Tập trung mọi nguồn lực, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số

03/06/2026

Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt lịch sử khi bước vào giai đoạn 5 năm 2026 – 2030, hành trình mang tính quyết định để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của Đại hội XIV của Đảng. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt từ Kết luận số 18-KL/TW và hệ thống các Nghị quyết Trung ương như Nghị quyết số 57-NQ/TW, 59-NQ/TW, 68-NQ/TW, 79-NQ/TW… đã thổi bùng khát vọng bứt phá với mục tiêu tăng trưởng “hai con số”. Đây không chỉ là một chỉ số kinh tế thuần túy, mà còn là biểu tượng của một cuộc cách mạng về thể chế, tư duy hành động, chuyển hóa mạnh mẽ từ nội lực quốc gia cho đến quyết tâm, nỗ lực của các địa phương, Bộ, ngành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên quan đánh giá nguồn lực phát triển đất nước gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng kinh tế “hai con số” và xác lập mô hình tăng trưởng mới. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Tầm nhìn chiến lược và động lực bứt phá từ tư duy tăng trưởng mới

Trong nhiều thập kỷ qua, Việt Nam đã duy trì thành công mức tăng trưởng ổn định vững chắc từ 6% đến 7%. Tuy nhiên, để hiện thực hóa hai cột mốc lịch sử mà Đại hội XIV của Đảng đã xác lập – trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và hướng tới một nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 – chúng ta không thể tiếp tục đi theo một lộ trình cũ, an toàn và tuần tự. Giai đoạn 5 năm 2026 – 2030 được xem là “thời điểm vàng”, là giai đoạn tăng tốc mang tính quyết định.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã ban hành Kết luận số 18-KL/TW về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính quốc gia và đầu tư công 5 năm 2026 – 2030. Văn kiện quan trọng này ra đời trên cơ sở tích hợp sâu sắc Đề án về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng “2 con số”. Đánh giá về quyết sách này, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương khẳng định, việc đặt ra mục tiêu tăng trưởng ở mức hai con số (từ 10% trở lên) trong bối cảnh thế giới đầy biến động là một quyết tâm chính trị dựa trên những cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc. Đây chính là bước cụ thể hóa đầu tiên và quan trọng nhất các quyết sách của Đại hội XIV, chuyển hóa ý chí của Đảng thành kế hoạch hành động chi tiết của Chính phủ và toàn hệ thống chính trị.

Cảng quốc tế Chu Lai của THACO ở Khu kinh tế mở Chu Lai là đầu mối quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây. Ảnh: Tư liệu của THILOGI

Bối cảnh quốc tế hiện nay đang đặt nền kinh tế nước ta trước những thử thách và cơ hội đan xen phức tạp. Ở góc độ an ninh năng lượng, ông Phạm Tuấn Anh, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) nhận định rằng, xung đột địa chính trị toàn cầu diễn biến phức tạp, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, đang tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh, chuỗi cung ứng, vận tải biển và sự ổn định kinh tế vĩ mô trên phạm vi toàn cầu. Những biến động này đang tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của ngành năng lượng, nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu thô có thể gây áp lực lên các nhà máy lọc hóa dầu; đi kèm với đó là sự cạnh tranh gay gắt về nguồn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) giữa châu Á và châu Âu; chi phí vận tải và bảo hiểm gia tăng đang tạo sức ép lớn lên chuỗi khí-điện cũng như khả năng cung ứng điện cho nền kinh tế.

Trong bối cảnh đầy biến động đó, tăng trưởng “hai con số” không chỉ là mục tiêu mà chính là biểu thị cho sự thay đổi toàn diện về chất lượng phát triển. Đó là sự chuyển dịch mạnh mẽ từ chỗ chỉ dựa vào khai thác tài nguyên và lao động giá rẻ sang phát triển dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng suất lao động xã hội. Yêu cầu tăng trưởng hai con số sau Đại hội XIV là nhiệm vụ rất cao, rất khó, chưa có tiền lệ đối với nước ta. Song đây là con đường tất yếu để Việt Nam bứt phá vượt qua bẫy thu nhập trung bình, tận dụng tối đa cơ hội từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Những giải pháp cốt lõi định hình cục diện phát triển thời kỳ mới

Tuyến tránh Long Xuyên mở ra không gian phát triển mới, góp phần đưa Long Xuyên trở thành khu vực kinh tế năng động của An Giang. Ảnh: Thanh Sang- TTXVN

Để hiện thực hóa chỉ tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên một cách bền vững, Kết luận số 18-KL/TW và các Nghị quyết Trung ương đã vạch ra những nhóm giải pháp đồng bộ mang tính đột phá, bắt đầu từ việc tháo gỡ nút thắt lớn nhất: Thể chế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định mạnh mẽ rằng, thể chế là một nguồn lực rất quan trọng để phát triển. Do đó, công tác lập pháp phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, từ “không quản được thì cấm” sang tạo hành lang pháp lý để thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giải phóng sức sản xuất và huy động mọi nguồn lực phát triển.

Trung ương yêu cầu phải có một cuộc cách mạng về tư duy lập pháp và hành pháp. Phương châm cốt lõi được áp dụng nhất quán là: “Địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, ”, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cắt bỏ triệt để các rào cản hành chính đang kìm hãm doanh nghiệp.

Bên cạnh đột phá thể chế, đòn bẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nền tảng kinh tế số sẽ là động lực chủ yếu để Việt Nam bứt phá trong giai đoạn tới. Tại hội thảo “Phấn đấu tăng trưởng kinh tế 2 con số bền vững: Bối cảnh mới - Hành động mới” vừa diễn ra ở Hà Nội, ông Lê Hùng Cường, Tổng giám đốc FPT Digital phân tích rằng, việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) vào chuỗi sản xuất, kinh doanh và quản trị chính là động lực quan trọng nhất trong giai đoạn tăng trưởng mới. Chuyển đổi số bài bản không còn là xu hướng thử nghiệm mà đã trở thành công cụ cốt lõi để hình thành hạ tầng dữ liệu chiến lược, hỗ trợ hoạch định kinh doanh và tối ưu hóa năng suất lao động vượt bậc.

Tỉnh Lâm Đồng tăng cường phân cấp, phân quyền cho cấp phường, xã và đặc khu nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Nguyễn Huy Thành - TTXVN

Song hành với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là giải pháp gắn kết chặt chẽ kế hoạch phát triển kinh tế với kế hoạch tài chính quốc gia và đầu tư công trung hạn. Đánh giá về vấn đề này, ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, cho rằng, Kết luận 18-KL/TW đặt ra yêu cầu khắt khe về việc quản lý vay và trả nợ công. Quan điểm của Đảng là: Vay để đầu tư phát triển, không vay để tiêu dùng. Nợ công phải được giữ ở mức an toàn nhưng đồng thời phải được sử dụng hiệu quả để tạo ra năng lực sản xuất mới, đảm bảo khả năng trả nợ bằng chính thành quả của sự tăng trưởng.

Trung ương xác định đầu tư công phải đóng vai trò dẫn dắt, là “vốn mồi” để khơi thông mọi nguồn lực của xã hội. Vì vậy, trong giai đoạn 2026 - 2030, nguồn lực đầu tư công sẽ không còn phân tán, dàn trải. Thay vào đó, Đảng chủ trương tập trung vào các siêu dự án có tính lan tỏa vùng và quốc gia như: tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, các hệ thống đường bộ cao tốc xuyên quốc gia, và những trung tâm logistics hiện đại… để làm đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế quốc gia.

Yêu cầu phát triển thời kỳ mới cũng đặt vấn đề chất lượng tăng trưởng và phát triển bền vững theo các tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) vào vị trí trung tâm, nhất là ở lĩnh vực xuất khẩu. Bởi ESG đang trở thành “hàng rào kỹ thuật mới” của thương mại toàn cầu thông qua các cơ chế như điều chỉnh biên giới carbon (CBAM), chống phá rừng, truy xuất nguồn gốc hay các tiêu chuẩn lao động. Điều này đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải thay đổi để có thể tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

Tăng trưởng hai con số ở cấp độ địa phương, một hướng nhìn mới từ Huế

Diện mạo đô thị Huế đang ngày một hiện đại. Ảnh: CTV Lê Huy Hoàng Hải

Sự thành công của mục tiêu tăng trưởng hai con số trên quy mô toàn quốc có sự cộng hưởng rất lớn từ các địa phương. Với Huế, địa phương này cũng đang nỗ lực triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, bám sát kịch bản tăng trưởng, chú trọng các ngành, lĩnh vực có lợi thế, nền tảng để thực hiện thắng lợi mục tiêu này.

Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Huế bước vào giai đoạn phát triển mới với một tâm thế mới. Trong khi nhiều đô thị ưu tiên công nghiệp nặng hay đô thị hóa nhanh, Huế lại chọn một hướng đi đòi hỏi sự kiên nhẫn và tầm nhìn dài hạn: Kiến tạo đô thị di sản.

Trong dòng chảy kỷ nguyên vươn mình của đất nước, Huế đứng trước những thử thách mới nhưng cũng là cơ hội lớn để phát triển. Không lựa chọn con đường tăng trưởng bằng mọi giá, vùng đất Cố đô kiên trì định vị một mô hình phát triển khác biệt: lấy văn hóa làm nền tảng, lấy di sản làm trục phát triển, lấy con người và bản sắc làm trung tâm. Sự lựa chọn ấy tuy không dễ dàng nhưng nó đã chứng minh rằng Huế đã đi đúng hướng.

Sau hơn một năm kể từ khi chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Huế đã bước những bước đi đầu tiên với nhiều quyết sách quan trọng, chuyển động mạnh mẽ và có những dấu ấn rõ nét trên các lĩnh vực. Những kết quả đạt được không chỉ khẳng định hướng đi đúng đắn của mô hình chính quyền đô thị mới, mà còn mở ra kỳ vọng về một chặng đường phát triển bền vững.

Huế không chỉ là trung tâm văn hóa, du lịch mà còn là trung tâm y tế chất lượng cao hàng đầu của khu vực và cả nước. Ảnh: Thanh Hòa/Báo ảnh Việt Nam & Tư liệu

Năm 2025, phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu của Huế đều đạt và vượt kế hoạch; tăng trưởng GRDP ước đạt 8,5 – 9%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội khoảng 40.000 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt gần 15.000 tỷ đồng, vượt dự toán, tạo nguồn lực quan trọng để thành phố tái đầu tư cho hạ tầng, an sinh xã hội và nâng cao chất lượng sống. Với đà tăng trưởng vững chắc này, tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm 2026 ước tính hoàn toàn có thể đạt từ 10% trở lên. Những con số này chưa phải là đột phá lớn, nhưng cho thấy nền kinh tế đô thị đang dần lấy lại nhịp, tạo tiền đề cho giai đoạn tiếp theo.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn, điều quan trọng không nằm ở tốc độ tăng trưởng đơn thuần, mà ở khả năng giữ được sự ổn định và chất lượng phát triển. Trong bối cảnh thiên tai, mưa lũ liên tiếp gây nhiều thiệt hại, việc duy trì được nhịp tăng trưởng phản ánh sức chịu đựng và khả năng thích ứng của đô thị. Huế chấp nhận đi chậm ở một số lĩnh vực để đổi lấy sự bền vững lâu dài.

Từ những kết quả đạt được của năm 2025, trong năm 2026, thành phố Huế quyết tâm tạo bứt phá mạnh mẽ ngay từ đầu nhiệm kỳ thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của giai đoạn 5 năm 2026 – 2030. Đó là bám sát kịch bản tăng trưởng, chú trọng các ngành, lĩnh vực có lợi thế, nền tảng. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược; phát triển các ngành, lĩnh vực theo hướng bền vững, kinh tế xanh dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị, giao thông và hạ tầng sản xuất. Đẩy mạnh cải cách hành chính, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền hai cấp; cải thiện môi trường đầu tư gắn với chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống người dân và giữ vững quốc phòng, an ninh.

Câu chuyện thành công của Huế là minh chứng sống động cho thấy di sản và văn hóa không phải là sự “yếu thế” trong phát triển kinh tế, mà chính là nguồn lực nội sinh to lớn nếu biết kích hoạt bằng một tư duy quản lý kiến tạo và những bước đi khoa học, bài bản.

Mục tiêu tăng trưởng “hai con số” giai đoạn 2026 – 2030 theo tinh thần Kết luận số 18-KL/TW là một bài toán khó, đầy thách thức nhưng hoàn toàn khả thi khi được tiếp sức bởi một tư duy đột phá và quyết tâm chính trị cao nhất của toàn Đảng, toàn dân. Khi thể chế được khơi thông, công nghệ AI và chuyển đổi số được tích hợp sâu sắc, nguồn lực đầu tư công được phân bổ trọng điểm gắn liền với các tiêu chuẩn phát triển bền vững, Việt Nam sẽ tạo nên những xung lực tăng trưởng mạnh mẽ, đưa đất nước tự tin tiến vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.