Sông Sài Gòn - dòng chảy tương lai của Thành phố Hồ Chí Minh

03/07/2026

Từ nhiều thập niên qua, sông Sài Gòn không chỉ là dòng chảy nuôi dưỡng quá trình hình thành và phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh mà còn là một phần ký ức đô thị của nhiều thế hệ cư dân. Hôm nay, dòng sông ấy đang bước vào một giai đoạn phát triển mới khi Thành phố triển khai hàng loạt dự án chỉnh trang, cải tạo cảnh quan và phát triển không gian ven sông, hướng tới mục tiêu đưa sông Sài Gòn trở thành trục cảnh quan, văn hóa và kinh tế của đô thị hiện đại.

Tòa nhà Landmark 81 và khu đô thị Vinhomes Central Park rực rỡ trong bình minh bên sông Sài Gòn. Công trình cao 81 tầng (461,3 m), lấy cảm hứng từ hình ảnh bó tre truyền thống, là điểm nhấn trên đường chân trời của Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Kim Cương

Tái thiết không gian ven sông

Theo định hướng điều chỉnh quy hoạch chung, hành lang sông Sài Gòn đoạn đi qua khu vực trung tâm, từ Bến Nghé, Thạnh Mỹ Tây đến An Khánh, Thảo Điền, sẽ được phát triển thành chuỗi không gian công cộng liên tục với công viên, quảng trường, lối đi bộ và các điểm sinh hoạt cộng đồng. Thành phố hướng tới hạn chế tình trạng phát triển thiếu đồng bộ, mở rộng tầm nhìn ra mặt sông và tăng cường diện tích cây xanh, đưa dòng sông trở thành trung tâm kết nối giữa thiên nhiên và đô thị.

Hệ thống kè kiên cố tại khu vực hợp lưu giữa kênh Tàu Hủ và sông Sài Gòn góp phần chỉnh trang cảnh quan và bảo vệ bờ sông.

Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Ngày hội khinh khí cầu Thành phố Hồ Chí Minh mang đến sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh đô thị năng động, hiện đại. Ảnh: Kim Cương

Hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè được chỉnh trang với hệ thống giao thông và cây xanh, tạo nên không gian đô thị xanh, sạch và thân thiện. Ảnh: Sơn Nghĩa/Báo ảnh Việt Nam

Theo kiến trúc sư Nguyễn Ngọc Dũng, Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh, quy hoạch ven sông cần được nhìn nhận dưới góc độ tổng thể, kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế, giao thông, văn hóa và bảo tồn di sản. Đồng thời, việc kết nối hạ tầng với các địa phương trong lưu vực như Bình Dương và Đồng Nai sẽ tạo nên một hành lang phát triển liên vùng, phát huy vai trò của sông Sài Gòn như trục giao thông thủy và không gian văn hóa đặc sắc.

Hiện nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai đồng bộ. Công viên Ba Son (giai đoạn 2) sẽ bổ sung thêm không gian xanh, quảng trường và bến thuyền phục vụ cộng đồng. Bên kia sông, Công viên Sáng tạo tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm tiếp tục được mở rộng, hình thành thêm khoảng 10 ha không gian công cộng ven sông.

Đại lộ Võ Văn Kiệt chạy dọc kênh Tàu Hủ - Bến Nghé là tuyến giao thông huyết mạch, kết nối trung tâm Thành phố với các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Ảnh: Kim Cương

Thành phố Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước - phát triển năng động bên dòng sông Sài Gòn, từng bước khẳng định vị thế của một đô thị hiện đại trong khu vực. Ảnh: Kim Cương

Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép góp phần nâng cao năng lực kết nối hàng hải quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng Đông Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Điểm nhấn của toàn tuyến là cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn kết nối Bến Bạch Đằng với Quảng trường trung tâm Thủ Thiêm. Công trình dự kiến hoàn thành vào dịp Quốc khánh 2/9/2026, hứa hẹn trở thành biểu tượng mới, kết nối hai bờ sông và tạo thêm điểm đến hấp dẫn cho người dân, du khách. Song song với đó, các dự án mở rộng đường ven sông, xây dựng kè chống sạt lở và hoàn thiện hạ tầng giao thông cũng đang được đẩy nhanh, từng bước hình thành diện mạo mới cho toàn bộ hành lang sông.

Dòng sông hồi sinh

Những năm gần đây, diện mạo hai bờ sông Sài Gòn thay đổi rõ nét. Hệ thống kè kiên cố được xây dựng, nhiều công viên ven sông được đưa vào sử dụng, tạo thêm không gian xanh và điểm sinh hoạt cộng đồng giữa trung tâm đô thị.

Lễ hội Sông nước Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trên sông Sài Gòn, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa của dòng sông gắn với quá trình hình thành và phát triển đô thị. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Đại lộ Võ Văn Kiệt - một trong những tuyến giao thông huyết mạch kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Đoạn sông Sài Gòn qua trung tâm Thành phố được chỉnh trang, trở thành không gian tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Bến Bạch Đằng ngày nay trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách với phố đi bộ ven sông, bến tàu cao tốc, buýt sông cùng nhiều dịch vụ du lịch, giải trí. Đối diện là Công viên bờ sông Thủ Thiêm rộng hàng chục héc-ta, nơi từng là vùng đất thấp ven sông nay đã trở thành không gian mở hiện đại, thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao và sự kiện cộng đồng.

Dọc hai bờ sông, những công trình như Landmark 81, Vinhomes Central Park, khu Ba Son hay khu đô thị mới Thủ Thiêm tạo nên đường chân trời hiện đại, phản chiếu xuống mặt nước, góp phần định hình diện mạo của một đô thị đang vươn tầm quốc tế.

Người dân đi bộ, tập thể dục tại Công viên Bến Bạch Đằng, phía xa là cầu Ba Son - điểm nhấn mới trên không gian ven sông Sài Gòn. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam