Triển lãm “Di sản vàng son – Tinh hoa hội tụ”

21/07/2026

Vừa qua Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế phối hợp với Hội Cổ vật thành phố Hồ Chí Minh cùng các nhà sưu tập tư nhân tổ chức triển lãm “Di sản vàng son - Tinh hoa hội tụ”. Sự kiện nằm trong các hoạt động của Festival mùa Hạ Huế 2026 và hưởng ứng các hoạt động khởi động cho lễ hội mùa Thu “Huế vào Thu” đồng thời nhằm tôn vinh những giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Lễ cắt băng khai mạc triển lãm “Di sản vàng son- tinh hoa hội tụ”. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Triển lãm quy tụ 23 nhà sưu tập với hơn 100 hiện vật và bộ hiện vật độc đáo được chế tác dưới thời Nguyễn. Các hiện vật này đa dạng về loại hình và chất liệu: đồ vàng, đồ bạc, pháp lam, đồng tam khí, đồ dệt, gốm sứ, đồ gỗ....với 4 thông điệp chủ đạo: Quyền uy triều đại; Nghi lễ và trật tự cung đình; Tinh hoa thủ công và mỹ thuật và Vàng son còn mãi.

Các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Mỗi cổ vật là một “chứng nhân lịch sử” mang trong mình dấu ấn của một thời kỳ vàng son cùng những giá trị nghệ thuật được kết tinh qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân xưa. Qua đó, công chúng có cơ hội tiếp cận, khám phá và cảm nhận sâu sắc hơn về bản sắc và tinh hoa của di sản văn hóa Huế đang được trao truyền và tiếp nối qua nhiều thế hệ, từ đó góp phần nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại. GS.TS Thái Kim Lan (bên trái) tham quan triển lãm “Di sản vàng son- tinh hoa hội tụ”. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Không chỉ là không gian trưng bày hiện vật, triển lãm còn là điểm hẹn văn hóa, nơi kết nối các nhà sưu tập cổ vật với công chúng yêu mến và trân trọng di sản Huế.



Tại triển lãm, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tiếp nhận các hiện vật, tư liệu có giá trị do các nhà sưu tập trao tặng, gồm: 01 đĩa pháp lam, 01 sắc phong thời Thành Thái, 01 hộp gỗ đựng sắc phong và bộ tư liệu gồm các tờ tấu thời Duy Tân liên quan đến việc tu sửa các công trình kiến trúc triều Nguyễn. Đây là nguồn hiện vật, tư liệu quý, góp phần làm phong phú sưu tập của Bảo tàng, phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn, trưng bày và phát huy giá trị di sản văn hóa. Không chỉ là không gian trưng bày hiện vật, triển lãm còn là điểm hẹn văn hóa, nơi kết nối các nhà sưu tập cổ vật với công chúng yêu mến và trân trọng di sản Huế.Tại triển lãm, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tiếp nhận các hiện vật, tư liệu có giá trị do các nhà sưu tập trao tặng, gồm: 01 đĩa pháp lam, 01 sắc phong thời Thành Thái, 01 hộp gỗ đựng sắc phong và bộ tư liệu gồm các tờ tấu thời Duy Tân liên quan đến việc tu sửa các công trình kiến trúc triều Nguyễn. Đây là nguồn hiện vật, tư liệu quý, góp phần làm phong phú sưu tập của Bảo tàng, phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn, trưng bày và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Quang cảnh phòng triển lãm “Di sản vàng son- tinh hoa hội tụ”. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Triển lãm “Di sản vàng son - tinh hoa hội tụ” diễn ra từ ngày 10/7/2026 đến ngày 09/10/2026, tại Điện Long An, số 03 Lê Trực, phường Phú Xuân, thành phố Huế./.

Bài và ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam