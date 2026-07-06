Đội K92, K93 tỉnh An Giang hoàn thành tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

06/07/2026

Trong mùa khô 2025-2026, hai đội đã quy tập được 170 hài cốt liệt sỹ, trong đó 128 hài cốt tại Campuchia, 42 hài cốt trên địa bàn tỉnh An Giang và xác định được danh tính 1 liệt sỹ.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang đón đội K92 hoàn thành nhiệm vụ về nước. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Sáng 6/7/2026, tại Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang tổ chức đón Đội K92 hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Vương quốc Campuchia, giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026), trở về nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi lễ. Tham dự có đại biểu Ban Chỉ đạo quốc gia 515, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 9.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh An Giang dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Từ năm 2001 đến nay, Đội K92 và Đội K93 đã tìm kiếm, quy tập được 6.871 hài cốt liệt sỹ, gồm 4.414 hài cốt tại Campuchia (trong đó có 368 hài cốt đã xác định danh tính) và 2.457 hài cốt trên địa bàn tỉnh An Giang (trong đó 214 hài cốt liệt sỹ đã xác định danh tính).

Văn Sĩ