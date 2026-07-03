TS Angela Pratt: WHO luôn sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam

03/07/2026

Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị đề ra chương trình hành động mạnh mẽ nhằm phát triển hệ thống y tế Việt Nam theo hướng bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Tiến sĩ Angela Pratt -Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam đã có những chia sẻ về sự hợp tác và đồng hành của WHO trong lĩnh vực này.

Tiến sĩ Angela Pratt - Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam (WHO). Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Tiến sĩ Angela Pratt nhận nhiệm kỳ Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam (WHO) từ năm 2022. Bà có rất nhiều kỷ niệm ấn tượng trong quá trình làm việc với các nhà lãnh đạo y tế Việt Nam cũng như đội ngũ nhân viên y tế tuyến đầu của Việt Nam trong công tác chăm sóc chữa bệnh cho nhân dân.

Tiến sĩ Angela Pratt cho biết: Trong chuyến thăm trạm y tế xã tại khu vực Tây Nguyên vào tháng 5/2023. Tôi có cơ hội trò chuyện với các bác sĩ và y tá địa phương và thực sự xúc động trước tinh thần tận tụy phục vụ cộng đồng của đội ngũ y tế thôn bản. Họ thay phiên nhau ngủ lại tại trạm y tế xã để luôn có người trực, kể cả ngoài giờ làm việc, phòng khi có người dân cần hỗ trợ y tế khẩn cấp. Chuyến thăm đó, cùng những gương mặt của các nhân viên y tế tuyến xã mà tôi gặp hôm ấy đã để lại trong tôi ấn tượng rất sâu sắc.

Tiến sĩ Angela Pratt đã từng đến với nhiều địa phương của Việt Nam để triển khai các dự án y tế của WHO.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Trong nhiệm kỳ làm việc tại Việt Nam, Tiến sĩ Angela Pratt cũng đã tham gia nhiều chương trình y tế mà WHO đã đồng hành hợp tác và hỗ trợ y tế Việt Nam. Bà chia sẻ rằng, tháng 11/2024, trong phiên thảo luận của Quốc hội về việc cấm các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, bà đã không bao giờ quên hình ảnh rất mạnh mẽ của Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khi phát biểu trước Quốc hội. "Bộ trưởng cầm trên tay một thiết bị thuốc lá điện tử trông giống như một món đồ chơi trẻ em để nhấn mạnh rằng các nhà sản xuất thuốc lá điện tử đang cố tình và dùng nhiều phương cách để tiếp thị sản phẩm của họ tới giới trẻ. Đó là một khoảnh khắc đáng nhớ vì nó thể hiện nhiều nguyên tắc lãnh đạo quan trọng: sự dũng cảm, cam kết và sự rõ ràng về mục tiêu." - Tiến sĩ Angela Pratt nói.

Hai kỷ niệm ấn tượng mà Tiến sĩ Angela Pratt chia sẻ mang lại cho bà nhiều kì vọng về tương lai y tế tại Việt Nam: đó là sự lãnh đạo tận tâm, mạnh mẽ và đội ngũ nhân viên y tế tuyến đầu giàu trách nhiệm, hết lòng vì cộng đồng. Bà thực sự tin rằng với hai yếu tố này, tương lai y tế của Việt Nam sẽ vô cùng tươi sáng.

Bà Angela từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc WHO tại Manila và Trung Quốc. Bà từng là Cố vấn Trưởng cho nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế của Úc từ năm 2008-2011...

Tiến sĩ Angela Pratt tại trụ sở làm việc của WHO ở Việt Nam. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị mới đây đề ra chương trình hành động phát triển hệ thống y tế Việt Nam theo hướng bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân. Nghị quyết không chỉ đưa ra tầm nhìn rõ ràng mà còn xác định các mục tiêu, chính sách và chiến lược cụ thể. Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân bảo đảm mọi người dân đều có thể tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, liên tục trong suốt cuộc đời, miễn phí hoặc với chi phí phù hợp khả năng chi trả.

Tiến sĩ Angela Pratt ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực mà ngành y tế Việt Nam đã và đang thực hiện trong thời gian qua đã có sự chuyển dịch rõ nét sang cách tiếp cận chủ động hơn trong công tác phòng, chống bệnh tật, đúng như định hướng được nêu trong Nghị quyết số 72. Việc tăng cường năng lực mạng lưới các trạm y tế xã để cung cấp các dịch vụ y tế công cộng và chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân ngay tại cộng đồng được xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu của Việt Nam.

Tiến sĩ Angela Pratt nhận định điều này rất quan trọng bởi một hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu hoạt động hiệu quả có thể đáp ứng tới 90% nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, qua đó giúp Việt Nam đạt được mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân với chi phí hợp lý. Tiếp đến Việt Nam có những tiến bộ mạnh mẽ trong chuyển đổi số y tế, bao gồm cả việc phát triển hồ sơ sức khỏe cá nhân điện tử. Các hệ thống này hỗ trợ quản lý sức khỏe lấy người dân làm trung tâm, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận dữ liệu kịp thời hơn, góp phần nâng cao chất lượng trong chẩn đoán và điều trị. Minh chứng điển hình là việc Việt Nam đã đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế khoảng 95% dân số.

Chân dung Tiến sĩ Angela Pratt. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam



Tiến sỹ Angela Pratt (Quốc tịch Úc), Trưởng Đại diện Tổ chức WHO tại Việt Nam. Bà có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế công cộng quốc tế và hoạch định chính sách y tế quốc gia, với chuyên môn đặc biệt về chính sách y tế, chiến lược và truyền thông, và phòng chống, kiểm soát các bệnh không lây nhiễm.

Tiến sĩ Angela Pratt trò chuyện cùng người dân trong chuyến công tác tại Đắk Lắk. Ảnh: Tư liệu

Tiến sĩ Angela Pratt tới thăm một trạm y tế tại huyện Bát Xát (cũ) của tỉnh Lào Cai. Ảnh: Tư liệu

Hiện nay, WHO đang phối hợp với Bộ Y tế tập trung vào một số lĩnh vực ưu tiên nhằm hỗ trợ chương trình cải cách y tế của Chính phủ và triển khai Nghị quyết số 72, bao gồm: Cải cách tài chính y tế, nhằm bảo đảm các trạm y tế xã có đủ nguồn lực để cung cấp các dịch vụ y tế tích hợp chất lượng cao, đưa y tế gần với người dân. Xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực y tế mới cho tuyến y tế cơ sở, đặc biệt là các trạm y tế xã. Thúc đẩy chuyển đổi số, tích hợp và liên thông các hệ thống thông tin y tế, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tăng cường hệ thống quản lý và giám sát, bảo đảm thuốc, vắc xin, vật tư và trang thiết bị y tế đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn và hiệu quả. Thúc đẩy sản xuất trong nước các sản phẩm y tế thông qua các mô hình hợp tác.

Trong tương lai WHO sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc hiện thực hóa các mục tiêu thông qua Chương trình Mục tiêu Quốc gia, tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu và y tế cho người cao tuổi, xây dựng hệ thống y tế phát thải carbon thấp, đồng thời cung cấp hỗ trợ chính sách dựa trên bằng chứng ở cả cấp quốc gia và ở địa phương./.