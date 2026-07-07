Khai mạc không gian “Triển lãm giao lưu nghệ thuật Việt- Pháp 2026”
Triển lãm giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật đương đại của 6 họa sĩ Pháp và Việt Nam, thể hiện sự giao thoa và cộng hưởng trong nghệ thuật giữa hai nước.
Sáng 7/7/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14/7), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Trao đổi văn hóa với Pháp khai mạc không gian “Triển lãm giao lưu nghệ thuật Việt - Pháp 2026”, giới thiệu một số tác phẩm mỹ thuật đương đại đặc sắc của 6 họa sĩ Pháp và Việt Nam, thể hiện sự giao thoa, kết nối và cộng hưởng trong nghệ thuật giữa Việt Nam và Pháp.
Xuân Khu