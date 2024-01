ASEAN - Nhật Bản: Chung ý chí và hành động vì môi trường

Ngày 4/3/2023, Hội nghị Bộ trưởng “Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 Châu Á” (AZEC) khai mạc tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Đây là hội nghị đầu tiên được

tổ chức theo sáng kiến do Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đề xuất tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tháng 1/2022 nhằm thúc đẩy việc cắt giảm phát thải carbon, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững ở châu Á. Đoàn đại biểu Việt Nam do Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trườngTrần Hồng Hà dẫn đầu. Ảnh: TTXVN