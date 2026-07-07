Tạp chí du lịch Travel + Leisure: Tuyến đường sắt Bắc - Nam là một trong những hành trình tàu hỏa đẹp nhất thế giới

07/07/2026

Tạp chí du lịch Travel + Leisure của Mỹ ngày 5/7 giới thiệu tuyến đường sắt Bắc - Nam của Việt Nam là một trong những hành trình tàu hỏa đẹp nhất thế giới, đồng thời gợi ý du khách không nên đi thẳng từ Hà Nội đến TP HCM mà chia chuyến đi thành nhiều chặng để khám phá các điểm đến dọc đường.

Theo tạp chí, tuyến đường sắt dài khoảng 1.726 km, còn được gọi là tàu Thống Nhất (Reunification Express), nối Hà Nội với TP HCM qua nhiều thành phố lịch sử, bãi biển và những cung đường ven biển đẹp của miền Trung.

Mỗi ngày có 6 chuyến tàu chạy theo hai chiều Bắc - Nam. Hành trình kéo dài hơn 30 giờ, đi qua Huế, Đà Nẵng và Nha Trang trước khi đến TP HCM. Thay vì ngồi liên tục trên tàu, Travel + Leisure gợi ý du khách mua vé theo từng chặng, nghỉ lại vài ngày tại mỗi điểm đến rồi tiếp tục hành trình.

Tạp chí đánh giá đoạn đường từ Huế đến Đà Nẵng đẹp nhất tuyến khi đoàn tàu vượt đèo Hải Vân, men theo sườn núi với một bên là biển. Đây cũng là một trong những cung đường sắt ngắm cảnh nổi tiếng của Đông Nam Á.

Bài viết gợi ý du khách dành vài ngày khám phá Hà Nội trước khi khởi hành, với các điểm đến như phố cổ, hồ Hoàn Kiếm và Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Đến Huế, du khách nên tham quan Đại Nội, các lăng vua Nguyễn, ngồi thuyền trên sông Hương lúc hoàng hôn và thưởng thức các món đặc sản như bún bò Huế, bánh khoái, cơm hến.





Sau Huế, đoàn tàu tiếp tục đến Đà Nẵng - cửa ngõ để di chuyển tới Hội An bằng đường bộ. Từ đây, hành trình kéo dài thêm 7-8 giờ để đến Nha Trang, điểm đến nổi tiếng với bãi biển, các đảo ngoài khơi và quần thể tháp Bà Ponagar.

Chặng cuối đưa du khách đến ga Sài Gòn. Travel + Leisure gợi ý tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Dinh Độc Lập, Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Trung tâm TP HCM và kết hợp ghé địa đạo Củ Chi.

Về trải nghiệm trên tàu, tạp chí khuyên chọn khoang nằm 4 giường có điều hòa cho các chặng đi đêm. Tàu phục vụ bữa ăn nóng và đồ ăn nhẹ nhưng chưa có wifi, vì vậy hành khách nên chuẩn bị SIM di động nếu cần kết nối Internet.

Biên tập viên tạp chí Mỹ Iona Branon nhận định đây có thể là thời điểm thích hợp để trải nghiệm tàu Thống Nhất trước khi Việt Nam đưa vào khai thác đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Dự án có tổng vốn khoảng 67 tỷ USD, dự kiến khởi công năm 2027 và hoàn thành vào năm 2035, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội và TP HCM xuống còn khoảng 5 giờ.

Theo tạp chí, thời gian thuận lợi nhất để trải nghiệm tuyến đường sắt là từ tháng 11 đến tháng 4, khi miền Trung và miền Nam bước vào mùa khô. Tháng 9 và 10 là cao điểm mưa bão nên du khách được khuyến cáo cân nhắc khi lên kế hoạch.

Travel + Leisure là tạp chí du lịch của Mỹ, thành lập năm 1937, chuyên về điểm đến, khách sạn, hàng không và trải nghiệm du lịch cao cấp. Đây là một trong những ấn phẩm du lịch có ảnh hưởng hàng đầu thế giới, nổi tiếng với các bảng xếp hạng thường niên như World's Best Awards và những gợi ý về các điểm đến, hành trình đáng trải nghiệm./.