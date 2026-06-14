Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

សក្តានុពលមូលដ្ឋាន

ការកសាងពាណិជ្ជសញ្ញាកសិផលផ្តើមពីគំរូសេដ្ឋកិច្ចសមូហភាព

ដោយមានការប្តេជ្ញាចិត្តលើកកម្ពស់តម្លៃផលិតកម្មកសិកម្មនិងកែលម្អជីវភាពប្រជាជន ខេត្ត ឡាយចូវ កំពុងសកម្មជំរុញខ្លាំងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមូហភាពផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងផលិតកម្មកសិកម្មប្រកបដោយសុវត្ថិភាព។ 

ធ្វើសកម្មភាពដ៏មានប្រសិទ្ធភាពជាច្រើនបាននិងកំពុងក្លាយទៅជាទីបង្អែកដ៏រឹងមាំសម្រាប់រាប់ពាន់ក្រុមគ្រួសារតំបន់ភ្នំ រួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ចូលក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងកសាងជនបទថ្មីនៅលើតំបន់ជាយដែន តីបាក់ (ភូមិភាគ ពាយ័ព្យ) នៃមាតុភូមិ។

 
ការប្រមូលផលតែស្អាត ដាំដុះតាមស្តង់ដារ VietGap នៅឃុំ បាន ប ខេត្ត ឡាយចូវ។
ប្រជាជនឃុំ បាន ប (ខេត្ត ឡាយចូវ) ថែទាំតំបន់ដាំតែស្អាត ស្តង់ដារ VietGap។

លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សឃុំ ប៊ិញលឺវ ង្វៀន តៀនធិញ ឱ្យដឹងថា មូលដ្ឋានកសាងឯកទេសបទឧបត្ថម្ភការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជសញ្ញាផលិតផល សំដៅបង្កើតភូមិសិប្បកម្មលើវេទិកាឌីជីថល។ ឃុំបានរៀបចំវគ្គផ្សាយផ្ទាល់តាមវេទិការបណ្តាញសង្គម ទាក់ទាញចំនួនទិញយ៉ាងច្រើន ស្របពេលនោះដែរ កំណត់ទិសដៅដើម្បីសហករណ៍គួបផ្សំជាមួយទេសចរឆ្លងកាត់ពិសោធន៍ ទាំងដោយផ្ទាល់និងអនឡាញ។

លោក លោក ង្វៀន បៀនកឿង ប្រធានសម្ព័ន្ធសហករណ៍ខេត្ត ឡាយចូវ ឲ្យដឹងថា អង្គភាពកំពុងជំរុញខ្លាំងការអភិវឌ្ឍគំរូតភ្ជាប់ខ្សែចង្វាក់តម្លៃ ភ្ជាប់សហករណ៍តូចៗ ជាច្រើននឹងគ្នាទៅជាក្រុមសហការមានទ្រង់ទ្រាយធំល្មមដើម្បីចុះកិច្ចសន្យាជាមួយសហគ្រាសនិងអ្នកចែកចាយធំៗ។ អង្គភាពដាក់គោលដៅមានយ៉ាងហោចបំផុតចំនួន ៣០ ផលិតផលសហករណ៍សម្រេចបានវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ផលិតផលសុវត្ថិភាពនិងបានចូលរួមក្នុងខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់មានកិច្ចសន្យារយៈពេលវែង។

ការប្រមូលផលតែស្អាត ដាំដុះតាមស្តង់ដារ VietGap នៅឃុំ បាន ប ខេត្ត ឡាយចូវ។

សហករណ៍កសិកម្មនិងសេវាកម្ម ប៊ិញលឺវ (ឃុំ ប៊ិញលឺវ ខេត្ត ឡាយចូវ) បង្កើតការងារធ្វើជូនពលករក្នុងស្រុករាប់សិបនាក់។

ដើម្បីគោលដៅខាងលើឱ្យក្លាយជាការពិតជាក់ស្ដែង ត្រូវការចូលរួមយ៉ាងប្តូរផ្តាច់ ដ៏ស៊ីចង្វាក់នឹងគ្នាជាខ្លាំងរបស់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ថែមទៀតក្នុងការធ្វើសុក្រឹតកម្មរបប បង្កើនប្រភពកម្លាំងឧបត្ថម្ភ ភាពស្វាហាប់ ច្នៃប្រតិដ្ឋរបស់កងជួរដឹកនាំសហករណ៍ ហើយសំខាន់ជាងគេទៅទៀតគឺទំនុកចិត្ត ការផ្សារភ្ជាប់របស់សមាជិកនីមួយៗ គឺជាកសិករទាំងឡាយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ពីមួយរដូវមួយរដូវៗ កំពុងកសាងវាលស្រែបៃតង ចម្ការតែស្អាត ។ល។ លើដែនដី ឡាយចូវ៕

តាម km-dantocmiennui.baotintuc.vn

អត្ថបទផ្សេងទៀត

ម្ចាស់ការប្រើបច្ចេកទេស លើកកម្ពស់តម្លៃកសិផល

ម្ចាស់ការប្រើបច្ចេកទេស លើកកម្ពស់តម្លៃកសិផល

អាស្រ័យដោយម្ចាស់ការប្រើបច្ចេកទេស ឆ្នាំនេះផ្លែព្រូនខុសរដូវរបស់បងប្អូនជនជាតិ ឃុំព្រំដែនផៀងខ្វាយ ខេត្តស៊ឺនឡា ទុំមុនរដូវ ងាយស្រួលក្នុងការលក់ចេញ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

Top