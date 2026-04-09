កសិកម្មបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់បង្កើនតម្លៃផលិតផលពិសេសប្រចាំតំបន់នៅខេត្ត ភូ ថ

ការអភិវឌ្ឍផលិតផលពិសេសប្រចាំតំបន់
លោក ប៊ូយ យីលិញ នាយករងមន្ទីរកសិកម្ម និងបរិស្ថានខេត្ត ភូ ថ វិស័យកសិកម្មកំពុងប្រឈមមុខនឹងការលំបាកជាច្រើនដូចជា ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ដីផលិតកម្មរួមតូច និងស្តង់ដារសុវត្ថិភាពកាន់តែតឹងរ៉ឹង។ ដូច្នេះ ការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការផលិតបានក្លាយជាកត្តាសំខាន់កំណត់ផលិតភាព និងគុណភាពនៃផលិតផលកសិកម្ម។ វិស័យនេះបន្តសម្របសម្រួលជាមួយមូលដ្ឋានដើម្បីលើកកម្ពស់ការបណ្តុះបណ្តាល និងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា ដោយជួយកសិករអភិវឌ្ឍបន្តិចម្តងៗនូវផ្នត់គំនិតនៃការផលិតទំនិញទ្រង់ទ្រាយធំ វិជ្ជាជីវៈ និងទំនើប។ ក្នុងតំណាលគ្នានេះដែរ ការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យានឹងត្រូវបានតម្រង់ទិសឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍកសិកម្មបៃតង សរីរាង្គ ចរាចរណ៍វិលជុំ ហើយបំភាយឧស្ម័នទាប។ លើកកម្ពស់បរិវត្តកម្មឌីជីថលក្នុងការផលិត ការកែច្នៃ និងការប្រើប្រាស់ផលិតផលកសិកម្ម។ នេះនឹងបង្កើនសក្តានុពល គុណសម្បត្តិតំបន់នៃមូលដ្ឋាននីមួយៗ ដោយបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងនៃវិស័យកសិកម្ម។
ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ ២០២០-២០២៥ វិស័យកសិកម្មខេត្ត ភូ ថ សហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន បានរៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជាង ៧០០ ដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេសសម្រាប់កសិករ និងសមាជិកសមាគមកសិករជាង ៣៥.០០០ នាក់។ គំរូចំនួន ១៤៨ អនុវត្តបច្ចេកទេសទំនើបត្រូវបានអនុវត្ត រួមទាំងការផ្ទេរពូជថ្មី ដំណើរការកសិកម្មដែលមានប្រសិទ្ធភាព ការអនុវត្តកសិកម្មដែលមានសុវត្ថិភាព និងការចិញ្ចឹមសត្វមានសុវត្ថិភាពជីវសាស្រ្ត។ គំរូជាច្រើនត្រូវបានអនុវត្ត ដូចជាការដាំដុះដំណាំកសិកម្ម និងព្រៃឈើមានតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ ការផលិតស្របតាមស្តង់ដារ VietGAP កសិកម្មសរីរាង្គ គំរូផលិតកម្មដោយផ្អែកលើខ្សែចង្វាក់តម្លៃ និងការកែលំអចម្ការមិនសូវមានផល។ ក្រៅពីនេះ គម្រោងឧបត្ថម្ភជីវភាពរស់នៅសម្រាប់គ្រួសារក្រីក្រ និងកៀកជិតក្រីក្រនៅតំបន់ភ្នំ និងតំបន់ជួបការលំបាកជាពិសេស ដូចជាការបង្កាត់ពូជគោ ការផ្តល់ជ្រូកញី និងការផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈ និងឧបករណ៍កសិកម្ម ក៏ត្រូវបានអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផងដែរ បង្កើតសន្ទុះសម្រាប់ប្រជាជនក្នុងការកែលម្អការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច។
ប្រសិទ្ធភាពក្នុងការបង្កើនតម្លៃផលិតផលកសិកម្ម
អ្នកស្រី ប៊ូយ ទ្វៀតញុង នៅឃុំ កាវផុង (ខេត្ត ភូ ថ) មានប្រសាសន៍ថា ការអនុវត្ត និងការផ្ទេរចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកទេសក្នុងការផលិតបានផ្តល់លទ្ធផលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ រួមចំណែកដល់ការបង្កើនផលិតភាព គុណភាព និងតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រូច។ តាមរយៈវគ្គបណ្តុះបណ្តាល និងការណែនាំពីវិស័យកសិកម្ម អ្នកដាំក្រូចបាន ប្រើប្រាស់ដំណើរការបច្ចេកទេសទំនើបៗ ដូចជាការជ្រើសរើសពូជមានគុណភាពខ្ពស់ ការអនុវត្តស្តង់ដារ VietGAP បច្ចេកទេសជីជាតិមានតុល្យភាព ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តសមហេតុផល និងការគ្រប់គ្រងសត្វល្អិត និងជំងឺជីវសាស្រ្ត។ ការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ និងអាជីវកម្មក្នុងការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា និងការប្រើប្រាស់ផលិតផល បានជួយធ្វើឱ្យការផលិតក្រូចកាន់តែមានលក្ខណៈវិជ្ជាជីវៈ និងប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដោយបានបង្កើតពាណិជ្ជសញ្ញាក្រូច កាវផុង បន្តិចម្តងៗនៅលើទីផ្សារ។
ដោយសារការអនុវត្តស្របគ្នានៃវឌ្ឍនភាពវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកទេស ចម្ការក្រូចនៅ កាវផុង រីកចម្រើន ជាមួយនឹងភាគរយខ្ពស់នៃផ្លែឈើដែលមានគុណភាពខ្ពស់ រូបរាងទាក់ទាញ និងបំពេញតម្រូវការទីផ្សារ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ថ្លៃដើមផលិតកម្មត្រូវបានកាត់បន្ថយ ហើយហានិភ័យពីសត្វល្អិត ជំងឺ និងអាកាសធាតុត្រូវបានបង្រួមអប្បបរមា ដោយហេតុនេះធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ច។ តាមពិតទៅ ប្រាក់ចំណូលពីការដាំដុះក្រូចនៅ កាវផុង បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំង ជាមធ្យមពី ៥០០ ទៅ ៧០០ លានដុងក្នុងមួយហិកតា ដោយគ្រួសារជាច្រើនទទួលបានប្រាក់ចំណូលរាប់ពាន់លានដុងជារៀងរាល់ឆ្នាំ។
លោក ត្រឹន វ៉ាន់ ទ្វៀន ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំ ប៉ា ក (ខេត្ត ភូ ថ) បានឲ្យដឹងថាការអនុវត្តវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងខ្លាំងក្លាក្នុងការចិញ្ចឹមជ្រូកបានផ្តល់លទ្ធផលគួរឱ្យកត់សម្គាល់ នាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចជាក់ស្តែងដល់ប្រជាជន។ តាមរយៈវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីនីតិវិធីចិញ្ចឹមជ្រូកដោយសុវត្ថិភាពជីវសាស្រ្ត ការប្រើប្រាស់ពូជសត្វមានគុណភាព ការចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ និងការអនុវត្តជីជាតិសត្វ ការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺត្រូវបានកាត់បន្ថយ និងការចំណាយត្រូវបានសន្សំ។ ជាលទ្ធផល អត្រាមរណភាពបានថយចុះ ផលិតភាពបានកើនឡើង និងពេលវេលាទៅកាន់ទីផ្សារត្រូវបានកាត់បន្ថយ។ គ្រួសារជាច្រើនបានផ្លាស់ប្តូរពីការធ្វើកសិកម្មខ្នាតតូចទៅជាការធ្វើកសិកម្មពាណិជ្ជកម្ម ដែលបង្កើនប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេ និងរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយចីរភាពនៅមូលដ្ឋាន៕