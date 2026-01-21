Cá kho làng Vũ Đại: Mang hương vị truyền thống Việt ra thế giới

21/01/2026

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, Cá kho Làng Vũ Đại (xã Nam Lý, tỉnh Ninh Bình) lại nhộn nhịp sản xuất phục vụ thực khách trong nước và kiều bào trên thế giới. Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân Ninh Bình mà còn là minh chứng cho sự phát triển và hội nhập của ẩm thực Việt Nam.

Cá kho Làng Vũ Đại không chỉ là một món ăn dân dã mà còn là biểu tượng văn hóa, gắn liền với câu chuyện của vùng quê Hà Nam hơn trăm năm tuổi. Xuất phát từ những gia đình nghèo khó, mong muốn có một món ăn ngon để dâng cúng tổ tiên trong dịp lễ Tết, món cá kho đã dần được hoàn thiện qua nhiều thế hệ, trở thành đặc sản nức tiếng cả nước. Ngày nay, dù cuộc sống có nhiều thay đổi, bí quyết kho cá gia truyền vẫn được gìn giữ gần như nguyên vẹn, từ khâu chọn nguyên liệu đến quy trình chế biến kỳ công.

Sự hấp dẫn của cá kho Làng Vũ Đại nằm ở quy trình chế biến tỉ mỉ, cầu kỳ và tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn truyền thống. Cá trắm đen là nguyên liệu chính, thường là những con cá khỏe mạnh, trọng lượng từ 5-8kg, thịt dày, chắc và ít xương dăm. Niêu đất phải là loại dày dặn, giữ nhiệt tốt, thường được nhập từ Thanh Hóa. Củi kho là củi nhãn, cho lửa cháy đượm, ít khói và giúp khử mùi đất nung.

Bên cạnh các gia vị quen thuộc như riềng, gừng, hành, tiêu, ớt, món cá kho còn có thêm nước cốt cua đồng và nước mắm cốt, tạo nên hương vị đậm đà, thanh ngọt tự nhiên mà không nơi nào có được.

Quy trình kho ở Làng Vũ Đại cũng rất công phu. Cá được làm sạch, cắt khoanh lớn và ướp gia vị. Sau đó, cá được kho liên tục trên bếp lửa liu riu từ 10 đến 12 giờ, thậm chí có nơi kho đến 16-20 tiếng. Người kho phải canh lửa đều tay, thường xuyên thêm nước khi gần cạn để cá chín nhừ, thấm đẫm gia vị mà không bị cháy hay nát. Đặc biệt, sau khi kho xong, niêu cá chỉ còn một lớp nước sánh đặc, màu nâu cánh gián óng đẹp.

Những ngày cuối năm, không khí Làng Vũ Đại trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các xưởng kho cá đỏ lửa thâu đêm để kịp hoàn thành hàng ngàn niêu cá đã được đặt trước. Dù phải đối mặt với khối lượng công việc khổng lồ, các nghệ nhân vẫn giữ vững sự tâm huyết, đảm bảo từng niêu cá đến tay khách hàng đều đạt chất lượng tốt nhất.

Nhiều cơ sở đã đầu tư cải tiến quy trình sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời chú trọng đến khâu đóng gói hút chân không, hộp quà sang trọng để đáp ứng nhu cầu biếu tặng ngày càng tăng. Giá mỗi niêu cá kho Làng Vũ Đại dao động từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng, tùy thuộc vào kích thước và trọng lượng cá.

Nét đặc trưng của cá kho làng Vũ Đại gốc là phải kho bằng nồi đất Nghệ An, vung đậy từ Thanh Hóa, củi nhãn mà người dân nơi đây thường có câu truyền miệng: Nồi Nghệ An, vung Thanh Hóa, cá Đại Hoàng. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Cá kho Làng Vũ Đại không chỉ là món ăn ngon mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Nó thể hiện sự kết nối giữa các thế hệ, là biểu tượng của sự ấm cúng, đoàn viên trong mỗi bữa cơm gia đình ngày Tết. Món ăn này còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa ẩm thực truyền thống của dân tộc, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch địa phương.



Món cá kho Làng Vũ Đại, một biểu tượng ẩm thực của tỉnh Ninh Bình, không chỉ làm say lòng biết bao thực khách trong nước mà còn đang từng bước chinh phục thị trường quốc tế. Với quy trình chế biến công phu và hương vị đậm đà khó quên, cá kho Làng Vũ Đại đã trở thành một trong những đặc sản Việt Nam được ưa chuộng và xuất khẩu ra nước ngoài, mang theo câu chuyện văn hóa và tinh hoa ẩm thực dân tộc.

Niêu cá kho Làng Vũ Đại đã vượt qua giới hạn địa lý, tìm đường đến với cộng đồng người Việt sinh sống tại các quốc gia như Mỹ, Anh, Úc, Canada, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều nước châu Âu khác. Sự đón nhận nồng nhiệt từ bà con Việt kiều chính là minh chứng rõ nét cho sức hút của món ăn quê nhà nơi xứ người.

Từ một sản phẩm phục vụ nhu cầu địa phương, cá kho đã trở thành đặc sản nổi tiếng cả nước và quốc tế, được chứng nhận OCOP và hiện diện ngày càng rộng rãi trên thị trường. Ảnh: Trọng Đạt-TTXVN

Nhiều thương hiệu uy tín như DASAVINA, Cá Kho Hoàng Thơ, hay các cơ sở tại Làng Vũ Đại đã không ngừng nỗ lực để đưa sản phẩm cá kho đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Quá trình này đòi hỏi sự tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn thực phẩm, nguồn gốc xuất xứ, nhãn mác và quy trình đóng gói. Việc cá kho Làng Vũ Đại trở thành món ăn được xuất khẩu cho thấy sự đầu tư bài bản và khát vọng lan tỏa văn hóa ẩm thực Việt Nam ra thế giới.



Việc xuất khẩu cá kho Làng Vũ Đại không chỉ mang lại lợi ích kinh tế cho người dân địa phương mà còn góp phần quảng bá hình ảnh ẩm thực Việt Nam trên bản đồ thế giới. Điều này mở ra cơ hội phát triển cho ngành nông sản và du lịch, thu hút sự quan tâm của du khách quốc tế đến với vùng đất Ninh Bình./.