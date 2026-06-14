ការកសាងពាណិជ្ជសញ្ញាកសិផលផ្តើមពីគំរូសេដ្ឋកិច្ចសមូហភាព

លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សឃុំ ប៊ិញលឺវ ង្វៀន តៀនធិញ ឱ្យដឹងថា មូលដ្ឋានកសាងឯកទេសបទឧបត្ថម្ភការអភិវឌ្ឍពាណិជ្ជសញ្ញាផលិតផល សំដៅបង្កើតភូមិសិប្បកម្មលើវេទិកាឌីជីថល។ ឃុំបានរៀបចំវគ្គផ្សាយផ្ទាល់តាមវេទិការបណ្តាញសង្គម ទាក់ទាញចំនួនទិញយ៉ាងច្រើន ស្របពេលនោះដែរ កំណត់ទិសដៅដើម្បីសហករណ៍គួបផ្សំជាមួយទេសចរឆ្លងកាត់ពិសោធន៍ ទាំងដោយផ្ទាល់និងអនឡាញ។
លោក លោក ង្វៀន បៀនកឿង ប្រធានសម្ព័ន្ធសហករណ៍ខេត្ត ឡាយចូវ ឲ្យដឹងថា អង្គភាពកំពុងជំរុញខ្លាំងការអភិវឌ្ឍគំរូតភ្ជាប់ខ្សែចង្វាក់តម្លៃ ភ្ជាប់សហករណ៍តូចៗ ជាច្រើននឹងគ្នាទៅជាក្រុមសហការមានទ្រង់ទ្រាយធំល្មមដើម្បីចុះកិច្ចសន្យាជាមួយសហគ្រាសនិងអ្នកចែកចាយធំៗ។ អង្គភាពដាក់គោលដៅមានយ៉ាងហោចបំផុតចំនួន ៣០ ផលិតផលសហករណ៍សម្រេចបានវិញ្ញាបនប័ត្របញ្ជាក់ផលិតផលសុវត្ថិភាពនិងបានចូលរួមក្នុងខ្សែចង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់មានកិច្ចសន្យារយៈពេលវែង។
ដើម្បីគោលដៅខាងលើឱ្យក្លាយជាការពិតជាក់ស្ដែង ត្រូវការចូលរួមយ៉ាងប្តូរផ្តាច់ ដ៏ស៊ីចង្វាក់នឹងគ្នាជាខ្លាំងរបស់អាជ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ថែមទៀតក្នុងការធ្វើសុក្រឹតកម្មរបប បង្កើនប្រភពកម្លាំងឧបត្ថម្ភ ភាពស្វាហាប់ ច្នៃប្រតិដ្ឋរបស់កងជួរដឹកនាំសហករណ៍ ហើយសំខាន់ជាងគេទៅទៀតគឺទំនុកចិត្ត ការផ្សារភ្ជាប់របស់សមាជិកនីមួយៗ គឺជាកសិករទាំងឡាយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ពីមួយរដូវមួយរដូវៗ កំពុងកសាងវាលស្រែបៃតង ចម្ការតែស្អាត ។ល។ លើដែនដី ឡាយចូវ៕