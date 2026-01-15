Tin tức
គណៈកម្មការអឺរ៉ុបប្រកាសព័ត៌មានលម្អិតអំពីកញ្ចប់ប្រាក់កម្ចីចំនួន ៩០ ពាន់លានអឺរ៉ូ ដើម្បីឧបត្ថម្ភអ៊ុយក្រែន
នេះគឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំបំផុតមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុប (EU) ដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន ក្នុងបរិបទដែលជម្លោះនៅតែអូសបន្លាយ និងសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចកាន់តែកើនឡើង។
ក្រៅពីការជួយឧបត្ថម្ភផ្នែកថវិកា កញ្ចប់ជំនួយនេះនឹងអនុញ្ញាតឱ្យទីក្រុងគៀវជួសជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថាមពល និងគមនាគមន៍ដឹកជញ្ជូនដែលរងការខូចខាត និងរួមចំណែកដល់ការធានាស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន ជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសនេះកំពុងរៀបចំសម្រាប់ជំហានបន្ទាប់ ឆ្ពោះទៅរកការចូលរួមជាសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុប៕