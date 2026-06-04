"Chợ phiên Kinh Bắc” giữa lòng Thủ đô

04/06/2026

Từ ngày 04 đến 07/6/2026, tại không gian trưng bày, livestream “Sức sống hàng Việt” (62 Tràng Tiền, Hà Nội), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công thương Bắc Ninh, UBND phường Hoàn Kiếm, TikTok Shop và NAPAS tổ chức “Chợ phiên Kinh Bắc”. Phiên chợ nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, Hợp tác xã quảng bá sản phẩm đặc sản đến từ tỉnh Bắc Ninh mở rộng thị trường và kết nối trực tiếp với người tiêu dùng Thủ đô và những phiên livertream sẽ đưa những sản phẩm nơi Kinh Bắc đến với người tiêu dùng cả nước.

Sản phẩm vải thiều Lục Ngạn bày bán tại chương trình. Ảnh: Trần Việt - TTXVN