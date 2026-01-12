បទចម្រៀងចម្រុះនៃភូមិនេសាទ ក្នុងទីក្រុង ហ្វេ (Hue)
ប្រព្រឹត្តទៅនៅភូមិ ឌីញគឺ (Dinh Cu) ដែលបច្ចុប្បន្នជា ក្រុមលំនៅដ្ឋានផ្លូវ ឌីញគឺ (Dinh Cu) សង្កាត់ មីធឿង (My Thuong) (ទីក្រុង ហ្វេ (Hue)) ពិធីបុណ្យសែនព្រេនត្រី និងសុំឱ្យអាកាសធាតុអំណោយផល គឺជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីមួយក្នុងចំណោមពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាច្រើនរបស់ប្រជានេសាទ នៅភាគកណ្តាល។ រៀងរាល់បីឆ្នាំម្តង គឺនៅថ្ងៃទី ២១ - ២២ ខែ ខែទី៧ (តាមចន្ទគតិ) ពិធីបុណ្យនេះត្រូវបានប្រារព្ធឡើងយ៉ាងឧឡារិក ដើម្បីបួងសួងឲ្យប្រទេសជាតិមានភាពរុងរឿង និងប្រជាជនមានជីវភាពសម្បូរសប្បាយ អាកាសធាតុអំណោយផល និងរដូវប្រមូលផលច្រើនសន្ធឹក ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្នុងភូមិមានភាពរីករាយ
សុខសាន្ត។
ពិធីបុណ្យនេះមានពីរផ្នែកគឺ ពិធី និងបុណ្យ។ ពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងឱឡារិករួមមាន ពិធីទទួលអាទិទេព ដែលជាអ្នកអង្គបង្កើតនិងការពារភូមិ អុជធូបបួងសួងសុំសេចក្ដីសុខ និងពិធីសំខាន់។ ក្នុងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណី - អាវផាយពណ៌ខ្មៅ ខោពណ៌ស កន្សែងពណ៌ក្រហម - ម្ចាស់ទូក និងអ្នកចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យក្នុងភូមិ អុជធូប បួងសួងសុំសមុទ្រស្ងប់ស្ងាត់ នេសាទករធ្វើដំណើរចេញទៅសមុទ្រដោយសុវត្ថិភាព ហើយនេសាទបានត្រី និងបង្គាជាច្រើន។ ពាក្យបួងសួងត្រូវបានសូត្រ ក្នុងសំឡេងស្គរ និងគង ដែលប្រៀបដូចជាការផ្ញើរសារមួយអំពីជំនឿរបស់ប្រជាជនតាមឆ្នេរសមុទ្រ ទៅកាន់ឋានសួគ៌ ផែនដី និងបុព្វការីជន។
មិនត្រឹមតែមានអត្ថន័យស្មារតីប៉ុណ្ណោះទេ ពិធីបុណ្យនក៏ជាឱកាសសម្រាប់កូនចៅចងចាំនូវគុណូបការៈបរបស់បុព្វការីជន ដែលបានកសាងភូមិ និងបង្កើតមុខរបររបស់ខ្លួន ទន្ទឹមនឹងនោះក៏ជាការលើកតម្កើងស្មារតីសាមគ្គី ត្រឡប់រកប្រភពដើម និងគ្រូដើមផងដែរ។ បន្ទាប់ពីពិធីដ៏អធិកអធម មានពិធីបុណ្យដ៏អ៊ូអរ សប្បាយរីករាយ ជាមួយនឹងរបាំម៉ុងសាយ បទចម្រៀងប្រជាប្រិយ ហ្វេ (Hue) តន្ត្រីប្រជាប្រិយ ហើយពិសេសនោះគឺការប្រណាំងទូកត្រាយ (Trai)ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍អ៊ូអរជាងគេនៃពិធីបុណ្យនេះ។
ទូកត្រាយ (Trai)ជាប្រភេទទូកពិសេស ដែលធ្វើពីបន្ទះក្ដារវែងៗចំនួនបីបន្ទះ ដឹកអ្នកចែវចំនួន ១៤នាក់ ក្នុងនោះមានម្នាក់កាន់ចង្កូតទូក ម្នាក់កាន់ក្បាលទូក និងអ្នកចែវទូកចំនួន ៦ គូ។ ការប្រណាំងទូកនេះមានរង្វាន់ជាច្រើន ចាប់ពីព្រឹកដល់រសៀល ដោយការចាប់ផ្តើមពីរង្វាន់ “គ្រឿងសំណែន”ដែលគឺថាសស្លាម្លូ និងស្រា បញ្ចប់គឺរង្វាន់ សូត្រពណ៌ក្រហម ដែលជានិមិត្តរូបនៃកិត្តិយស និងសំណាង។ នៅចន្លោះមាន "រង្វាន់លុយ" គឺជាសាច់ប្រាក់។ ការប្រណាំងនីមួយៗ មានបីវគ្គ ដោយមានអ្នកចែវទូកក្នុងពេលដំណាលគ្នាប្រើអស់កម្លាំងនៅលើផ្ទៃទឹក បង្កើតជាទិដ្ឋភាពដ៏អ៊ូអរលើផ្ទៃ តាមយ៉ាង (Tam Giang) ល្វឹងល្វើយ។
ការប្រណាំងទូកមិនត្រឹមតែជាការប្រកួតប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបង្កប់នូវអត្ថន័យនៃការបួងសួងសុំរដូវអំណោយផល ប្រជាជនមានជីវភាពសម្បូរសប្បាយរុងរឿង បង្ហាញពីស្មារតីសាមគ្គី ឆន្ទៈធ្វើដំណើរទៅកាន់លំហសមុទ្រ និងបំណងប្រាថ្នាចង់យកជម្នះធម្មជាតិរបស់ប្រជាជនតំបន់សមុទ្រ។ នៅពេលដែលសំឡេងសម្រែកហ៊ោកញ្ជៀវស្ងប់ស្ងាត់ទៅ ពិធីបុណ្យបានបញ្ចប់ នៅរសៀលរដូវស្លឹកឈើជ្រុះដ៏ត្រចះត្រចង់ គឺបើករដូវកាលធ្វើថ្មី ដែលពោរពេញដោយក្តីសង្ឃឹម។
ចំពោះប្រជាជនទីក្រុង ហ្វេ (Hue) ពិធីបុណ្យសែនត្រី និងសុំអាកាសធាតុអំណោយផល គឺជានិមិត្តរូបនៃការដឹងគុណ ជំនឿ និងជីវៈវប្បធម៌រឹងមាំ។ ឆ្លងកាត់ជាច្រើនជំនាន់ ពិធីបុណ្យនេះមិនត្រឹមតែរក្សានូវជំនឿប្រពៃណីប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបានក្លាយទៅជាការចិញ្ចឹមបីបាច់ ថែរក្សាវប្បធម៌ប្រជាប្រិយ នៅតំបន់ភាគកណ្តាល ដែលជាភាពស្រស់ស្អាតមួយបានរួមចំណែកបង្កើតអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌នៃតំបន់រាជធានីបុរាណ៕
អនុវត្ត៖ ឡេ ឌិញហ័ង - ង្វៀន ថាំង - ហ័្វងហា / VNP
ប្រែសម្រួលដោយង្វៀនយ៉ាង