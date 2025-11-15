Festival bảo tồn và phát triển Làng nghề Quốc tế 2025: Nơi tinh hoa thủ công hội tụ và lan tỏa

Buổi lễ quy tụ đông đảo lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và khách mời quốc tế. Trong đó có Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng; cùng lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành Trung ương. Phía Hà Nội có Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đặc biệt là sự hiện diện của ông Sundeep Kumar - Phó Chủ tịch Hội đồng Thủ công thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương; bà Jude van der Merwe - Chủ tịch Liên minh Thủ công châu Á - Thái Bình Dương; bà Barbara Velasco Hermader - Chủ tịch Hội đồng Thủ công thế giới khu vực Mỹ Latinh, cùng đại diện 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ toàn cầu, nhấn mạnh tầm vóc quốc tế của Festival năm nay.

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Diễn ra từ ngày 14 đến 18/11 tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long, Festival 2025 mở ra 350 gian hàng trưng bày, trình diễn và tạo tác sản phẩm tiêu biểu của Hà Nội, các tỉnh trong nước và bạn bè quốc tế. Chủ đề “Bảo tồn – Phát triển – Hội nhập” được thể hiện qua các không gian: Bảo tồn, Phát triển, Hội nhập quốc tế, OCOP và ẩm thực.

Dù mang đậm tinh thần lễ hội làng nghề, sự kiện năm nay còn được tô điểm bởi “Lễ hội Hoa”, tạo nên một tổng hòa nghệ thuật độc đáo. Những sắc hoa rực rỡ hòa cùng bàn tay tài hoa của nghệ nhân năm châu tạo nên bức tranh vừa truyền thống vừa đương đại, lan tỏa thông điệp: văn hóa và sáng tạo, kết nối để lan tỏa, hội nhập để phát triển.