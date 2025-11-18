Hằng năm, vào mùa Thu, dòng sông Lục Đầu lịch sử trước đền Kiếp Bạc (phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng) lại rộn ràng, vang vọng tiếng trống trận và cờ xí rợp trời. Đây là thời điểm diễn ra Lễ hội quân trên sông Lục Đầu, nghi lễ điểm nhấn đầy uy nghiêm và hoành tráng trong khuôn khổ Lễ hội mùa thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2025. Sự kiện tái hiện khí thế hào hùng của quân dân nhà Trần (1225 - 1400) trong công cuộc giữ nước, thu hút đông đảo người dân và du khách về chiêm ngưỡng và tri ân Đức Thánh Trần.

Tái hiện hào khí Đông A trong Lễ hội quân trên sông Lục Đầu. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Lễ hội quân trên sông Lục Đầu không chỉ là một nghi thức thờ cúng thông thường mà là một cuộc diễn xướng lịch sử được chuẩn bị công phu nhằm mục đích bồi đắp tinh thần yêu nước và giáo dục về bản sắc văn hóa dân tộc. Đây là nghi lễ quan trọng và đặc trưng nhất trong hệ thống các hoạt động tưởng niệm Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn tại đền Kiếp Bạc.

Nghi lễ này là hình bóng thu nhỏ, sống động của các cuộc hội quân, duyệt binh oai hùng của quân đội nhà Trần xưa kia, thể hiện sức mạnh và ý chí quật cường của Hào khí Đông A. Quy mô năm nay tiếp tục được chú trọng với sự tham gia của khoảng 5.000 người, bao gồm nhân dân địa phương, cư dân vùng sông nước Vân Giang, Đông Triều (tỉnh Quảng Ninh) và Kiến An (tỉnh Hải Phòng) cùng với lực lượng nghệ thuật chuyên nghiệp.

Trên bờ, các tiết mục trình diễn khắc họa không khí ngày hội quân và ra trận. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Hình tượng Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn được tái hiện trong nghi thức xuất binh. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam