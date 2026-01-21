Nghi lễ cưới truyền thống của người Dao Tiền

21/01/2026

Nghi lễ cưới truyền thống của người Dao Tiền ở Bản Sưng, xã Cao Sơn, tỉnh Phú Thọ là một trong những nét sinh hoạt văn hóa đặc sắc, phản ánh đời sống tinh thần, tín ngưỡng của cộng đồng người Dao Tiền. Người Dao Tiền nơi đây quan niệm hôn nhân không chỉ là việc riêng của đôi lứa mà còn là chuyện trọng đại của hai gia đình, hai dòng họ. Truyền thống hôn nhân một vợ một chồng, cùng dân tộc nhưng ngoại hôn dòng họ được duy trì nghiêm ngặt qua nhiều thế hệ.

Người Dao Tiền quan niệm cô dâu càng được nhiều người mặc áo cho thì càng được yêu quý, phù hộ và che chở khỏi điều xấu trên đường về nhà

