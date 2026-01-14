Tin tức
បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការចុះហត្ថលេខា ការអនុវត្តការសន្យានិងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិរបស់វៀតណាម
ដើម្បីបំពេញការងារនេះឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនាពេលខាងមុខ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានតម្រូវឱ្យក្រសួង វិស័យ និងមូលដ្ឋាននានា ធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញយ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការសន្យាអន្តរជាតិដែលបានចុះហត្ថលេខា និងកំពុងត្រូវបានអនុវត្តន៍; កសាងផែនទីបង្ហាញផ្លូវជាក់លាក់ ដើម្បីធានាការអនុវត្តកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព បម្រើចំតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍នៃវិស័យ និងមូលដ្ឋាននីមួយៗ៖
"គ្រប់កម្រិត វិស័យ និងមូលដ្ឋានទាំងអស់ ត្រូវតែមានភាពម្ចាស់ការ មិនរង់ចាំទេ ហើយផ្តោតលើការចុះហត្ថលេខា និងរៀបចំការអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៅតាមមុខងារ ភារកិច្ច និងសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន។ ការសន្យាត្រូវតែអនុលោមតាមច្បាប់វៀតណាម ទំនៀមទំលាប់អន្តរជាតិ មានលក្ខណៈអាចធ្វើទៅបាន។ លើសពីនេះ លើកកម្ពស់ការចុះហត្ថលេខា ជំនួសឱ្យការនាំចេញទំនិញតែមួយគត់ ឥឡូវនេះយើងគួរតែនាំចេញវិស័យទាំង មូល។ ឧទាហរណ៍ ការនាំចេញវិស័យកសិកម្មទាំងមូល មិនមែនគ្រាន់តែស្រូវអង្ករនោះទេ"។
មុននេះ ធ្វើជាអធិបតីក្នុងសន្និសីទបូកសរុបការងារឆ្នាំ ២០២៥ និងកំណត់ទិសដៅភារកិច្ចសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៦ របស់គណៈកម្មាធិការជាតិដឹកនាំការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្នុងឆ្នាំ ២០២៦ ការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិត្រូវតែបម្រើដល់ការអភិវឌ្ឍវិស័យយុទ្ធសាស្ត្រ ដូចជា វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា ផ្លូវដែកល្បឿនលឿន និងការលើកកំពស់ទិន្នផលនិងគុណភាពផលិតផល។ គោលដៅនៃការងារសមាហរណកម្មអន្តរជាតិគឺដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់ឋានៈនិងកិត្យានុភាពរបស់ប្រទេសជាតិ; មានភាពម្ចាស់ការលើយុទ្ធសាស្ត្រទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ; ទាំងអស់ដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជន៕