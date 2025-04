Pueblos artesanales del norte: de la tradición a la modernidad

06/04/2025

Las características culturales y la vida en las aldeas artesanales del delta del río Rojo se han formado y evolucionado a lo largo de la historia de la nación. En su libro “Los oficios tradicionales de Vietnam”, el profesor Pham Con Son escribió: “Las aldeas artesanales eran antiguas unidades administrativas, densamente pobladas, con una vida organizada y costumbres propias. La base sólida de las aldeas artesanales radica en la combinación de trabajo colectivo, desarrollo económico y preservación de la identidad cultural y las características locales”.

La elaboración de seda en la aldea de Co Chat, en Nam Dinh, se remonta a la dinastía Tran (siglo XIII). Después de generaciones de enseñanza y práctica, Co Chat es ahora uno de los pocos pueblos que aún elaboran la seda utilizando métodos artesanales tradicionales.

Los pueblos artesanales del norte de Vietnam tienen orígenes ancestrales, y muchos de ellos han existido y prosperado durante siglos. Cada comunidad suele estar asociada a uno o más oficios, como la cerámica, el bordado, la cestería, la fabricación de sombreros, papel y muchas otras formas de arte. Cada oficio tiene su propia historia y secretos, transmitidos de generación en generación.

Pueblo artesanal de Son Dong (Hanói), famoso entre las provincias norteñas por especializarse en la talla de madera tradicional, la fabricación de estatuas de Buda y artículos de culto.

A lo largo del tiempo, aunque algunas aldeas artesanales se han perdido, la región ha conservado muchas otras que mantienen viva la tradición. Entre las más famosas se encuentran los “cuatro pilares” de la artesanía en la antigua Thang Long: Linh hoa Yen Thai, la cerámica de Bat Trang, los orfebres de Dinh Cong y los fundidores de bronce de Ngu Xa.

El pueblo artesanal de fundición de hierro de My Dong (Hai Phong) ha existido durante cientos de años. A través de altibajos, la localidad continúa desarrollándose, proporcionando empleo a miles de trabajadores. FOTO: TRAN THE PHONG

La aldea de Kieu Ky (Hanói), establecida en el siglo XIV, se especializa en la fabricación de estatuas de Buda, paneles lacados y pinturas de laca dorada. FOTO: KHANH LONG/VNP

Los nombres de sitios como Ngu Xa, renombrado por su fundición de bronce, Dinh Cong por su joyería, Phu Vinh por sus productos de bambú, Thach Xa por la confección de libélulas de bambú, Chuong por sus sombreros cónicos, Ha Thai por su laca, Chang Son por sus abanicos, Dao Thuc por sus títeres acuáticos, Tay Tuu por sus flores y Quat Dong por su bordado, han sido reconocidos a nivel nacional durante mucho tiempo. En particular, los productos de muchas aldeas, como la seda de Van Phuc, la cerámica de Bat Trang o el com (arroz glutinoso verde) de Me Tri, han sido distinguidos como marcas nacionales.

Además de Thang Long-Hanói, Nam Dinh también es conocida como “tierra de cientos de oficios”. La provincia cuenta con centenas de pueblos artesanales de historia centenaria, concentrados en antiguas regiones, como las aldeas de fundición de bronce de Tong Xa, la de talla de madera de La Xuyen, de laca de Cat Dang (distrito de Y Yen), de cestería de Vinh Hao (distrito de Vu Ban), de plantas ornamentales de Vi Khe, de títeres acuáticos de Ban Thach, de fabricación de turbantes de Giap Nhat (distrito de Nam Truc), de sericultura de Co Chat y de tejido de Cu Tru (distrito de Truc Ninh).

El pueblo de Phu Lang (Bac Ninh), fundado en el siglo XIV, se dedica a productos de cerámica vidriada, como el vidriado de piel de anguila, amarillo claro, amarillo oscuro y marrón dorado. FOTO: TRAN THE PHONG

Mujeres y hombres, altamente cualificados, trabajan día y noche para preservar y desarrollar las tradiciones. Son ellos quienes mantienen viva la llama de la pasión por el oficio y transmiten sus conocimientos a las nuevas generaciones.

Actualmente, muchos hogares productores han invertido en maquinaria y equipos para la producción industrial en el pueblo artesanal de tejido de Phung Xa (Hanói). FOTO: CONG DAT/VNP