សេចក្តីសម្រេចលេខ 57-NQ/TW និងកសិកម្មបៃតងនៃការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងច្បាស់លាស់ពីសសរស្តម្ភទាំងឡាយ

ការធ្វើបរិវត្តឌីជីថលក៏ត្រូវបានអនុវត្តស្របគ្នាព្រមទាំងវិស័យផ្សេងៗ រួមទាំងវិស័យចិញ្ចឹមសត្វ នេសាទ ព្រៃឈើ និងការគ្រប់គ្រងធនធាន បរិស្ថាន។ តំបន់ផលិតកម្មជាច្រើនបានអនុវត្តឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យស្វ័យប្រវត្តិ កម្មវិធីគ្រប់គ្រងសត្វពាហនៈ។ ក្នុងការចិញ្ចឹមត្រី និងដំណាំ ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យបរិស្ថានទឹកដោយស្វ័យប្រវត្តិជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺ ហើយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពផលិតកម្ម។
ជាពិសេស ១០០% នៃអ្នកផលិត OCOP (ឃុំមួយផលិតផលមួយ) នៅក្នុងខេត្តបានចុះបញ្ជីផលិតផលនៅលើវេទិកាពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិក ពង្រីកបណ្តាញចែកចាយ និងលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មឌីជីថល។
លោក ចូវ វ៉ាន់ ហ្វា អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត វិញឡុង បញ្ជាក់ថា ការអភិវឌ្ឍកសិកម្មបៃតង វិលជុំភ្ជាប់ជាមួយនឹងវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា បរិវត្តកម្មឌីជីថលគឺជាតម្រូវការចាំបាច់ក្នុងបរិបទនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ និងការធ្វើសមាហរណកម្មសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិកាន់តែស៊ីជម្រៅ។ នេះមិនត្រឹមតែជាទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់វិស័យកសិកម្មប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងជាសសរស្តម្ភដ៏សំខាន់សម្រាប់ខេត្ត វិញឡុង ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅនៃកំណើនបៃតង និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព ស្របតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់មជ្ឈិម។
ខេត្តនឹងបន្តកែលម្អយន្តការ និងគោលនយោបាយ ដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់អាជីវកម្ម សហករណ៍ និងកសិករ ឱ្យចូលរួមក្នុងការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា បរិវត្តកម្មឌីជីថល និងគំរូផលិតកម្មមិនប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន ព្រមទាំងអនុវត្តគម្រោងបរិវត្តកម្មឌីជីថលកសិកម្ម និងបរិស្ថានរហូតដល់ឆ្នាំ ២០៣០ ដោយមានចក្ខុវិស័យដល់ឆ្នាំ ២០៥០ ក្នុងពេលដំណាលគ្នា។ គោលដៅគឺថា នៅឆ្នាំ ២០៣០ ផ្ទៃដីផលិតកម្មកសិកម្មចំនួន ១៥-២០% របស់ខេត្តនឹងប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ និងបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ។ បង្កើតតំបន់ផលិតកម្មឆ្លាតវៃមានសមត្ថភាពភ្ជាប់ទិន្នន័យ និងតាមដានខ្សែសង្វាក់តម្លៃពេញលេញ។
ផ្តើមពីឧត្តមភាពផលិតផលកសិកម្មសំខាន់ៗដូចជាអង្ករ និងដូង តំបន់កំពុងអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មសំខាន់ៗផ្សេងទៀតបន្តិចម្តងៗ បង្កើតខ្សែសង្វាក់តម្លៃបៃតង កាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័ន បង្កើនតម្លៃបន្ថែម និងបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែង។
សេចក្តីសម្រេចលេខ 57-NQ/TW បើកឱកាស និងកម្លាំងចលករថ្មីៗសម្រាប់វិស័យកសិកម្មរបស់ខេត្ត វិញឡុង ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរឆ្ពោះទៅរកទំនើបកម្ម និរន្តរភាព និងការសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។ ការសម្រេចបាននូវសេចក្តីសម្រេចនេះតាមរយៈគំរូសេដ្ឋកិច្ចជាក់លាក់ ហើយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ បម្រើជា “កម្លាំងចលករ” សម្រាប់ខេត្ត វិញឡុង ដើម្បីកសាង និងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មបៃតង សេដ្ឋកិច្ចវិលជុំប្រកបដោយចីរភាព និងធ្វើសមាហរណកម្មយ៉ាងស៊ីជម្រៅទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ៕