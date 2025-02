Guol - ផ្ទះពិសិដ្ឋរបស់ជនជាតិ កើទូ (Co Tu) នៅខេត្ត ក្វាងណាម (Quang Nam)

28/02/2025

ជនរួមជាតិ កើទូ (Co Tu) ស្ថិតនៅបណ្ដាស្រុកភ្នំនៃខេត្ត ក្វាងណាម (Quang Nam) ចាត់ទុក Guol ជាផ្ទះពិសិដ្ឋដែលមិនអាចខ្វះបានក្នុងជីវិតវប្បធម៌ សង្គម និងស្មារតី ។ Guol មិនត្រឹមតែមានលក្ខណៈពិសសខាងស្ថាបត្យកម្មប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែទីនេះក៏ជាកន្លែងមួយដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសកម្មភាពសំខាន់ៗ របស់សហគមន៍ជនជាតិនេះ ដូចជាពិធីបុណ្យគង ឃ្មោះ របាំប្រពៃណីយ៉ាយ៉ា (da da) ចម្រៀងប្រជាប្រិយ និងការប្រជុំពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសំខាន់ៗរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យភូមិ…។

តំបន់​ភ្នំ​នៃ​ខេត្ត​ ក្វាងណាម (Quang Nam) មាន​បងប្អូន​ជនជាតិ​​ជាច្រើន​ រស់​នៅ​ជាមួយ​គ្នា​ ដូចជា៖ វ៉ែ (Ve) ទ្រៀង (Trieng) (យ៉ែទ្រៀង (Gie Trieng)) ស្វើដាំង ​(Xo Dang) ករ​ (Cor) កាដុង​ (Ca Dong) កើទូ (Co Tu)... មាន​ប្រជាជន​ជិត​ ១៦ ម៉ឺន​នាក់​ ស្មើ​នឹង​ ៧,៥% ​នៃ​ប្រជាជន​ទូទាំង​ខេត្ត​ ក្វាងណាម (Quang Nam) បាន​បង្កើត​ឡើង​នូវ​

វប្បធម៌​​ប្រជាប្រិយ​ដ៏​សម្បូរបែប។

បើ​និយាយ​អំ​ពី​ជនជាតិ​ កើទូ​ (

Co Tu) មាន​ប្រជាជន​ជាង​ ៥ម៉ឺន​នាក់​នោះ​ យើងគួរតែ​​លើក​ឡើង​អំពី​ Guol​ ដែល​ជាទម្រង់​​​ស្ថាបត្យកម្ម​​ពិសេស​មួយ​ និង​ជា​ផលិតផល​វប្បធម៌​តាំង​ពី​យូរ​ណាស់​មក​ហើយ​ តែងតែ​ដើរ​​តួនាទី​សំខាន់​ក្នុង​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់​ជនជាតិ​ កើទូ​ (Co Tu) ។



សម្រាប់​ជនជាតិ​ កើទូ​ (Co Tu)​ Guol​ គឺ​ជា​ផ្ទះ​រួម​ដែល​ត្រូវបាន​សាងសង់​ឡើង​ ដោយ​ការ​ខិត​ខំ​ប្រឹងប្រែង​របស់​មនុស្ស​គ្រប់​រូប​ នៅ​ក្នុង​ភូមិ​។ តាម​​ទស្សនៈ​​របស់​ជនជាតិ​ កើទូ​ (Co Tu) Guol​ គឺ​​ជា​​កន្លែង​​ពិសិដ្ឋ​ ជា​ទី​ដំណាក់​​របស់​​​អាទិទេព​ បុព្វការីជន​ ជីដូន​​ជី​តា​របស់​គេ​។ Guol​ គឺ​ជា​កន្លែង​សម្រាប់​កូន​កម្លោះ​ជនជាតិ​ កើទូ​ (Co Tu) មិន​ទាន់​​​រៀប​ការ​ និង​មនុស្ស​ចាស់​ ដែល​គេង​រៀង​រាល់​យប់​។ ស្ត្រី​ និង​កញ្ញា​មិនទាន់​រៀប​ការ​ ដែល​មិន​ត្រូវ​បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ចូល​​ Guol​ ឡើយ​។ នៅ​ក្នុង​ Guol​ ប្រជាជន​មិន​បាន​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ឈ្លោះ​ប្រកែក​គ្នា​ ត្រូវ​តែ​រួបរួម​ គាំទ្រ​ ស្រឡាញ់​រាប់​អាន​ និង​ជួយ​គ្នា​ទៅ​វិញ​ទៅ​មក​ជា​រៀង​រាល់​កាលៈ​ទេសៈ​ ដើម្បី​មាន​ជី​វិត​ និង​អភិវឌ្ឍ​នៃ​សហគមន៍​ជនជាតិ​ កើទូ​ (Co Tu)​ ។

ពេល​ចូល​មកដល់​ភូមិ​របស់​ជនជាតិ កើទូ (Co Tu) ចំណាប់​អារម្មណ៍​ដំបូង​គឺ Guol ។ Guol ច្រើនតែបានកសាងនៅលើទីតាំងមានផ្ទៃដីធំទូលាយនៅកណ្តាលភូមិ។ ក្រៅពី Guol ធំៗរបស់ភូមិ នៅទាំងមាន Guol តូចៗរបស់ត្រកូលនីមួយៗផងដែរ។ ចំពោះជនជាតិ កើទូ (Co Tu) ភូមិដែលគ្មាន Guol ភូមិនោះមិនមែនជាភូមិរបស់ជនជាតិ កើទូ (Co Tu) ទេ។

យោងទៅតាមអ្នកមានវ័យចំណាស់ជនជាតិ កើទូ (Co Tu) ដែល​មានចំណេះដឹងអំពីទំនៀមទម្លាប់របស់ជនជាតិ កើទូ (Co Tu) គឺគ្រប់ភូមិទាំងអស់ ទោះបីមាន ឬក្រ សុទ្ធតែមាន Guol ។ Guol មិនមែនតួនាទីជាផ្ទះសម្រាប់ស្នាក់នៅឡើយ គឺសម្រាប់មុខងារសាធារណៈ និងជាកន្លែងសម្រាប់ព្រឹទ្ធាចារ្យភូមិជួបពិភាក្សា និងសម្រេចនូវបញ្ហាសំខាន់ៗ ទាក់ទងនឹងអ្នកភូមិ និងជាកន្លែងសម្រាប់រៀបចំពិធីបុណ្យប្រពៃណី ដូចជា ពិធីបុណ្យអំណរស្រូវថ្មី ពិធីស្បថ និងចងសម្ពន្ធមេត្រីភាពបងប្អូន​រវាង​ភូមិទាំងពីរនៃជនជាតិ កើទូ (Co Tu) ពិធី​អំណរ​រដូវ​ប្រមូលផល...

យោងទៅតាមព្រឹទ្ធាចារ្យដែលមានចំណេះដឹង Guol នៃជនជាតិកើទូ (Co Tu) មានបីប្រភេទគឺ Guol Duon ជាប្រភេទGuol មូល មានរាងព្នាយស្របផ្កាប់ ពេញនិយមចំពោះភូមិ​ជនជាតិ កើទូ (Co Tu) នៅតំបន់​ទាប។ ទីពីរគឺ Guol Chori Moc ដែលជាប្រភេទ Guol មានដំបូង​រាងមូលពីរសងខាង ពេញនិយមចំពោះភូមិ​ជនជាតិ​កើទូ (Co Tu) នៅតំបន់មធ្យម រីឯ Guol Patăh វិញ គឺជាប្រភេទ Guol មានរត​ធ្វើពីឈើ ពេញនិយមចំពោះភូមិ​ជនជាតិ​កើទូ (Co Tu) នៅតំបន់ខ្ពស់។

អំពីស្ថាបត្យកម្មGuol គឺជាប្រភេទផ្ទះរតធ្វើអំពីឈើប្រពៃណី មានដំបូលប្រក់ស្បូវខ្ពស់ទៅលើ។ ដំបូល Guol តែង​បាន​ប្រក់យ៉ាងក្រាស់​។ នៅលើជញ្ជាំងមានរូបចម្លាក់ជាច្រើន ដែលពិពណ៌នាអំពីជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ជនជាតិកើទូ (Co Tu) ដូចជាសត្វ រុក្ខជាតិ របាំគងឃ្មោះ និងការប្រមាញ់របស់យុវ័ន យុវតីជនជាតិកើទូ (Co Tu) ។ បណ្តារូបភាពចម្លាក់ ទោះបីបាន​ឆ្លាក់យ៉ាងសាមញ្ញក៏ដោយ ប៉ុន្តែវាមានភាពរស់រវើក និងពិតប្រាកដ ដូច្នេះបានបង្ហាញពីសម្រស់ធម្មជាតិរបស់ជនជាតិ កើទូ (Co Tu) ។

រចនាសម្ព័នរបស់ Guol តែងតែមានសសរធំមួយនៅចំកណ្តាល ព័ទ្ធជំវិញដោយសសរតូចៗជាច្រើនដែលភ្ជាប់នឹងគ្នាបង្កើតជាប្រព័ន្ធរឹងមាំ។ ជនជាតិ កើទូ (Co Tu) ហៅ​សសរ​ធំជាសសរឪពុក ដោយសារគេប្រកាន់បិតុនិយម។ សសរស្តម្ភ​នៅ​កណ្តាល Guol តំណាង​​ឱ្យ​បេះដូង អំណាច និង​កម្លាំង​របស់​ភូមិ ។ សសរស្តម្ភកាន់តែធំ កម្លាំងអំណាចរបស់ភូមិកាន់តែខ្លាំងដែរ។

ជនជាតិ កើទូ (Co Tu) ជឿជាក់ថា នៅខាងក្នុងសសរស្តម្ភធំ ជញ្ជាំង...នៃ Guol សុទ្ធតែមានព្រលឹងដូនតា និងជីដូនជីតារបស់ពួកគេស្នាក់នៅទីនោះ។ ដូច្នេះហើយ ពួកគេជឿថាការរក្សាបាន Guol មានន័យថា រក្សាបានព្រលឹងរបស់ពួកគេ​ រក្សាបាន Guol គឺរក្សាជីវស្មារតីរបស់សហគមន៍ជនជាតិ កើទូ (Co Tu)។ បាត់បង់ Guol គឺបាត់បង់អ្វីៗទាំងអស់ បាត់បង់ Guol គឺព្រលឹងនៃជនជាតិ កើទូ (Co Tu) ក៏មិនស្ថិតនៅដែរ .../ ។





