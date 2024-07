Lễ hội pháo hoa quốc tế - điểm nhấn hoàn hảo của mùa hè sôi động Đà Nẵng

14/07/2024

Đúng như dự đoán, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2024 (DIFF 2024) diễn ra từ ngày 8/6 đến 13/7 chính là một sự kiện nóng thu hút sự quan tâm đặc biệt của du khách vào mùa hè năm nay khi mà lượng khách đổ về Đà Nẵng vào các đêm trình diễn, đặc biệt là đêm chung kết tăng mạnh so với các kì pháo hoa trước.

Vẻ đẹp lung linh của sông Hàn trong đêm hội pháo hoa.

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2024 (DIFF 2024) là kì lễ hội pháo hoa quốc tế lần thứ 12 được Tp. Đà Nẵng tổ chức. Lễ hội quy tụ những đội pháo hoa xuất sắc nhất trên thế giới, mang đến những màn trình diễn pháo hoa đầy ấn tượng với khán giả.

Với chủ đề: “Made in unity: Kết nối toàn cầu, Rạng rỡ năm châu”, DIFF 2024 truyền tải thông điệp về một thế giới hòa bình, hữu nghị, nhân văn và tôn vinh những giá trị truyền cảm hứng cho cộng đồng.

Năm nay, số lượng khán giả đến dự và theo dõi DIFF đông hơn, do đó sân khấu được thiết kế quy mô và hoành tráng hơn so với các kì trước. Theo đó, tổng diện tích sân khấu năm nay rộng khoảng 1.260 m2, rộng hơn 20% so với năm 2023, tạo không gian trình diễn lớn với quy mô hoành tráng.

Màn tranh tài của hai đội Phần Lan và đội Trung Quốc với kết quả chung cuộc đội Phần Lan giành giải nhất, đội Trung Quốc giảnh giải nhì mùa giải DIFF 2024.

DIFF 2024 có 8 đội tham gia, gồm 7 đội quốc tế: Pháp, Ý, Mỹ, Đức, Ba Lan, Trung Quốc, Phần Lan và đội chủ nhà Đà Nẵng - Việt Nam. Trong đó có 3 tân binh là Mỹ, Đức, Trung Quốc lần đầu tham gia trình diễn, tranh tài. Lễ hội có 5 đêm thi, bao gồm 4 đêm thi vòng loại và một đêm chung kết. Đêm khai mạc diễn ra vào tối 8/6, các đêm pháo hoa sau đó tổ chức vào mỗi tối thứ bảy trong các tuần kế tiếp (nghỉ một tuần trước đêm chung kết). Đêm chung kết DIFF 2024 diễn ra vào ngày 13/7.

Với chủ đề “Nhịp đập tương lai”, đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2024 là cuộc tranh tài giữa hai đội Trung Quốc và Phần Lan diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 13/7, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, đã mang đến những màn trình diễn nghệ thuật độc đáo cả trên bầu trời lẫn trên sân khấu tráng lệ trên sông Hàn. Kết quả chung cuộc, đội Phần Lan đã chính thức giành ngôi vị quán quân DIFF 2024 với phần thưởng trị giá 20.000 USD; đội Trung Quốc giành giải nhì với phần thưởng trị giá 10.000 USD.

Khán giả thưởng thức những màn trình diễn pháo hoa đầy ấn tượng và ngoạn mục của các đội.

Thống kê của Sở Du lịch Thành phố Đà Nẵng và các nguồn khác cho thấy, chỉ riêng trong 4 đêm DIFF trước đêm chung kết, tổng lượt khách các cơ sở lưu trú phục vụ đạt 268.592 lượt (tăng 11,9% so với cùng kìDIFF 2023). Công suất buồng phòng toàn thành phố đạt từ 70-77% vào các đêm diễn ra sự kiện nhờ việc tăng tần suất và công suất các chuyến bay đến Đà Nẵng vào dịp cao điểm du lịch hè. Riêng đêm chung kết, công suất phòng trong thành phố, đặc biệt những nơi gần điểm trình diễn pháo hoa đạt xấp xỉ 100%, điển hình như các khách sạn gần sông Hàn như Novotel Danang Premier Han River, Wyndham Golden Bay Da Nang đạt công suất 100% và đã kín phòng từ rất sớm.

Theo Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, chỉ riêng trong 3 ngày 11-13/7 trước và trong đêm chung kết Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng, tổng số lượng chuyến bay đến Đà Nẵng ước đạt 455 chuyến. Đặc biệt, trong đêm trước chung kết, có tới 159 chuyến bay đến “thành phố sông Hàn”, tăng 30-40% so với ngày trong tuần.

Bầu không khí lễ hội của DIFF 2024.

Đại diện Sun Group, đơn vị đồng hành tổ chức Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng cho biết, tổng số lượng vé đêm chung kết được phân phối ra thị trường là 10.000 vé và tổng 5 đêm thi là 50.000 vé. Đặc biệt năm nay tổng số vé DIFF tăng gần gấp đôi so với năm ngoái song khán đài đều được lấp kín, đặc biệt là vé đêm chung kết đã được bán hết từ trước đó 3 tuần, điều đó khẳng định sức hút ngày càng tăng của DIFF qua các năm.

Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND Tp. Đà Nẵng khẳng định:“Được tổ chức từ năm 2008 đến nay, Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng đã trở thành một sự kiện mang thương hiệu riêng, hấp dẫn của thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, thành phố cũng luôn làm mới mình bằng các sản phẩm văn hóa, du lịch mới mẻ, hấp dẫn để mỗi du khách khi đến đây sẽ cảm nhận được không khí lễ hội, sự kiện luôn tràn ngập tại thành phố biển xinh đẹp, năng động này.".

DIFF 2024 đã tạo nên thương hiệu của Đà Nẵng - điểm đến của các lễ hội và sự kiện hàng đầu Châu Á.

Cùng với nhiều điểm đến nổi tiếng và các sự kiện lễ hội quy mô được tổ chức, Lễ hội Pháo hoa Quốc tế chính là một trong những sự kiện có sức hút mạnh mẽ hàng đầu vào dịp hè của thành phố biển xinh đẹp Đà Nẵng, góp phần làm nên thương hiệu cho thành phố Đà Nẵng – điểm đến của các lễ hội và sự kiện hàng đầu Châu Á./.