សក្តានុពលមូលដ្ឋាន

ប្តូរមុខមាត់ថ្មីទេសចរណ៍រដូវផ្លែឈើទុំ

ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃចុងឆ្នាំ២០២៥ ពោរពេញទាំងតំបន់ដាំដុះផ្លែឈើសង្កាត់ ជូ ភឿងសឺន ឃុំ ផឿងសឺន ឃុំ លុកង៉ាន និងឃុំ លុកសឺន (ខេត្ត បាក់និញ) ភ្លឺថ្លាពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយនៃផ្លែក្រូចពោធិ៍សាត់និងក្លិនក្រអូបនៃផ្លែក្រូចថ្លុងនៅពេលទុំ។ 

ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃចុងឆ្នាំ២០២៥ ពោរពេញទាំងតំបន់ដាំដុះផ្លែឈើសង្កាត់ ជូ ភឿងសឺន ឃុំ ផឿងសឺន ឃុំ លុកង៉ាន និងឃុំ លុកសឺន (ខេត្ត បាក់និញ) ភ្លឺថ្លាពណ៌ស្រស់ឆើតឆាយនៃផ្លែក្រូចពោធិ៍សាត់និងក្លិនក្រអូបនៃផ្លែក្រូចថ្លុងនៅពេលទុំ។ ភ្ញៀវទេសចរបានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាន់តែច្រើនឡើងៗដើម្បីទស្សនា ថតរូប និងទទួលបានបទពិសោធន៍បេះផ្លែក្រូចថ្លុង និងផ្លែក្រូចពោធិ៍សាត់ សម្របខ្លួនក្នុងបរិយាកាសនិទាឃរដូវ បង្កើតរូបភាពថ្មីសម្រាប់ទេសចរណ៍កសិកម្ម និងការប្រើប្រាស់ផលិតផលកសិកម្មក្នុងស្រុក៕

 

1.jpg
ភ្ញៀវទេសចរមកទស្សនាតំបន់ដំដាំផ្លែឈើនៃឃុំ ភឿងជូ ឃុំ ភឿងសឺន ឃុំ លុកង៉ាន និងឃុំ លុកសឺន (ខេត្ត បាក់និញ)។
2.jpg
ក្រូចពោធិ៍សាត់ និង​ក្រូចថ្លុង​កំពុង​ត្រូវ​បាន​ប្រមូលផល ដើម្បី​ត្រៀម​ខ្លួន​សម្រាប់​ចុងឆ្នាំ។
3.jpg
អាជីវកម្ម និងបុគ្គលជាច្រើនផ្សាយផ្ទាល់លក់ទំនិញ បានមកដល់តំបន់ដាំដំណាំផ្លែឈើនៃសង្កាត់ ភឿងជូ ឃុំភឿងសឺន ស្រុក លុកង៉ាន (ខេត្ត បាក់និញ) ដើម្បីបំពេញកិច្ចការ។
4.jpg
ភ្ញៀវទេសចររីករាយនឹងខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធនៅតំបន់ដាំដំណាំផ្លែឈើនៃឃុំ ភឿងជូ ឃុំ ភឿងសឺន ឃុំ លុកង៉ាន និងឃុំ លុកសឺន (ខេត្ត បាក់និញ)។
5.jpg
6.jpg
អ្នកថតរូបកំពុងធ្វើការនៅតំបន់ដាំដំណាំផ្លែឈើនៃសង្កាត់ ភឿងជូ ឃុំ ភឿងសឺន ស្រុក លុកង៉ាន ស្រុក លុកសឺន (ខេត្ត បាក់និញ)។

តាម km-dantocmiennui.baotintuc.vn

