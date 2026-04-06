Cien años del oficio salinero en Sa Huynh

06/04/2026

Los registros históricos indican que, desde la época colonial francesa, la sal de Sa Huynh se convirtió en un producto muy apreciado en Europa. En ese entonces, grandes cantidades eran transportadas hacia la metrópoli. Hoy, esos mismos cristales de sal —a veces “dulces”, a veces “amargos”— siguen siendo fruto de los salineros del barrio de Pho Thach (Quang Ngai), quienes preservan y desarrollan una actividad transmitida de generación en generación.

El nombre Sa Huynh proviene originalmente de “Sa Hoang”, que significa “arena dorada”. A diferencia de otras zonas costeras, allí esas particulas poseen un brillo característico. Según los habitantes mayores, la denominación cambió para evitar coincidir con el nombre del señor Nguyen Hoang durante la dinastía Nguyen. Fue también en ese periodo cuando Sa Huynh adquirió importancia estratégica en la defensa marítima y la producción de sal comenzó a consolidarse. La sal no solo abastecía a las provincias del centro, sino que también cruzaba el paso de An Khe hacia la Altiplanicie Occidental.

Diversos estudios sostienen que los franceses estructuraron las salinas de Sa Huynh siguiendo modelos similares a los de Europa. Durante la colonización, su explotación estuvo estrictamente controlada: la sal se transportaba por carretera y ferrocarril, y se exportaba como un producto valioso bajo monopolio colonial, con volúmenes de hasta 7 000 toneladas anuales. Toda actividad independiente era considerada ilegal. Según los documentos conservados en la Escuela Francesa del Lejano Oriente, la sal de Sa Huynh fue conocida como el “oro blanco” de An Nam.

En la actualidad, las salinas de Sa Huynh, en el barrio de Pho Thach, reúnen a unas 550 familias con cerca de 2 000 personas dedicadas al oficio salinero. Con más de 120 hectáreas de extensión, la producción anual oscila entre 8 000 y 9 000 toneladas, concentrándose la temporada entre marzo y septiembre.

Las condiciones naturales favorecen esta actividad: la elevada salinidad del mar y el ritmo de las mareas determinan el trabajo diario. Se trata de un oficio exigente, que obliga a laborar durante largas horas bajo el intenso sol del centro de Vietnam.

A lo largo del tiempo, la actividad salinera en el lugar ha atravesado numerosos altibajos. Hubo etapas en que la localidad era conocida como el “pueblo de la sal amarga”, debido a los bajos ingresos y a la dureza de la vida. La inestabilidad de los precios y la ausencia de una marca reconocida agravaban aún más las dificultades.

Un punto de inflexión se produjo el 17 de septiembre de 2011, cuando la marca “Muoi Sa Huynh” fue registrada oficialmente. A partir de entonces, los productores comenzaron a modernizar el proceso, introduciendo métodos como la cristalización sobre lonas o superficies de cemento, en sustitución del suelo tradicional. Hoy, las salinas forman parte del espacio cultural de Sa Huynh.

Sin embargo, durante los años de la pandemia de COVID-19, los salineros vivieron uno de los periodos más difíciles: la sal no encontraba compradores. Fue solo a partir de 2023, con la recuperación económica y la entrada en vigor de acuerdos comerciales, cuando la sal de Sa Huynh pareció “despertar” tras un largo lapso de estancamiento.

Los montículos de sal se agrupan a lo largo de la vía principal de acceso a las salinas para su posterior venta a comerciantes. Foto: Trinh Bo/VNP

Según el salinero Nguyen Quyen, este renacer se debe en parte a condiciones climáticas favorables, con más días de sol y menos fenómenos extremos. Por su parte, Tran Thi Phuc señala que el precio de la sal ha aumentado hasta los 2 500 dongs por kilogramo, cinco veces más que el año anterior.

Este año, los esfuerzos de los productores han sido recompensados con precios récord. En su punto máximo, a principios de marzo, la sal se compraba directamente en las salinas a 2 500 dongs por kilogramo, el nivel más alto en una década. No obstante, el desafío persiste: los salineros siguen dependiendo de los intermediarios para fijar los precios. Cuando la producción disminuye, los precios suben; pero en épocas de abundancia, vuelven a caer, reproduciendo un ciclo que aún no ha sido resuelto./.