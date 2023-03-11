ເຂົ້າໜົມໄຢ່ ໃນ ວັນບຸນ ຂອງ ຊາວເຜົ່າ ມົ້ງຂຽວ
ຊາວເຜົ່າ ມົ້ງຂຽວ ຖືເຂົ້າໜົມໄຢ່ (ເຂົ້າໜົມປຽກປູນ) ເປັນ ສັນຍາລັກຂອງ ດວງຈັນ ແລະ ດວງອາທິດ, ເປັນບ່ອນກຳເນີດ ຂອງ ມວນມະ ນຸດ ແລະ ສັບພະສິ່ງໃນໂລກ. ເຂົ້າໜົມໄຢ່ ຍັງແມ່ນ ປະເພດເຂົ້າໜົມເພື່ອການເສັ່ນໄຫວ້ທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ ຢູ່ເທິງແທ່ນບູຊາ ຂອງ ຄອບຄົວຊາວເຜົ່າມົ້ງຂຽວ ໃນທຸກວັນບຸນ ແລະ ປີໃໝ່.
ຄືກັນກັບຊາວເຜົ່າ ກິງ, ຊາວເຜົ່າ ມົ້ງຂຽວໃຊ້ເຂົ້າໜຽວ ເພື່ອເຮັດ ເຂົ້າໜົມ. ເຂົ້າໜຽວໄຮ່ ນໍາມາມ່າໄວ້ປະມານ 3-4 ຊົ່ວໂມງ, ເອົາອອກ, ປະໄວ້ໃຫ້ສະເດັດນໍ້າແລ້ວ ເທລົງ ຫວດໜຶ້ງ. ເມື່ອເຂົ້າໜຽວສຸກຍັງຮ້ອນເປັນອາຍ ກໍ່ນຳໃສ່ຄົກ ຕຳໃຫ້ແຫຼກ.
ຄົກແມ່ນເຮັດຈາກ ລຳຕົ້ນໄມ້ ເຈາະເປັນຮູ, ສະນັ້ນຈຶ່ງມີຮູບຮ່າງຄ້າຍຮາງ. ສາກຕຳ ກໍໄດ້ເຮັດດ້ວຍໄມ້ເນື້ອດີ ແລະ ໜັກຫຼາຍ. ເຖິງວ່າບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີຄວາມສາມາດຫຼາຍປານໃດ, ແຕ່ຂັ້ນຕອນຕຳເຂົ້າໜົມໄຢ່ແມ່ນໜັກໜາສົມພໍຄວນ, ຮຽກຮ້ອງຜູ້ຕໍາ ຕ້ອງມີສຸຂະພາບດີ ນັບທັງຄວາມອົດທົນອີກດ້ວຍ.
ປົກກະຕິແລ້ວ, ວຽກງານຕຳເຂົ້າໜົມໄຢ່ ແມ່ນຜູ້ຊາຍໄວໜຸ່ມ ຈະເປັນຮັບຜິດຊອບ ແລະ ມີສອງຄົນຈັບສາກ ຢືນຢູ່ສອງຂ້າງຄົກ. ບັນດາອ້າຍບ່າວຈະພະຍາຍາມຕຳຢ່າງໄວ ເມື່ອເຂົ້າໜຽວ ໃນຄົກຍັງອຸ່ນ ແຕ່ແຫຼກດີແລ້ວ ກໍຖືວ່າສຳເລັດ.
ທັນທີຫຼັງຈາກບັນດາອ້າຍບ່າວ ຢຸດມື ແມ່ນເຖິງຄາວບັນດານາງສາວ ສະແດງຄວາມຄ່ອງແຄ້ວຂອງເຂົາເຈົ້າ. ທຳອິດເຂົາເຈົ້າຈະປັ້ນເຂົ້າໜົມເປັນຮູບມົນແລ້ວຫໍ່ດ້ວຍໃບກ້ວຍ ທີ່ໄດ້ຜ່ານການລົນໄຟ. ຈາກນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າຄ່ອຍໆ ກົດເຂົ້າໜົມດ້ວຍມື ເພື່ອສ້າງ ເປັນຮູບກົມແປ ຄືຮູບດວງຈັນ ແລະ ດວງອາທິດ. ຍ້ອນໄດ້ຮັບການຕຳຢ່າງແຫຼກດີ, ສະນັ້ນເຂົ້າໜົມໄຢ່ ຂອງຊາວເຜົ່າ ມົ້ງຂຽວຈຶ່ງມີຄວາມແຊບໜຽວ ແລະ ເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ.
ຊາວເຜົ່າ ມົ້ງຂຽວ ພຽງແຕ່ເຮັດເຂົ້າໜົມ ໄຢ່ ໃນໂອກາດງານບຸນປະເພນີອັນເປັນມູນເຊື້ອ. ບາງທີດ້ວຍເຫດນັ້ນ ເມື່ອມີໂອກາດ, ສະຖານທີ່ເຮັດເຂົ້າໜົມ ໄດ້ກາຍເປັນຈຸດນັດພົບ ຂອງ ບ່າວ ສາວ ໃນໝູ່ບ້ານສະເໝີ. ເປັນບ່ອນທີ່ອ້າຍບ່າວ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເຂັ້ມແຂງ, ນາງສາວ ສະແດງ ຄວາມຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ພາຍຫຼັງໂອກາດຕ່າງໆ ຄືດັ່ງກ່າວ ມີຄູ່ບ່າວ ສາວ ຫຼາຍຄູ່ ໄດ້ກາຍເປັນຜົວເປັນເມຍ.
ປັດຈຸບັນ, ໃນງານເທດສະການວັດທະນະທຳ ທີ່ສຳຄັນຢູ່ ເມືອງ ມົກເຈົາ (ແຂວງ ເຊີນລາ) ຍັງຈັດພິທີສະແດງການເຮັດເຂົ້າໜົມ ໄຢ່ ຂອງຊາວເຜົ່າ ມົ້ງຂຽວ. ນັກທ່ອງທ່ຽວ ຈະໄດ້ສຳຜັດ ກັບການ ເຮັດເຂົ້າໜົມ ໄຢ່, ຊີມເຂົ້າໜົມຫາກໍ່ເຮັດໃໝ່ ທີ່ຍັງມີກິ່ນຫອມ ແລະ ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນແມ່ນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການເຄື່ອນໄຫວ ດ້ານວັດທະນະທຳ ຊຸມຊົນທີ່ເປັນເອກະລັກ ສະເພາະ ຂອງ ຊາວເຜົ່າມົ້ງຂຽວ.
ປະຕິບັດໂດຍ: ຫວຽດເກື່ອງ - ແປໂດຍ: ບິກລຽນ