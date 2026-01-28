Mùa hoa anh đào xóm Mừng – Điểm hẹn du lịch mới của Phú Thọ

28/01/2026

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, xóm Mừng – bản người Mường nằm lưng chừng núi thuộc xã Cao Phong tỉnh Phú Thọ được khoác lên mình tấm áo hồng của mai anh đào cùng sắc vàng rực rỡ của hoa cải đang kỳ nở rộ. Hàng trăm cây hoa bung nở bung nhuộm hồng cả triền đồi, những con đường và ruộng bậc thang điểm thêm sắc vàng hoa cải, tạo nên khung cảnh nên thơ giữa núi rừng Tây Bắc, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm.

Hàng trăm cây hoa bung nở đồng loạt, nhuộm hồng cả triền đồi, những con đường và ruộng bậc thang điểm thêm sắc vàng hoa cải mờ trong sương. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Xóm Mừng – bản làng người Mường nằm lưng chừng núi thuộc xã Cao Phong tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

