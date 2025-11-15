Festival bảo tồn và phát triển Làng nghề Quốc tế 2025: Nơi tinh hoa thủ công hội tụ và lan tỏa
Tối 14/11, trong không gian linh thiêng của Hoàng thành Thăng Long - Di sản Thế giới UNESCO, Festival bảo tồn và phát triển Làng nghề Quốc tế 2025 chính thức khai mạc. Sự kiện do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức, đánh dấu một cột mốc đặc biệt: kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập ngành Nông nghiệp và Môi trường (14/11/1945-14/11/2025), chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, và hướng tới Đại hội XIV của Đảng.
Buổi lễ quy tụ đông đảo lãnh đạo cấp cao của Việt Nam và khách mời quốc tế. Trong đó có Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng; cùng lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành Trung ương. Phía Hà Nội có Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Quyền cùng đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đặc biệt là sự hiện diện của ông Sundeep Kumar - Phó Chủ tịch Hội đồng Thủ công thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương; bà Jude van der Merwe - Chủ tịch Liên minh Thủ công châu Á - Thái Bình Dương; bà Barbara Velasco Hermader - Chủ tịch Hội đồng Thủ công thế giới khu vực Mỹ Latinh, cùng đại diện 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ toàn cầu, nhấn mạnh tầm vóc quốc tế của Festival năm nay.
Diễn ra từ ngày 14 đến 18/11 tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long, Festival 2025 mở ra 350 gian hàng trưng bày, trình diễn và tạo tác sản phẩm tiêu biểu của Hà Nội, các tỉnh trong nước và bạn bè quốc tế. Chủ đề “Bảo tồn – Phát triển – Hội nhập” được thể hiện qua các không gian: Bảo tồn, Phát triển, Hội nhập quốc tế, OCOP và ẩm thực.
Dù mang đậm tinh thần lễ hội làng nghề, sự kiện năm nay còn được tô điểm bởi “Lễ hội Hoa”, tạo nên một tổng hòa nghệ thuật độc đáo. Những sắc hoa rực rỡ hòa cùng bàn tay tài hoa của nghệ nhân năm châu tạo nên bức tranh vừa truyền thống vừa đương đại, lan tỏa thông điệp: văn hóa và sáng tạo, kết nối để lan tỏa, hội nhập để phát triển.
Hàng loạt hoạt động điểm nhấn diễn ra xuyên suốt: Hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam với gần 500 tác phẩm; lễ rước tổ nghề và tôn vinh nghệ nhân; hội thảo chuyên đề; diễn đàn giao lưu quốc tế; triển lãm du lịch làng nghề, kinh tế xanh, Net-Zero, chuyển đổi số; cùng không gian giao lưu nghệ nhân - nghệ sĩ quốc tế. Tất cả biến Festival thành một “diễn đàn văn hóa toàn cầu” nơi tinh hoa thủ công được chia sẻ, học hỏi và lan tỏa không biên giới.
Hà Nội từ lâu là “mảnh đất trăm nghề”, nơi hội tụ hơn 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó 337 làng nghề đã được công nhận. Đây là nền tảng để Thủ đô trở thành trung tâm sáng tạo của thủ công mỹ nghệ Việt Nam.
Năm 2024, hai làng nghề Bát Tràng và Vạn Phúc chính thức trở thành thành viên của Mạng lưới các thành phố thủ công sáng tạo trên thế giới, những đại diện đầu tiên của Việt Nam đạt được danh hiệu này. Tại Festival 2025, Hội đồng Thủ công thế giới tiếp tục thẩm định hai làng nghề Sơn Đồng và Chuyên Mỹ, mở ra kỳ vọng Hà Nội sẽ có thêm làng nghề được vinh danh trên bản đồ sáng tạo toàn cầu.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Đức Trung khẳng định Festival “không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm tinh hoa, mà còn là không gian giao lưu, chia sẻ, học hỏi và kết nối thương mại”. Ông nhấn mạnh giá trị của văn hóa ẩm thực OCOP, nơi mỗi món ăn là một “bản sắc kể chuyện”, kết nối văn hóa – con người – thiên nhiên. Với chiến lược phát triển bền vững, Hà Nội tiếp tục thực thi định hướng: vừa bảo tồn di sản, vừa kiến tạo giá trị mới, đưa văn hóa trở thành nguồn lực phát triển.
Từ những câu ca dao quen thuộc “Chiếu Nga Sơn, gạch Bát Tràng - Vải tơ Nam Định, lụa hàng Hà Đông”, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng gợi lại chiều sâu của văn hóa nghề Việt. Ông nhấn mạnh: sản phẩm thủ công không chỉ là sinh kế mà là “linh hồn của văn hóa dân tộc”; mỗi nghề, mỗi làng là “một trang văn hóa, một biểu tượng của vùng đất”.
Với khoảng 600.000 cơ sở sản xuất, tạo việc làm cho 2,1 triệu lao động, trong đó có nhiều nghệ nhân cao tuổi và người khuyết tật - khu vực ngành nghề nông thôn đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội. Kim ngạch xuất khẩu sản phẩm thủ công mỹ nghệ năm 2024 đạt hơn 2,3 tỷ USD, cho thấy sức sống bền bỉ và tiềm năng to lớn của ngành.
Ông Võ Văn Hưng khẳng định Festival 2025 không chỉ là ngày hội văn hóa - thương mại, mà còn là cầu nối hợp tác sáng tạo và phát triển bền vững, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị sản phẩm và xây dựng nông thôn Việt Nam “ngày càng giàu đẹp, văn minh”.
Festival 2025 đón chào sự góp mặt của nhiều nền văn hóa có nghề thủ công lâu đời: gốm Nhật Bản, lụa Thái Lan, chạm bạc Lào, thổ cẩm Indonesia, điêu khắc gỗ Ấn Độ, thêu tay Pháp, dệt truyền thống châu Phi… Mỗi sản phẩm như một “đại sứ văn hóa”, mang theo câu chuyện lịch sử, đời sống và tinh thần sáng tạo của từng quốc gia.
Không gian tôn vinh, giới thiệu các làng nghề đạt chuẩn quốc tế; không gian di sản và bảo tồn đưa người xem vào hành trình khám phá giấy dó Yên Thái, dệt the La Khê, tranh Kim Hoàng, đậu bạc Định Công, diều Bá Dương Nội…, những tên tuổi đã trở thành niềm tự hào của thủ công Việt Nam.
Với quy mô hơn 4.000m² và sự tham gia của hàng nghìn nghệ nhân, doanh nhân, chuyên gia, công chúng quốc tế, Festival trở thành hoạt động đối ngoại nhân dân tiêu biểu, khẳng định đường lối của Việt Nam: “Chủ động - Tích cực - Sáng tạo - Là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế”.
Trong suốt 5 ngày diễn ra, Festival 2025 là nhịp cầu đưa quá khứ đến gần hiện tại, đưa sáng tạo đến gần công chúng và đưa văn hóa Việt Nam đến gần bạn bè thế giới. Tại lễ khai mạc, Ban tổ chức đã trao giải cho các tác giả đạt thành tích tại Hội thi Sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam và Hội thi Làng nghề Hà Nội 2025 - những nghệ nhân tiếp tục viết tiếp câu chuyện dài hơi của nghề thủ công.
Từ Hoàng thành Thăng Long, nơi chất chứa lớp trầm tích văn hóa nghìn năm, Festival lan tỏa thông điệp mạnh mẽ: giữ gìn di sản chính là bảo tồn ký ức cộng đồng, còn sáng tạo là cách để di sản sống tiếp trong đời sống đương đại.
Festival bảo tồn và phát triển Làng nghề Quốc tế 2025 không chỉ tôn vinh những giá trị truyền thống mà còn khơi gợi một tương lai nơi văn hóa, kinh tế và sáng tạo hội tụ vì một Việt Nam hội nhập, bền vững và đầy tự tin trên bản đồ văn hóa thế giới.
Bài và ảnh: Trần Thanh Giang