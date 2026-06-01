Lễ hội Âm nhạc - Thời trang 2026 ở Quảng Ngãi

01/06/2026

Trong khuôn khổ Lễ hội Du lịch Biển đảo Quảng Ngãi năm 2026, chiều và tối ngày 1/6/2026, tại Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức chuỗi sự kiện đặc sắc, bao gồm Chương trình Carnival "Sắc màu biển đảo Quảng Ngãi" và Lễ hội Thời trang, Âm nhạc với chủ đề “Sắc màu”. Chương trình với sự góp mặt của hơn 300 nghệ sĩ, hoa hậu, người mẫu cùng 3.000 người yêu nghệ thuật.

Đoàn người mẫu tham gia diễu hành trên đường phố. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN

Đoàn lân sư rồng tham gia diễu hành trên đường phố. Ảnh: Đinh Hương - TTXVN