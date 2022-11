HNH góp phần nâng tầm giá trị Nông sản thực phẩm Việt

23/11/2022

Hiểu được nỗi lo về nguồn gốc thực phẩm an toàn trong cộng đồng, tháng 8/2015, bà Lê Ngọc Thùy đã sáng lập ra Công ty TNHH Nông trại Thực phẩm HNH. Hiện tại Nông trại thực phẩm HNH chuyên cung cấp thực phẩm sạch cho các bếp ăn tập thể như: Trường học, siêu thị , khách sạn, bếp ăn tập thể doanh nghiệp cơ quan… ; chế biến các sản phẩm Ready to Eat healthy theo ẩm thực Nhật Hàn: salad, các sản phẩm từ gia cầm (chân gà sả tắc, chân gà luộc thảo quả...), các sản phẩm cơm cuộn, mỳ trộn ....; sản xuất các sản phẩm Ready to Cook; kinh doanh thực phẩm sạch trên các shop thương mại điện tử như: Tiki, Lazada, Shopee, Sendo…