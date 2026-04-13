Phụ nữ Việt Nam - Từ trao quyền đến dẫn dắt phát triển

13/04/2026

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn là chủ thể kiến tạo phát triển. Từ giáo dục, kinh tế đến tham gia hoạch định chính sách, những bước tiến của phụ nữ phản ánh rõ cam kết của Việt Nam trong thúc đẩy quyền con người và bình đẳng giới.

Những năm gần đây, phụ nữ Việt Nam ngày càng chủ động nắm bắt cơ hội để phát triển toàn diện. Khả năng tiếp cận giáo dục, việc làm và các nguồn lực xã hội được mở rộng, tạo điều kiện để họ tham gia sâu hơn vào nền kinh tế và đời sống xã hội. Từ khởi nghiệp, kinh doanh đến các lĩnh vực khoa học, công nghệ, phụ nữ Việt Nam đang từng bước khẳng định năng lực và vai trò của mình trong tiến trình phát triển.

Vẻ đẹp phụ nữ Việt Nam trong trang phục truyền thống. Ảnh: Lê Minh/Báo ảnh Việt Nam

NSND Như Quỳnh (giữa), diễn viên nổi tiếng của nền điện ảnh Việt Nam. Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

Hình ảnh bộ sưu tập tranh sen gắn với vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam của Nhà sưu tập Thúy Anh được giới thiệu tại Pháp. Ảnh: Tư liệu

Thiếu nữ Việt Nam đẹp rạng rỡ trong trang phục áo dài truyền thống.

Song hành với đó, hệ thống chính sách về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ Việt Nam không ngừng được hoàn thiện. Các quy định pháp lý ngày càng tạo điều kiện để phụ nữ tham gia vào bộ máy lãnh đạo, quản lý cũng như đóng góp tiếng nói trong quá trình xây dựng và thực thi chính sách. Đây là nền tảng quan trọng để bảo đảm quyền tham gia và quyền phát triển của phụ nữ trong một xã hội hiện đại.

PGS.TS Trương Thanh Hương - Giải thưởng Kovalevskaia với công trình nghiên cứu "Xây dựng bản đồ đột biến gen bệnh tăng cholesteron máu gia đình và đề xuất mô hình quản lý bệnh tại Việt Nam". Ảnh Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Phụ nữ Việt Nam ngày càng có nhiều đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực khoa học của đất nước.

Bên cạnh những thành tựu, Việt Nam cũng chú trọng bảo vệ phụ nữ trước các thách thức mới, từ bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới đến các nguy cơ trên không gian mạng. Việc tăng cường các chính sách an sinh, bảo vệ sức khỏe và quyền sinh sản cho phụ nữ thể hiện cách tiếp cận toàn diện trong bảo đảm quyền con người.

Phụ nữ Việt Nam phát huy thế mạnh trong các lĩnh vực nghệ thuật.

Chị Nguyễn Trang Phương (ngoài cùng, bên trái) chủ của công ty Hoa khô Xavia.

Phụ nữ Bắc bộ trong trang phục áo tứ thân, đầu chít khăn mỏ quạ đi lễ hội làng. Ảnh: Trịnh Bộ/Báo ảnh Việt Nam

Điệu múa đoàn kết của phụ nữ dân tộc Mảng (Lai Châu). Ảnh: Công Đạt/ Báo ảnh Việt Nam

Phụ nữ các dân tộc trong các sự kiện lớn của cộng đồng.

Ngày nay, phụ nữ Việt Nam không chỉ là người thụ hưởng chính sách mà đã trở thành lực lượng đóng góp tích cực vào quá trình phát triển. Sự gia tăng tỷ lệ nữ tham gia các cơ quan dân cử và vị trí lãnh đạo cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của phụ nữ trong đời sống chính trị và xã hội. Với những bước tiến đó, phụ nữ Việt Nam đang góp phần định hình một xã hội bao trùm, công bằng và phát triển bền vững./.

Bài: Bích Vân - Ảnh: Báo ảnh Việt Nam



