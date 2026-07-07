Khai mạc không gian “Triển lãm giao lưu nghệ thuật Việt- Pháp 2026”

07/07/2026

Triển lãm giới thiệu các tác phẩm mỹ thuật đương đại của 6 họa sĩ Pháp và Việt Nam, thể hiện sự giao thoa và cộng hưởng trong nghệ thuật giữa hai nước.

Sáng 7/7/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm Quốc khánh Cộng hòa Pháp (14/7), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Trao đổi văn hóa với Pháp khai mạc không gian “Triển lãm giao lưu nghệ thuật Việt - Pháp 2026”, giới thiệu một số tác phẩm mỹ thuật đương đại đặc sắc của 6 họa sĩ Pháp và Việt Nam, thể hiện sự giao thoa, kết nối và cộng hưởng trong nghệ thuật giữa Việt Nam và Pháp.

Các họa sĩ có tác phẩm trưng bày giao lưu với khán giả. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Ông Etienne Ranaivoson, Tổng Lãnh sự Cộng hòa Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh và bà Nguyễn Ngọc Lan, Viện trưởng Viện Trao đổi văn hóa với Pháp, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Pháp Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng các họa sĩ có tác phẩm trưng bày. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Xuân Khu