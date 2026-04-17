Festival AmsÉlan 2026 - nơi học sinh được trải nghiệm nghệ thuật và thực hành tiếng Pháp

17/04/2026

Mới đây, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tổ chức Festival nghệ thuật biểu diễn AmsÉlan 2026. Đây là hoạt động giàu ý nghĩa của khối Pháp ngữ, không chỉ tạo cơ hội để học sinh khám phá bản thân và phát triển kỹ năng biểu đạt qua nghệ thuật, mà còn là một môi trường thực hành tiếng Pháp hiệu quả thông qua trải nghiệm “làm thật – nói thật – trình diễn thật”.

Chương trình Festival AmsÉlan 2026 là hoạt động giàu ý nghĩa, tạo cơ hội để các em học sinh khám phá bản thân và phát triển ngôn ngữ thông qua nghệ thuật.

Festival AmsÉlan 2026 có sự tham gia của 185 em học sinh khối 10 và 11 đến từ các lớp tiếng Pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh Quảng Ninh, Nghệ An. Các em học sinh được chia thành 5 nhóm tương ứng với 5 bộ môn nghệ thuật: kịch, kịch ứng tác, hợp xướng, nhảy, xiếc. Trong suốt thời gian tập luyện và tham gia sự kiện, các nhóm làm việc dưới sự hướng dẫn của các nghệ sĩ kịch người Pháp đến từ xưởng kịch ATH cùng với hai nghệ sĩ chuyên về xiếc và múa đương đại của Việt Nam. Nhờ đó, học sinh không chỉ được rèn luyện trong khuôn khổ nhà trường mà còn có cơ hội tiếp cận phương pháp làm nghề và tinh thần sáng tạo từ các nghệ sĩ.

Học sinh tham gia luyện tập biểu đạt hình thể dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ, tạo không khí sôi nổi và gắn kết.

Giảng viên kịch nói người Pháp trực tiếp hướng dẫn cho học sinh trong giờ học nghệ thuật biểu diễn, góp phần mang đến trải nghiệm thực tế và phương pháp làm nghề chuyên nghiệp tại Festival AmsÉlan 2026.

Việc quy tụ học sinh từ nhiều vùng miền tạo nên một không gian giao lưu và chia sẻ giàu tính tương tác. Qua các phần học, tập luyện và biểu diễn, học sinh được bồi dưỡng nhiều năng lực quan trọng như: làm việc nhóm, lắng nghe – phản hồi, khả năng thích nghi khi làm trong môi trường đa văn hóa, đồng thời tăng cường sự gắn kết và hợp tác giữa các bạn học.

Phát biểu tại lễ khai mạc Festival, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, cựu Amser, cựu giáo viên tiếng Pháp trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, hiện đang công tác tại Vụ Giáo dục Phổ thông, đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo, cho rằng Festival đã bước đầu triển khai rất tốt tinh thần của Công văn số 5215/BGDĐT-GDPT về việc mời nghệ nhân, nghệ sĩ tham gia vào các hoạt động trong nhà trường phổ thông. Theo bà, sự tham gia của các nghệ sĩ trong chương trình lần này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng các tiết mục biểu diễn mà còn tạo cho học sinh những trải nghiệm thực tế từ những người làm nghề, từ đó khơi dậy cảm hứng, nuôi dưỡng đam mê học tập và tinh thần theo đuổi giá trị nghệ thuật.

Học sinh tự tin trình bày ý tưởng và phối hợp cùng bạn bè trong các hoạt động nghệ thuật, góp phần phát triển kỹ năng biểu đạt cá nhân.

Học sinh các lớp tiếng Pháp đến từ nhiều tỉnh, thành tham gia hoạt động nhóm ngoài trời tại Festival AmsÉlan 2026, tạo không gian giao lưu, kết nối và phát triển kỹ năng làm việc nhóm.

Em Nguyễn Minh Tuấn, lớp 10 Pháp 2, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, thành viên của nhóm kịch tại Festival chia sẻ: “Sau buổi học kịch hôm nay em cảm thấy rất vui và thoải mái. Thầy dạy rất nhiệt tình, dễ hiểu khiến em cảm thấy tự tin hơn.”.

Điểm đáng chú ý là Festival sử dụng hoàn toàn tiếng Pháp trong hoạt động biểu diễn, tạo môi trường học tập thực hành hiệu quả và tự nhiên đối với học sinh. Ở nội dung kịch ứng tác, ngôn ngữ không chỉ là công cụ để đọc – học thuộc mà trở thành phương tiện để phản ứng trước tình huống. Anh Quentin Delorme, giáo viên nhóm kịch ứng tác, cho biết: “Kịch ứng tác đòi hỏi học sinh phải tìm cách thể hiện bản thân trong các tình huống cụ thể. Điều này tạo thuận lợi cho việc vận dụng tiếng Pháp vào cuộc sống hàng ngày.”

Dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ quốc tế, học sinh nhóm Hợp xướng vừa rèn kỹ năng thanh nhạc vừa phát triển khả năng giao tiếp tiếng Pháp.

Các em học sinh được thử sức với bộ môn nghệ thuật xiếc

Chị Marianne Seguin, giáo viên nghệ thuật biểu diễn, phụ trách nhóm Hợp xướng, cho rằng một trong những yếu tố quan trọng giúp học sinh tự tin giao tiếp tiếng Pháp nằm ở tinh thần “dám nói sai”. Trong lớp học, chị muốn các em học sinh hiểu rằng mắc lỗi khi nói không phải là “vấn đề lớn”, mà là một phần tự nhiên của quá trình học tập, bởi khi được phép sai, học sinh sẽ dám thử, dám thể hiện bản thân, từ đó tiến bộ nhanh hơn.

Em Nguyễn Minh Hằng, học sinh lớp 11 trường THPT chuyên Hạ Long, vui mừng chia sẻ: “Festival cho em cơ hội được thực hành nói tiếng Pháp với các thầy cô người Pháp. Trong giờ học Hợp xướng em sử dụng tiếng Pháp một cách tự nhiên mà không gặp khó khăn gì.”.

Học sinh tỏa sáng trên sân khấu với phong thái tự tin, cho thấy sự trưởng thành sau quá trình luyện tập cùng các nghệ sĩ.

Festival AmsÉlan 2026 mang đến cơ hội để học sinh không chỉ học ngôn ngữ mà còn rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh và tinh thần kết nối trong môi trường quốc tế.

Festival AmsÉlan 2026 khép lại với những tiết mục nghệ thuật thú vị, giàu tính sáng tạo. Chính cái tên của lễ hội, “Élan” đã truyền tải tinh thần của sự kiện: một động lực, một nguồn năng lượng hướng về tương lai. Thông qua chương trình, học sinh khối Pháp ngữ được khuyến khích nuôi dưỡng sự tự tin, phát huy khả năng sáng tạo và rèn luyện năng lực để trưởng thành trong môi trường đa văn hóa. Đặc biệt, AmsÉlan 2026 là một minh chứng cụ thể, giàu sức thuyết phục cho mô hình tích hợp nghệ thuật, ngôn ngữ và giao lưu trong giáo dục nhà trường để mỗi học sinh không chỉ học, mà còn được sống cùng trải nghiệm, học từ nghệ thuật và học cách kết nối./.