກໍ່​ລ້ວນ​ແຕ່​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຊີ້​ຂາດ​ອັນ​ຖືກ​ຕ້ອງ ແລະ ບັນ​ດາ​ຜູ້​ທີ່ກ້າ​ຄິດ​ກ້າ​ທຳ, ກ້າ​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ. ດ້ວຍ​ກົງ​ຈັກ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບູ​ລະ​ນະ​, ດ້ວຍຄວາມ​ເຫັນ​ດີ​ເຫັນ​ພ້ອມສູງ ແລະ ຄວາມ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ຢ່າງ​ແຮງ, ປ​ຊ​ຊ ມີບ່ອນ​ອີງເພື່ອ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ວ່າ “ບັນ​ດາ​ໜ້າ​ໃໝ່​ທີ່​ຮຸ່ງເຮືອງ” ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​ໄດ້​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ພູມ​ປັນ​ຍາ, ຄຸນ​ນະ​ທາດ ແລະ ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ ຫວຽດ​ນາມ./.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສະ​ພາບ​ສິດ​ເສ​ລີ​ພາບ​ທາງ​ສາ​ສະ​ໜາ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ສະ​ພາບ​ສິດ​ເສ​ລີ​ພາບ​ທາງ​ສາ​ສະ​ໜາ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ

ຄາດວ່າ, ວັນທີ 22 ມີນາ, ສະພາເລືອກຕັ້ງແຫ່ງຊາດ ຈະປະກາດໝາກຜົນການເລືອກຕັ້ງ ສສຊ ຊຸດທີ 16, ສະມາຊິກສະພາ ປຊຊ ທຸກຂັ້ນ, ອາຍຸການ 2026-2031. ໃນການເລືອກຕັ້ງທີ່ຜ່ານມາ, ດ້ວຍຈຳນວນຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງ 99,68 % ໄປປ່ອນບັດ, ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນພາບພົດທີ່ມີຊີວິດຊີວາ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດສິດຂອງພົນລະເມືອງ. ໃນຜົນສຳເລດນີ້ມີການປະກອບສ່ວນຂອງສາຊະນິກກະຊົນກ່ວາ 27 ລ້ານຄົນທີ່ຂຶ້ນກັບບັນດາສາສະໜາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ກວມເອົາປະມານ 27% ພົນລະເມືອງ) ຊື່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງ ປຊຊ ຜູ້ເຊື່ອຖືສາສະໜາຕ່າງໆ ຕໍ່ເຫດການການເມືອງສຳຄັນຂອງປະເທດຊາດ.
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