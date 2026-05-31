Việt Nam ghi dấu ấn tại Asian Pop Culture Festival đầu tiên ở Paris

31/05/2026

Trong không gian đa sắc màu của lễ hội, đoàn Việt Nam để lại nhiều ấn tượng với những hoạt động quảng bá văn hóa, ẩm thực, thời trang và thể thao.

Trong hai ngày 30 và 31/5/2026, Trung tâm Triển lãm Paris Montreuil Expo trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người yêu văn hóa châu Á khi lần đầu tiên đăng cai Asian Pop Culture Festival (APCF) - Lễ hội văn hóa đại chúng châu Á quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Paris.

Sự kiện quy tụ đại diện của nhiều quốc gia trong khu vực với các hoạt động đa dạng từ âm nhạc, thời trang, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống đến các sản phẩm sáng tạo đương đại.

Ẩm thực Việt Nam tại Festival. Ảnh: Đào Dũng - Pv TTXVN tại Pháp

Trong không gian đa sắc màu ấy, đoàn Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn đặc biệt bằng những hoạt động quảng bá văn hóa, ẩm thực, nông sản, áo dài và môn thể thao truyền thống đá cầu.

Gian hàng trang phục truyền thống VIệt Nam tại Festival. Ảnh: Đào Dũng - Pv TTXVN tại Pháp

Báo ảnh Việt Nam/TTXVN