Hội nhập kinh tế - “chìa khóa” đưa Việt Nam bước nhanh, mạnh và bền vững vào kỷ nguyên mới

24/04/2026

Trong dòng chảy lịch sử của dân tộc, mỗi giai đoạn đều cần những cú hích chiến lược để tạo nên bước nhảy vọt. Nếu như "Đổi mới" năm 1986 là cuộc cách mạng về tư duy để giải phóng sức sản xuất, thì hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay chính là "cánh cửa" tất yếu để Việt Nam vươn mình trở thành một quốc gia hùng cường, thịnh vượng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chứng kiến Lễ trao Bản ghi nhớ về nghiên cứu hợp tác tài chính dự án điện hạt nhân giữa Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Việt Nam (PVN) và Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Hàn Quốc (KEPCO), Ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM) và Công ty Bảo hiểm Hàn Quốc (KSURE). Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Nghị quyết số 59-NQ/TW về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới” đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trong tư duy của Đảng ta về đối ngoại và hội nhập quốc tế, nâng tầm đối ngoại và hội nhập quốc tế trở thành nhiệm vụ “trọng yếu, thường xuyên”, là động lực chiến lược để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên mới. Trong đó, việc tăng cường hội nhập kinh tế không còn đơn thuần là việc mở cửa thị trường, mà đã trở thành một trụ cột phát triển, một phương thức để tự cường trong một thế giới đầy biến động.

Hội nhập để thúc đẩy tăng trưởng và nâng tầm vị thế đất nước

Hội nhập kinh tế quốc tế đóng vai trò là hệ điều hành giúp nền kinh tế Việt Nam vận hành nhịp nhàng với dòng chảy toàn cầu. Theo đó, việc mở rộng không gian phát triển với mạng lưới 17 Hiệp định Thương mại tự do (FTA) đã ký kết, Việt Nam đã kết nối với các thị trường chiếm gần 90% GDP toàn cầu. Điều này biến Việt Nam từ một quốc gia thiếu hụt hàng hóa như trước đây thành một "mắt xích" quan trọng trong chuỗi cung ứng thế giới.

Hội nhập cũng là con đường ngắn nhất để tiếp cận vốn FDI, công nghệ tiên tiến, kỹ năng quản trị hiện đại và hấp thụ nguồn lực tinh hoa của nhân loại.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với đoàn doanh nghiệp cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC). Ảnh: Dương Giang – TTXVN

Hội nhập càng sâu, chúng ta càng có điều kiện để đa dạng hóa thị trường, tránh lệ thuộc quá mức vào một đối tác duy nhất, từ đó củng cố sự tự chủ kinh tế. Hay nói cách khác là hội nhập sẽ giúp Việt Nam xây dựng được nền kinh tế độc lập, tự chủ.

Và sâu xa hơn, hội nhập không chỉ nằm ở những con số xuất siêu, mà nằm ở sự thay đổi về chất của cả một quốc gia. Hội nhập quốc tế tạo ra "áp lực tích cực" buộc các cơ quan quản lý và doanh nghiệp phải tự làm mới mình. Để chơi được ở "sân chơi lớn", Việt Nam phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, minh bạch hóa các chính sách và cắt giảm thủ tục hành chính. Đây chính là quá trình nội luật hóa các tiêu chuẩn quốc tế để xây dựng một môi trường kinh doanh công bằng và hiệu quả hơn.

Sự tham gia tích cực vào các tổ chức như WTO, ASEAN hay các hiệp định thế hệ mới như CPTPP, EVFTA đưa tiếng nói của Việt Nam có trọng lượng hơn trên trường quốc tế. Kinh tế mạnh chính là nền tảng để thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và đa phương hóa.

Và hội nhập suy cho cùng là để cải thiện đời sống nhân dân. Nó tạo ra hàng triệu việc làm, tăng thu nhập và giúp người dân được tiếp cận với những giá trị văn hóa, giáo dục và sản phẩm tốt nhất của nhân loại.

Sáng 16/9/2025, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị, trong đó có Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Hội nhập quốc tế trong tình hình mới". Ảnh: TTXVN

Thách thức nhiều nhưng cơ hội cũng rất lớn

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thế giới đang đứng trước những thay đổi căn bản mang tính thời đại, biến đổi sâu sắc về mọi mặt dưới tác động của các chuyển dịch lớn của chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học-công nghệ. Giai đoạn từ nay đến năm 2030 là giai đoạn quan trọng nhất để định hình và xác lập trật tự thế giới mới. Những thay đổi này đang tạo ra một môi trường quốc tế đa chiều hơn, mở ra những vận hội lớn cùng nhiều thách thức lớn cho đất nước. Trong giai đoạn giao thời, quá độ giữa cái cũ và cái mới, các nước vừa và nhỏ thường bị đặt ở thế bị động, không kịp thích ứng. Trong lần chuyển đổi này, nếu không kịp thời bắt nhịp với thế giới, nhận diện và tranh thủ cơ hội để đặt đất nước vào đúng dòng chảy của thời đại trong 10 năm, 20 năm tới, nguy cơ tụt hậu sẽ hiện hữu hơn bao giờ hết.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cùng các đại biểu dự Diễn đàn kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc. Ảnh: Dương Giang – TTXVN

“Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên vươn mình tới thịnh vượng, hùng cường, “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” đòi hỏi phải có tâm thế, vị thế mới và tư duy, cách tiếp cận mới về hội nhập quốc tế. Sự ra đời của Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về “Hội nhập quốc tế trong tình hình mới” là “quyết sách đột phá”, đánh dấu bước ngoặt có tính lịch sử trong quá trình hội nhập của đất nước với việc định vị hội nhập quốc tế là động lực quan trọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Trong đó hội nhập quốc tế chuyển từ tiếp nhận sang đóng góp, từ hội nhập sâu rộng sang hội nhập đầy đủ, từ vị thế một quốc gia đi sau sang trạng thái một quốc gia vươn lên, tiên phong vào những lĩnh vực mới.” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phân tích và nhấn mạnh.

Kinh nghiệm thế giới cho thấy, không có quốc gia nào trở nên giàu có nếu đóng cửa. Để đạt mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045, Việt Nam cần tốc độ tăng trưởng cao và liên tục. Hội nhập chính là giải pháp để duy trì động lực tăng trưởng đó thông qua xuất khẩu và thu hút đầu tư chất lượng cao.

Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến sự cấu trúc lại các chuỗi cung ứng toàn cầu do tác động của địa chính trị, thì Việt Nam đang là điểm đến lý tưởng cho các tập đoàn công nghệ lớn. Nếu không tăng cường hội nhập, nâng cấp hạ tầng và chất lượng nhân lực ngay bây giờ, chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội "trăm năm có một" để tham gia vào những công đoạn giá trị cao như chip bán dẫn hay trí tuệ nhân tạo (AI).

Hội nhập kinh tế sâu rộng sẽ giúp Việt Nam xây dựng được nền kinh tế vững mạnh, độc lập và tự chủ.

Đồng thời, thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ sang kinh tế xanh và kinh tế số. Các rào cản thuế carbon (như CBAM của EU) hay các tiêu chuẩn về phát triển bền vững (ESG) đang hình thành. Việt Nam phải tăng cường hội nhập để cùng tham gia xây dựng luật chơi, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong nước chuyển đổi, tránh bị loại ra khỏi cuộc chơi toàn cầu.

Từ tư duy đến hành động thực tiễn

Để hội nhập thực sự trở thành trụ cột phát triển, Việt Nam cần những nhóm giải pháp đột phá. Đó là chủ động chiến lược, chuyển từ "tham gia" sang "chủ động dẫn dắt" trong một số lĩnh vực phù hợp. Giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống để bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc.

Gắn kết "nội lực" và "ngoại lực". Hội nhập không phải là "phó mặc" cho khu vực FDI. Cần có cơ chế để doanh nghiệp trong nước liên kết, học hỏi và trở thành nhà cung cấp cho các tập đoàn đa quốc gia.

Diễn đàn Kinh tế mùa Thu năm 2025 diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề “Khoa học, công nghệ định hình Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình”. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tập trung vào các lĩnh vực mới, ưu tiên hội nhập trong các lĩnh vực kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và các ngành công nghệ cao. Đây là những "đường đua mới" mà Việt Nam có cơ hội bứt phá nếu biết tận dụng sức mạnh quốc tế.

Đầu tư mạnh mẽ cho giáo dục, đặc biệt là ngoại ngữ và kỹ năng công nghệ, để đào tạo nên nguồn nhân lực chuẩn toàn cầu, để người lao động Việt Nam có thể tự tin làm việc trong môi trường quốc tế.

Hội nhập kinh tế quốc tế là một quá trình vừa hợp tác, vừa đấu tranh, đòi hỏi bản lĩnh và trí tuệ. Việc tăng cường hội nhập kinh tế quốc tế một cách toàn diện, sâu rộng và linh hoạt chính là chìa khóa để Việt Nam không chỉ "hòa nhập" mà còn "vươn mình" đứng vững ở vị trí cao hơn trên bản đồ kinh tế thế giới./.

Việt Nam tiếp tục là điểm sáng thu hút FDI. Ảnh: TTXVN Việt Nam hiện đã thiết lập quan hệ ngoại giao với 194 quốc gia trên thế giới, có quan hệ Đối tác Chiến lược và Đối tác Toàn diện với 34 nước, trong đó có tất cả các thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, các nước lớn; là thành viên tích cực của trên 70 tổ chức khu vực và quốc tế, có quan hệ chính trị, quốc phòng, an ninh phát triển sâu rộng, thực chất. Về kinh tế, Việt Nam đã trở thành một trong 34 nền kinh tế lớn nhất thế giới, quy mô kinh tế tăng gần 100 lần so với năm 1986, thu nhập bình quân đầu người tăng từ dưới 100 USD lên gần 5.000 USD. Việc tham gia các thỏa thuận hợp tác, liên kết kinh tế quốc tế đa tầng nấc, nhất là 17 hiệp định thương mại tự do (FTA) đã gắn kết Việt Nam với hơn 60 nền kinh tế chủ chốt, tham gia sâu hơn vào các chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu, đưa Việt Nam lọt vào nhóm 20 nước có quy mô thương mại lớn nhất thế giới; nằm trong nhóm 20 nền kinh tế thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất thế giới từ năm 2019 đến nay, là một trong 10 quốc gia có lượng kiều hối lớn nhất thế giới.