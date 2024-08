Vũ Thành An - Kiếm thủ số 1 Việt Nam

Nhiều năm qua, Vũ Thành An được biết đến là kiếm thủ số 1 của Việt Nam và Đông Nam Á khi sở hữu bảng thành tích huy chương quốc tế đáng mơ ước đối với bất kỳ một vận động viên nào khi dấn thân vào con đường thể thao thành tích cao. Anh đã đoạt được 1 HCV giải đấu kiếm U23 châu Á; 8 HCV ở 5 kỳ SEA Games liên tiếp từ 28 – 32; 2 HCĐ châu Á; top 15 Olympic 2016…

Với bảng thành tích vượt trội, cùng ngoại hình và phong thái điềm tĩnh, Vũ Thành An được chọn là vận động viên cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Rio 2016, ASIAD 2018, SEA Games 29 - 30 - 31.

Chia sẻ về cơ duyên đến với môn thể thao đấu kiếm, một môn thể thao khá mới mẻ ở Việt Nam tại thời điểm Vũ Thành An tiếp cận, anh cho biết thời gian đầu anh nghĩ chỉ tập chơi. Tuy nhiên, sau một năm tập luyện, Vũ Thành An xác định đây chính là đam mê của bản thân. “Khi đấu kiếm, chiến thắng hay thất bại đều tạo ra một cảm giác rất đặc biệt,” Thành An nhớ lại những cảm xúc ban đầu khi tập luyện môn thể thao này.

Đến với môn đấu kiếm khi mới 15 tuổi, Vũ Thành An cũng giống như bao vận động viên (VĐV) khác khao khát đạt được ngay chiến thắng và thành tích và khi chưa đạt được như tham vọng thì cũng dễ bỏ cuộc. Vũ Thành An cũng đã có quãng thời gian dời bỏ đội tuyển vì lý do này. Tuy nhiên, một thời gian sau, Vũ Thành An lại được huấn luyện viên mời quay lại đội tuyển. Nhận thấy niềm đam mê với môn đấu kiếm vẫn còn cháy bỏng, Vũ Thành An đã đồng ý quay trở lại nhưng “chững chạc” và “hiểu chuyện” hơn. Thành An nhận ra rằng để có được thành công, thì cần phài khổ luyện cũng như cần thời gian, nên đã xây dựng lại mục tiêu và guồng phấn đấu mới, đó là mỗi ngày vượt qua chính bản thân mình từng chút một, chinh phục từng nấc thang SEA Games, rồi lại viết tiếp những giấc mơ khác…

Các VĐV nội dung kiếm chém đồng đội nhận huy chương vàng tại Seagames 31.