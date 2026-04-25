Chàng trai người Dao nâng tầm chè Shan tuyết trên dãy Tây Côn Lĩnh

Dưới chân dãy Tây Côn Lĩnh, chàng trai người Dao Bàn Văn Hiệu (sinh năm 1995, thôn Lùng Đoóc, xã biên giới Thanh Thủy, Tuyên Quang) ngày ngày miệt mài tạo ra những sản phẩm chè Shan tuyết cổ thụ bằng tâm huyết và phương thức bài bản. Từ những ngày đầu sản xuất đơn lẻ, Hiệu đã mạnh dạn thành lập Hợp tác xã Thanh Thủy Chè, từng bước nâng cao giá trị, ổn định đầu ra, góp phần tăng thu nhập cho người dân.

Sao chè thủ công, Bàn Văn Hiệu miệt mài tạo ra những sản phẩm chè Shan tuyết chất lượng. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

* Từ nương chè bấp bênh đến liên kết làm ăn

Men theo con đường ngoằn ngoèo vào thôn Lùng Đoóc (xã biên giới Thanh Thủy), trên triền núi cao, rừng chè Shan tuyết cổ thụ hàng trăm năm tuổi hiện ra giữa đại ngàn. Trên những thân cây phủ rêu phong, những người đàn ông, phụ nữ Dao trong trang phục truyền thống miệt mài hái từng búp chè non.

Sinh ra và lớn lên cùng cây chè, Bàn Văn Hiệu thấu hiểu những nhọc nhằn của người làm chè nơi đây. Trước kia, dù chè có chất lượng tốt, nhưng sản xuất nhỏ lẻ khiến người dân luôn bị động. Mỗi vụ thu hái xong lại thấp thỏm chờ thương lái, giá cả lên xuống thất thường, có khi phải bán vội, bán rẻ. Hiệu chia sẻ: “Có những thời điểm chè làm ra nhiều nhưng không có đầu ra ổn định, bà con rất vất vả. Nếu cứ làm riêng lẻ thì khó phát triển lâu dài”.

Từ những trăn trở về đầu ra cho sản phẩm của bà con, năm 2023, anh đã đứng ra vận động người dân liên kết, thành lập Hợp tác xã Thanh Thủy Chè. Hợp tác xã trở thành cầu nối quan trọng, thu mua chè tươi do người dân thu hái; đồng thời tổ chức sản xuất, chế biến thành các sản phẩm chè Shan tuyết cổ thụ chất lượng. Qua đó, góp phần ổn định đầu ra, từng bước nâng cao giá trị và xây dựng thương hiệu chè của địa phương.