TS.Nguyễn Đình Cung - Hành trình đồng hành cùng hệ thống pháp luật doanh nghiệp Việt Nam

09/06/2026

Trong bối cảnh lịch sử kinh tế hiện đại của Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung được ghi nhận là một trong những nhân vật có ảnh hưởng sâu sắc đến tiến trình cải cách thể chế và xây dựng khung khổ pháp lý cho nền kinh tế thị trường. Với tư cách là nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM), ông đã dành trọn sự nghiệp để thúc đẩy sự giải phóng quyền tự do kinh doanh và xác lập vị thế của khu vực kinh tế tư nhân.

TS Nguyễn Đình Cung – chuyên gia kinh tế, người có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình cải cách thể chế và xây dựng Luật Doanh nghiệp tại Việt Nam. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Hành trình đặt nền móng cho hệ thống pháp luật doanh nghiệp hiện đại

Hành trình của TS. Nguyễn Đình Cung bắt đầu từ những năm tháng học tập tại Tiệp Khắc và Anh quốc, nơi ông được tiếp cận với cả hai hệ thống tư duy kinh tế: từ kế hoạch hóa tập trung đến kinh tế thị trường hiện đại. Chính sự kết hợp này đã trui rèn nên một phong cách Nguyễn Đình Cung đặc trưng: luôn nhìn nhận vấn đề từ gốc rễ thể chế và đo lường sự thành công của chính sách bằng sự hài lòng, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp.

Dấu ấn lớn nhất, có thể coi là "di sản" trọn đời của ông, chính là sự ra đời của các đạo luật về doanh nghiệp. Nếu như Luật Công ty và Luật Doanh nghiệp tư nhân năm 1990 là những viên gạch đầu tiên thừa nhận sự tồn tại của khu vực kinh tế ngoài nhà nước, thì Luật Doanh nghiệp năm 1999 mới thực sự là một "cú nổ" về tư duy. Với vai trò là Thư ký Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp, TS. Nguyễn Đình Cung đã cùng các cộng sự thực hiện một cuộc cách mạng: thay đổi triết lý từ "người dân chỉ được làm những gì Nhà nước cho phép" sang "người dân được làm tất cả những gì pháp luật không cấm".

TS Nguyễn Đình Cung say sưa trao đổi về các vấn đề cải cách thể chế và môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Trước năm 2000, việc thành lập một công ty có thể mất từ vài tháng đến vài năm với những quy định "xin - cho" ngặt nghèo, thậm chí cần đến chữ ký của Chủ tịch tỉnh. Nhưng sau khi Luật Doanh nghiệp 1999 đi vào cuộc sống, thủ tục gia nhập thị trường đã được rút ngắn xuống tính bằng ngày, bằng giờ.

Không dừng lại ở những doanh nghiệp thuần túy lợi nhuận, TS. Nguyễn Đình Cung còn là người đặt nền móng pháp lý cho mô hình Doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam. Việc đưa khái niệm này vào Luật Doanh nghiệp 2014 là minh chứng cho một tầm nhìn nhân văn, nơi kinh doanh không chỉ để làm giàu mà còn để giải quyết các vấn đề của cộng đồng.

TS Nguyễn Đình Cung được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu thúc đẩy tư duy cải cách kinh tế thị trường tại Việt Nam.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

"Dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm"

Nếu phần đầu sự nghiệp của TS. Nguyễn Đình Cung gắn liền với việc thúc đẩy cho doanh nghiệp gia nhập thị trường, thì phần sau sự nghiệp là cuộc chiến không mệt mỏi để bảo vệ và nuôi dưỡng khu vực kinh tế tư nhân lớn mạnh. Ông luôn kiên định với quan điểm: "Một quốc gia hùng cường không thể thiếu được nền kinh tế tư nhân hùng mạnh".

Trong suốt hai nhiệm kỳ là thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ (2011-2021), ông nổi tiếng với phong cách "nói thẳng, nói thật", thậm chí là "bạo ngôn" khi phản biện các chính sách có dấu hiệu kìm hãm thị trường. Ông thẳng thắn chỉ ra "điểm nghẽn của điểm nghẽn" chính là thể chế và tư duy quản lý cũ kỹ của bộ máy nhà nước. Theo ông, luật pháp ban hành phải hướng đến việc tạo không gian phát triển thay vì chỉ để "quản cho dễ".