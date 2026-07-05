Giữ hồn văn hóa Khmer giữa nhịp sống hiện đại

05/07/2026

Giữa nhịp sống hiện đại, những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer vẫn được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ.

Trong không gian linh thiêng của các ngôi chùa Khmer, tiếng trống Chhay-dăm rộn rã, âm thanh dàn nhạc ngũ âm vang vọng cùng những điệu múa dân gian và nghệ thuật sân khấu mặt nạ truyền thống tiếp tục hiện diện như những biểu tượng sống động của bản sắc dân tộc. Không chỉ là hoạt động biểu diễn, việc các nghệ nhân và thanh thiếu niên cùng tham gia thực hành, học tập các loại hình nghệ thuật truyền thống đã góp phần nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc, tạo cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.

Những hình ảnh ấy cho thấy nỗ lực của cộng đồng Khmer trong việc bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời khẳng định sức sống bền bỉ của bản sắc văn hóa Khmer trong dòng chảy phát triển và hội nhập của xã hội hiện đại.

Các thành viên trẻ tuổi của đội vũ kịch dân gian người Khmer xã Ô Lâm (An Giang). Ảnh: Khánh Hoà – TTXVN