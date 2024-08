Gurudev Sri Sri Ravi Shankar ជាមួយនឹងការ “ប្រគំតន្រ្តីសម្រាប់ព្រលឹង”

10/08/2024

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar(ឥណ្ឌា) ជា​អ្នក​សកម្មភាព​សប្បុរស​ធម៌​ និងជាគ្រូបង្វឹក​យូហ្គា​ល្បី​ឈ្មោះលើ​ពិភពលោក​។ លោក​ជា​ប្រធាន​សម្ពន្ធសមាគមន​យូហ្គា​ឥណ្ឌា​។ ថ្មីៗ​នេះ លោក​បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​មក​​ប្រទេសវៀតណាមសហការជាមួយ​​​នឹង​​សហព័ន្ធ​​យូហ្គាវៀតណាម​ នាំមកជូន​ថ្ងៃបុណ្យ ​តំណភ្ជាប់​វប្បធម៌​វៀតណាម​ - ​ឥណ្ឌា​ ដោយមាន​ឈ្មោះ​ហៅថា​ “ប្រគំតន្រ្តី​សម្រាប់ព្រលឹង”។

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar ជាស្ថាបនិក​​មូលនិធី​ Art of Living (បង្កើត​​នៅឆ្នាំ​១៩៨១) ជាមួយ​នឹង​​កម្មវិធី​អប់រំ ​តាម​រយៈ​បច្ចេកទេស​របស់​យូហ្គា​។ ការ​ប្រតិបត្តិនេះ ក៏​បាន​បញ្ជាក់ អំពី​ប្រសិទ្ធភាពមាន​វិសាលភាព​ទូទាំងសកលលោក​។ Art of Living មានវត្តមាន​នៅ​ប្រទេសចំនួន​១៨០លើ​ពិភពលោក​ ក្នុងនោះមានប្រទេស​វៀតណាមផង​ដែរ​​។ Art of Living ផ្សព្វផ្សាយ​សារ​ការពារ​បរិស្ថាន​រស់នៅ និង ដាំ​រុក្ខជាតិលើ​ពិភ​ព​លោក​ បាន​ឧបត្ថម្ភ​ជំនួយ​​ចំនួន​៤០.០០០ភូមិ​​ បណ្តុះបណ្តាល​ប្រជាកសិករ​ប្រកបមុខរបរ​​កសិកម្ម​សរីរាង្គ​ បង្កើត​វគ្គ​លើកកម្ពស់​សុខភាព​ស្មារតី និង សុភមង្គល​​។ល។​

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar ចែករំលែក​បញ្ញា ​តាម​របៀប​ធ្វើឱ្យ​ឧត្តមគតិ អាច​អនុវត្ត​នៅ​​ក្នុង​ជីវភាពរស់នៅ​ប្រចាំថ្ងៃ​របស់​យើងទាំងអស់​គ្នា​។ រៀងរាល់ឆ្នាំ Gurudev Sri Sri Ravi Shankar បានធ្វើ​ដំណើរទៅ​ដល់ទីក្រុង​ចំនួន​៧០ ​នៅ​តាមប្រទេស​ជាច្រើន​ ដើម្បី ជំរុញ​សន្តិភាព​ និង បំផុសគំនិត​អំពី​សីលធម៌​ ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករ​លួយ ដោះស្រាយ​ជន្លោះ​ និង ​ថែទាំអ្នកទាំងអស់​គ្នា​។ ឆ្នាំ១៩៩៧ Gurudev Sri Sri Ravi Shankar សហស្ថាបនា​​សម្ពន្ធសមាគម​អន្តរជាតិ​ អំពី​តម្លៃ​មនុស្ស​ (IAHV) ដើម្បីតភ្ជាប់​នឹង​ ​ The Art of Living សម្រុះសម្រួល​គម្រោង​អភិវឌ្ឍ​ចីរភាព ចិញ្ចឹម​ថែតម្លៃនៃ​មនុស្ស​។​



Gurudev Sri Sri Ravi Shankar ធ្វើ​ដំណើរមកដល់ប្រទេសវៀតណាម​ ទទួលបាន​​ការ​ស្វាគមន៍​យ៉ាងកក់ក្តៅ​នៃប្រជាជន​ និង មិត្តភក្តិ​អន្តរជាតិ​។ ខណៈពេលចូលរួមដោះដូរក្នុងកម្មវិធីដោយ​ប្រធាន​បទ​ "ប្រគំតន្រ្តីសម្រាប់ព្រលឹង​​" គាត់បាន​ចែក​រំលែក​ដោយមេត្រីភាព ដែលអមដោយ​បទ​ភ្លេង​តន្រ្តី​។ លោក Sandeep Arya Sir ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​ឥណ្ឌា​ប្រចាំនៅប្រទេសវៀតណាម​ ក៏បាន​ចូល​រួម​ព្រឹត្តិការណ៍នេះ​។​



នៅវៀតណាម​ ហាង​សៀវភៅ​ ថៃហាប៊ុក​ (Thai Ha Book) បាន​ឧទ្ទេសនាម​សៀវភៅ​និពន្ធ​​អំពី​លោក​មានឈ្មោះថា “ វាលទំនាប​លើ​កំពូលខ្ពស់​​ ” ។ សៀវភៅ​ជា​ទីកន្លែង​សម្រាំងគំនិត​​ ចិញ្ចឹមថែ​​មនុស្សគ្រប់គ្នា​ក្នុង ​ ” ប្រគំតន្រ្តីសម្រាបព្រលឹង​​ ” បានទទួល​​ស្វាគមន៍​​ដោយ​ភាពកក់ក្តៅ​ ​នៅវៀតណាម​៕​

អត្ថបទ៖ ប៊ិច​វឹន រូបថត៖ ថាញយ៉ាង​/​កាសែតរូបភាពវៀតណាម​

ប្រែសម្រួលដោយរីកើង