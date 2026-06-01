Trang nghiêm Lễ cung rước xá lợi Phật mừng Đại lễ Phật đản ở Hà Nội

01/06/2026

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026 và kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ rước xá Lợi Phật qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Nhân dịp Đại lễ Phật đản PL.2570 - DL.2026 và kỷ niệm 45 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Lễ rước xá Lợi Phật và Đại lễ Phật đản PL.2570 - DL.2026 qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội.

Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Xá lợi Phật được đặt trang nghiêm tại chùa Quán Sứ. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Tối qua (30/5) tại Hà Nội, Lễ cung rước xá lợi Phật nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 diễn ra với hành trình qua nhiều tuyến phố trung tâm Thủ đô để tăng, ni, Phật tử và người dân chiêm bái.

Lễ cung rước xá lợi Phật mừng Đại lễ Phật đản ở Hà Nội. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Nhiều hoạt động văn hóa được diễn ra trước lễ cung rước xá lợi Phật. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Lễ cung rước xá lợi Phật và diễu hành xe hoa nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại Hà Nội khởi hành từ 19h. Đoàn cung rước xuất phát từ trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán Sứ, di chuyển qua các tuyến phố Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Bà Triệu, Hai Bà Trưng trước khi trở về điểm xuất phát.

Đoàn rước gồm khoảng 30 xe hoa trang trí hình tượng Phật đản sinh, cùng sự tham gia của khoảng 500 chức sắc, tăng ni và phật tử. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Đúng 19h, xá lợi Phật được cung rước lên xe để bắt đầu hành trình qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Lễ cung rước xá lợi Phật là một trong những sự kiện tâm linh trọng điểm của mùa Phật đản năm nay. Hoạt động không chỉ góp phần tạo nên không khí trang nghiêm, thành kính của Lễ Phật đản ở Thủ đô mà còn là dịp để cộng đồng Phật tử thể hiện lòng tôn kính đối với Đức Phật.



Lễ cung rước cũng là cơ hội để Phật tử và người dân đảnh lễ xá lợi Phật với lòng thành kính, đồng thời gửi gắm những lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, xã hội hòa bình, nhân dân an lạc.

Hàng chục xe hoa rực rỡ ánh sáng, được trang trí công phu với hình tượng Đức Phật đản sinh, nối dài trên các tuyến phố, tạo nên khung cảnh lung linh giữa đêm Hà Nội. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Dòng người kéo dài hàng trăm mét, hòa cùng ánh đèn, tiếng niệm Phật và không khí trang nghiêm, tạo nên một trong những hoạt động nổi bật của mùa Phật đản năm nay. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Các đoàn tham gia rước xá lợi trên tuyến phố. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, trong thông điệp gửi tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhấn mạnh những giá trị từ bi, trí tuệ của Đức Phật vẫn mang ý nghĩa thời đại, góp phần vun đắp hòa bình, đoàn kết và phát triển bền vững.

Trước thềm Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp củ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã ban hành thông bạch hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 trên cả nước, nhấn mạnh việc tổ chức các hoạt động trang nghiêm, thiết thực, lan tỏa tinh thần từ bi và trí tuệ của đạo Phật.

Bài, ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam