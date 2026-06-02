ម្ហូបអាហារធ្វើពីសាច់ក្របីដ៏ពោរពេញទៅដោយអត្តសញ្ញាណរបស់ជនជាតិ Thai ភាគពាយព្យ
|មុខម្ហូបធ្វើពីសាច់ក្របីលើស្ពកបាយថ្ងៃតេតរបស់ជនជាតិ Thai។
|នារីជនជាតិ Thai កែច្នៃម្ហូបញាំស្បែកក្របី។
ស្បែកក្របីច្រើនតែត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ធ្វើស្គរ ប៉ុន្តែមានមនុស្ស យ៉ាងតិចតួចណាស់ដែលដឹងថា ជនជាតិ Thai នៅខេត្ត Son La អាចកែច្នៃ សម្ភារៈនេះទៅជាម្ហូបអាហារដ៏វិសេសវិសាលមួយនោះ គឺញាំក្របី។ ស្បែកក្របី បន្ទាប់ពីបានស្ងោរឲ្យឆ្អិន យកទៅហាន់ស្ដើងៗ ហើយប្រឡាក់ជាមួយជីជាច្រើន ប្រភេទ ម្ទេស ផ្កាចេកហាន់ជាចំណិតៗ ទឹកទំពាំងឫស្សីជូរ និងសណ្ដែកដីលីង។ នៅពេលភ្លក់ម្ហូបញាំក្របី យើងអាចទទួលអារម្មណ៍នូវរសជាតិជូរផ្អែម ដោយ លាយឡំជាមួយស្បែកក្របីដ៏ស្វិត។ អ្នកស្រី Quang Thi Sinh នៅភូមិ La សង្កាត់ Chieng Coi ទីក្រុង Son La ឲ្យដឹងថា៖
“ដើម្បីធ្វើញាំក្របីជូរ ត្រូវតែជ្រើសរើសបន្ទះស្បែកក្របីក្រាស់ យកទៅដុត លើភ្លើងដល់ពេលណាប្រែជាពណ៌លឿងខ្លាំង គឺកប់ក្នុងផេះប្រមាណ៣០នាទីឲ្យ ឆ្អិនដល់ទន់ ទើបយកទៅលាងឲ្យស្អាតហើយហាន់ជាចំណិតៗ។ គ្រឿងទេសសម្រាប់ ធ្វើម្ហូបអាហារនេះ ត្រូវមានជីក្រអូប ខ្ទឹមស ម្ទេស។ ជាពិសេសមិនអាចខ្វះទឹក ទំពាំងឫស្សីបានទេ។ នេះជាម្ហូបអាហារដ៏ឆ្ងាញ់ពិសារលើស្ពកបាយថ្ងៃតេតរបស់ ជនជាតិ Thai ខ្មៅយើង”។
មុននេះ ម្ហូបអាហារកែច្នៃពីសាច់ក្របីត្រឹមតែមានវត្តមានលើស្ពកបាយ របស់ជនជាតិ Thai ក្នុងឱកាសមានពិធីបុណ្យ អំណរឆ្នាំថ្មី ឬមានការធំៗក្នុងផ្ទះ ប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែនាបច្ចុប្បន្ន ម្ហូបអាហារទាំងនេះត្រូវបានភោជនីយដ្ឋានកែច្នៃ ដើម្បីបម្រើភ្ញៀវទេសចរមកទទួលទាន។ ជាពិសេស ងៀតក្របីអាំងលើចង្ក្រាន ដុតអុសបានក្លាយទៅជាមុខទំនិញដែលនាំមកនូវប្រភពចំណូលដោយស្ថិរភាព ជូនគ្រួសារ មូលដ្ឋានផលិតកម្មជាច្រើន។ អ្នកស្រី Luong Thi Huyen ម្ចាស់មូលដ្ឋាន ធ្វើងៀតក្របីដ៏ល្បីឈ្មោះនៅភូមិ Lau ទីក្រុង Son La បានចែករំលែកថា៖
“មុននេះ យើងធ្វើងៀតក្របីសម្រាប់ប្រើក្នុងគ្រួសារតែប៉ុណ្ណោះ។ នាសព្វថ្ងៃ ងៀតក្របីត្រូវបានមនុស្សម្នាស្គាល់ដល់យ៉ាងច្រើន និងចូលចិត្តមុខម្ហូបនេះ។ ក្នុង ឱកាសបុណ្យតេត មានមនុស្សជាច្រើនកក់ទិញធ្វើជាកាដូជូនបងប្អូនឬមិត្តភក្តិ”។