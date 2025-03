Bánh đậu xanh Hội An

07/03/2025

Bánh đậu xanh Hội An từ lâu đã là món quà quý giá mà bất cứ ai đã ghé đến Hội An đều chọn nó như một món quà nhỏ mang về để tặng người thân, bạn bè. Nó hấp dẫn không chỉ người lớn mà còn là món ăn vặt được nhiều trẻ nhỏ yêu thích. Khi thưởng thức bạn sẽ cảm nhận được độ giòn rụm như tan trong miệng của lớp vỏ, khi cắn đến nhân thì mềm mềm ngọt ngọt cực hấp dẫn, lớp vỏ giòn cùng nhân mềm mang đến một cảm giác vừa lạ vừa ngon khiến bạn chỉ muốn ăn hoài. Bánh đậu xanh đã có từ lâu đời, đến hôm nay tại Hội An vẫn còn nhiều gia đình giữ truyền thống làm bánh đậu xanh với nhiều bí quyết và công thức gia truyền đầy độc đáo và thú vị.