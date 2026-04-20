Quốc hội Việt Nam tăng cường hợp tác nghị viện và thúc đẩy quan hệ với các đối tác quan trọng

20/04/2026

Từ ngày 11 - 17/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italy, dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-152) tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp, thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và thượng tôn luật pháp quốc tế; thể hiện sự coi trọng và đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với IPU; tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ với các đối tác quan trọng là Italy và Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Đây là chuyến công tác nước ngoài chính thức đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sau Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và kiện toàn bộ máy Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ mới; là bước triển khai kịp thời, hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV, góp phần khẳng định vị thế và tư duy đối ngoại mới của Việt Nam.

Chuyến công tác thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và thượng tôn luật pháp quốc tế; tiếp tục thể hiện sự coi trọng và đóng góp có trách nhiệm của Việt Nam đối với IPU; đồng thời khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam luôn coi trọng, mong muốn tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ với các đối tác quan trọng là Italy và Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự lễ khai mạc và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận chung của Đại hội đồng IPU-152.

Trong phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội đã nêu bật những đánh giá toàn diện về tình hình thế giới với những diễn biến hết sức phức tạp, chưa từng có. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng cộng đồng quốc tế vẫn có cơ sở để tin tưởng, hy vọng vào tương lai, bằng cách chung tay hợp tác, đoàn kết quốc tế ở tầm toàn cầu, khu vực và bằng hành động thiết thực của mỗi quốc gia, trên cơ sở thượng tôn pháp luật, vì hòa bình và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội đã đưa ra các đề xuất để nâng tầm chiến lược trong hợp tác giữa các nghị viện, bao gồm: thúc đẩy đối thoại và xây dựng lòng tin; xây dựng các khuôn khổ pháp lý, giám sát việc triển khai các cam kết quốc tế và đảm bảo thực thi pháp luật một cách công bằng, bình đẳng.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đã có nhiều cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo nghị viện các nước, qua đó tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và quốc phòng, an ninh.

Tại thành phố Istanbul, Chủ tịch Quốc hội đã có các cuộc hội kiến với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ Numan Kurtulmus. Tại các cuộc tiếp xúc, lãnh đạo hai nước nhất trí cho rằng sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ đã phát triển ở tầm mức mới, chiến lược hơn, cần nâng tầm quan hệ tương xứng với tiềm năng, triển vọng của hai nước.

Khẳng định dư địa hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, lãnh đạo hai nước nhấn mạnh đưa kinh tế, thương mại, đầu tư là trụ cột hợp tác quan trọng, tạo các điều kiện thuận lợi đạt được mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 4 tỷ USD, tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đầu tư vào Việt Nam, để góp phần vào phát triển kinh tế Việt Nam. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội, tăng cường trao đổi đoàn các cấp; thường xuyên giao lưu, tiếp xúc giữa Nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và giám sát, xây dựng hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương, qua đó góp phần củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ.

Trước đó, từ ngày 11 - 15/4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có chuyến thăm chính thức Cộng hòa Italy và thăm Tòa thánh Vatican.

Tại các cuộc tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Italy, lãnh đạo hai nước bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của mối quan hệ hữu nghị truyền thống sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn 10 năm quan hệ Đối tác Chiến lược.

Nhấn mạnh hai nước còn nhiều tiềm năng và dư địa để phát triển, lãnh đạo hai nước cho rằng, Việt Nam - Italy cần tăng cường hợp tác không chỉ ở các lĩnh vực truyền thống như kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục mà cần được mở rộng sang các thế mạnh mũi nhọn của Italy như thời trang, kinh tế số, kinh tế xanh và năng lượng…

Hội kiến Giáo hoàng Tòa thánh Vatican Leo XIV và Thủ tướng Tòa thánh, Hồng y Pietro Parolin, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện để đồng bào Công giáo được sống tốt đời, đẹp đạo, thực hiện tốt đường hướng “đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với non sông”. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đức Giáo hoàng và Tòa thánh tiếp tục cùng quan tâm và củng cố hơn nữa niềm tin, sự hiểu biết lẫn nhau, hướng tới việc nâng tầm quan hệ Việt Nam - Tòa Thánh lên giai đoạn phát triển mới, vì lợi ích của nhân dân, vì hòa bình và thịnh vượng chung của nhân loại.

Với các hoạt động thực chất, chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thành công tốt đẹp, góp phần khẳng định hình ảnh Việt Nam là đối tác tích cực, có trách nhiệm trong thúc đẩy hợp tác nghị viện và củng cố chủ nghĩa đa phương; đồng thời tạo bước tiến mới rõ nét, tăng cường quan hệ giữa Việt Nam - Italy và Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tới./.