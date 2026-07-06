Hà Nội: Chương trình hòa nhạc ngoài trời "Crescendo - Giao hưởng kết nối"

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Liên hoan Âm nhạc quốc tế Crescendo 2026, nhằm đưa nghệ thuật giao hưởng đến gần hơn với công chúng, đồng thời quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, Thành phố Sáng tạo và điểm đến của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế.

Tối 4/7/2026, chương trình hòa nhạc ngoài trời "Crescendo - Giao hưởng kết nối" do UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chủ trì, Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long phối hợp với Công ty Cổ phần Biểu diễn Âm nhạc Nghệ thuật Tỏa Sáng tổ chức tại khu vực Nhà Bát Giác, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Đây là một trong những sự kiện nghệ thuật trọng điểm thuộc khuôn khổ Liên hoan Âm nhạc quốc tế Crescendo 2026, nhằm đưa nghệ thuật giao hưởng đến gần hơn với công chúng, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình, Thành phố Sáng tạo và điểm đến của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật mang tầm quốc tế.